Карпаты - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025

По сути, учитывая турнирные места команд, имеем дело с центральным поединком 21-го тура, который нетрадиционно начинается во вторник. И при этом третьим в статусе "центрального для "горняков" подряд.

В частности, речь идет об очном противостоянии львовских "Карпат" под руководством Владислава Лупашко против донецкого "Шахтера" Марино Пушича.

Первый матч между нашими коллективами в этой кампании закончился разгромной победой дончан. Тогда, в начале осени "львы" сделали ставку на атакующий футбол, пошли большими силами вперед и пропустили сразу 5 мячей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

21-й тур УПЛ сезона 2024/25

Вторник, 11-е марта

Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Карпаты - Шахтер Смотреть трансляцию

"Карпаты": последние новости

Несмотря на довольно масштабную зимнюю трансферную кампанию, "Карпаты" вкатились во второй круг тоже тяжеловато. Все-таки, все еще нужен определенный период адаптации для новичков и интеграции их в далеко не самую простую, по украинским меркам, систему Владислава Лупашко.

По сути все три поединка львовян во второй части украинского первенства оказались абсолютно разными: как по контексту игры, так и по результату. Поражение, победа и ничья (нулевая).

В частности, возвращение после зимней спячки для "Карпат" ознаменовалось гостевым противостоянием против киевского "Динамо". Здесь все понятно. Класс есть класс. И он у столичного коллектива закономерно выше. Как-никак лидер нашего чемпионата. Далее же подопечные Лупашко в довольно непростой игре одержали победу над черкасским ЛНЗ, который этой зимой получил нового наставника - Романа Григорчука.

А вот в последнем туре "зелено-белые", откровенно, были как сонные мухи. И как итоговая нулевая ничья с полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова (прим. - из-за дисквалификации последнего, полтавчанами в той игре руководил ассистент Сергей Ревут).

В целом же, как было сказано выше, нынешние "Карпаты", как и их молодой коуч, хоть и знают свои сильные и слабые стороны, но все еще находятся на этапе построения и поисков себя.

"Я не увидел качества игры. Очень не хочется об этом говорить и к этому возвращаться. Мы должны на пресс-конференции разговаривать сугубо об игре, но пока у нас будут такого качества поля, мы будем об этом говорить и будет жить термин "весенний футбол". Это не способствует развитию. Клубам нужно думать о том, что следует развивать инфраструктуру. И команды, которые выходят из Первой лиги, должны развивать инфраструктуру, а потом уже спортивный результат. Так же, как и команды, которые уже много времени играют в УПЛ. Должны все это подтягивать и тогда мы будем развивать качество игры и молодых игроков", - так наставник львовян прокомментировал последнюю нулевую ничью с полтавской "Ворсклой".

Если же говорить о текущей кадровой ситуации в стане "львов", то по актуальной информации, точно "зелено-белым" в игре с действующим чемпионом не поможет травмированный Владимир Адамюк. Также под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые не избежали респираторного заболевания и пропустили календарный поединок с "Ворсклой".

Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин, Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч, Танда, Шах, Бруниньо, Костенко, Невес, Федор.

"Шахтер": последние новости

"Шахтер" тяжеловато вошел во вторую часть чемпионата Украины, лишь минимально обыграв "Левый Берег" (хотя, как показали дальше "аисты", проблемы они сумеют создать не только "горнякам").

После этого, во втором тайме противостояния с "Александрией" вернулся Судаков и стало легче. Команда Марино Пушича разбила "горожан" и по сути полноценно вернулась в чемпионскую гонку.

Однако, дальше, а что дальше? Опять вылезли на поверхность старые проблемы дончан со стабильностью, организацией и структурой. Футболистам "Кривбасса" удалось подловить "горняков" на ошибке и воспользоваться этим шансом. Впрочем, сказать, что это криворожане выдали какой-то невероятный тактический перформанс будет в большей степени неправдой. Все же, это именно подопечные боснийского наставника растранжирили свои возможности и не реализовали немногочисленные подходы к воротам Клищука.

"Горняки" снова сами себе создали проблемы и усложнили ситуацию. Да, у "Шахтеря" есть еще матч в запасе, по сравнению с конкурентами за лидирующую позицию. Однако, даже победа в нем не позволит действующему чемпиону сравняться по очкам со второй в таблице "Александрией" Руслана Ротаня.

Хотелось бы сказать, что все в ногах футболистов "Шахтера". Особенно, зная их кадровый подбор и глубину скамейки запасных. Однако, так было раньше. Сейчас далеко не все зависит только от самих "горняков". Мало того, что самому надо забирать все потенциальные очки. Так еще и надеяться на ошибки "Динамо" и "Александрии". В контексте "бело-синих" не на одну ошибку...

"Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они как фаворит остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы должны догонять. Это наша задача - догнать их. Конечно, "Динамо" фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе", - рассказал главный тренер "Шахтеря" после ничьей с "Кривбассом" Юрия Вернидуба.

А пока складывается впечатление (точнее будет сказать - оно никуда не исчезло), что Марино Пушич не до конца контролирует микроклимат внутри своей команды. Что и выливается в подобные блеклые и вялые отрезки.

В преддверии противостояния с львовянами, кстати, "Шахтер" официально представил еще одного латиноамериканского новичка - 19-летнего вингера Алиссона Сантану. Вы можете рационально спросить - куда еще? Вот и мы не знаем. В любом случае время покажет. Однако, на наш взгляд, текущие проблемы у "горняков" точно не из-за отсутствия квалифицированных кадров. Тем более, в атаке.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Назарина, Кевин, Крыськив, Судаков, Швед, Траоре.

"Карпаты" - "Шахтер" . Личные встречи

"Львы" и "горняки" имеют невероятно много историю очных противостояний. Абсолютно на разных уровнях. Если же говорить за времена независимой Украины, то 55 раз львовская и донецкая команды пересекались в рамках УПЛ, еще 8 - в национальном Кубке. Ожидаемо, что статистика побед, с солидным отрывом, именно на стороне "Шахтера".

Статистика очных поединков:

Победы: 15:49

15:49 Забитые мячи: 61:152

61:152 В среднем голов за матч: 0.77 - 1.92

0.77 - 1.92 Самая большая победа: 4:0 - 1:6

"Карпаты" - "Шахтер" . Последние официальные матчи

"Карпаты":

"Шахтер":

Турнирное положение команд

Как было сказано выше, имеем дело с представителями верхней части турнирной таблицы. "Шахтер" замыкает тройку лучших, и хоть имеет в своем запасе один матч, даже при победе в нем будет отставать от второй "Александрии". "Карпаты" же идут седьмыми, опережая соседа по Львову - "Рух", на 2 балла.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Рух 20 6 8 6 22-17 26 9 Верес 20 6 7 7 22-27 25 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

"Карпаты" - "Шахтер" . Ставка и коэффициенты

"Карпаты" - "Шахтер" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 3:1. Безусловно, даже несмотря на гостевой статус поединка и осечку в последнем туре, именно "Шахтер" является фаворитом этой пары.

Примечательно, что "горняки" проведут четвертый подряд матч во Львове. Только на этот раз уже не в роли номинальных хозяев. "Львы" могут навязать борьбу в контексте закрытого футбола, однако если Владислав Лупашко снова надумает сыграть открыто, то поплатится за это.

Нынешний действующий чемпион в определенном смысле обескровлен, и уж точно не без слабых мест. Однако, для украинских команд решение помериться с дончанами в атакующем потенциале приравнивается к добровольной самоликвидации.