Верес - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025

"Верес" в Ровно будет принимать "Полесье". Обе команды хорошо начали вторую половину сезона и намерены победить в очном поединке, поэтому противостояние географических соседей обещает быть интересным.

УПЛ. 21-й тур

11 марта. Ровно. "Авангард"

"Верес" 13:00 "Полесье"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

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Новости "Вереса"

"Верес" начал вторую половину сезона с двух побед над "Кривбассом" и "Колосом". Особенно неожиданной была победа над подопечными Вернидуба, борющимися за место в еврокубках.

В обоих матчах отличился зимний новичок ровенчан Игорь Харатин. Особенно эмоциональной была реакция Игоря на гол в ворота "Колоса", после которого у него произошла перепалка с тогда еще тренером ковалевцев Поздеевым. Именно с этим тренером у полузащитника был конфликт на старте сезона, когда Харатин выступал в составе команды из Киевской области.

В предыдущем туре "Верес" разочаровал, уступив по делу "Левому Берегу" со счетом 0:2. Киевляне били команду Шандрука ее оружием, надежно сыграв в защите и вытеснив максимум из своих моментов. "Верес" находится на комфортной для себя 9-й позиции, что вполне удовлетворяет руководство команды после двух не очень удачных предыдущих сезонов.



Новости "Полесья"

Несмотря на критику специалистов и болельщиков, "Полесье" за 3 матча заработало 7 очков. Хотя соперниками были далеко не гранды, но тот же "Кривбасс", являющийся главным конкурентом житомирян в борьбе за 4-е место, уступил "Ингульцу".

Руководство команды выразило доверие главному тренеру, предложив продлить контракт, истекающий уже летом, еще на полгода. Пополнение произошло и в административном звене, ведь спортивным директором команды был назначен Вячеслав Шевчук.

По слухам, изменилась процедура выплат премиальным игрокам "Полесья". Если раньше футболисты одерживали премии за любые победы, то сейчас денежное поощрение предусмотрено только за победы над соперниками из топ-8 турнирной таблицы. Интересно, как это отразится на мотивации игроков в долгосрочной перспективе.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вереса" давно травмированы левый защитник Василий Гакман и вингер Сэмюэл Нонго. Вернется в центр защиты после дисквалификации Роман Гончаренко.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция - Дахновский, Харатин, Кучеров, Шарай - Годя, Гайдучик.

У "Полесья" нет кадровых проблем, Ашур имеет шикарный выбор игроков. Главное – правильно их совмещать для максимальной эффективности, ведь на каждую позицию претендуют два и более игрока достаточно высокого уровня.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Майсураде, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Гуцуляк, Бабенко, Йосефи, Андриевский, Назаренко – Батиста.

"Верес" - "Полесье": статистика личных встреч

12.10.24. Полесье - Верес 0:0 (Товарищеский матч)

15.09.24. Полесье - Верес 2:1 (УПЛ)

10.07.24. Верес - Полесье 1:4 (Товарищеский матч)

01.12.23. Полесье - Верес 1:1 (УПЛ)

28.07.23. Верес - Полесье 0:2 (УПЛ)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Полесья" и 2 ничьи. Матч первого круга в сентябре завершился волевой победой житомирян со счетом 2:0.



Последние матчи "Вереса"

07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)

02.03. Верес - Колосс 2:1 (УПЛ)

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

14.02. РФС - Верес 1:0 (Товарищеский матч)

11.02. Верес - Меркуря-Чук 2:2 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Полесья"

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)

22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)

12.02. Карпаты - Полесье 0:3 (Товарищеский матч)

12.02. Полесье - Бельцы 2:1 (Товарищеский матч)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Рух 20 6 8 6 22-17 26 9 Верес 20 6 7 7 22-27 25 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

"Верес" - "Полесье": ставки и коэффициенты

"Верес" - "Полесье": прогноз от UA-Футбол

"Полесье" является фаворитом по версии букмекеров и мы с ними соглашаемся. Все же уровень команд значительно разнится, а в последних очных официальных матчах победили именно житомиряне. Предлагаем поставить на победу "Полесья" за коэффициент 1,92.