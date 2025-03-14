Рух - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.03.2025

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием закроют полтавская и львовская команды. Обе команды начали весеннюю часть украинского чемпионата наилучшим образом. За три матча у "Ворсклы" два зачетных балла, а у "Руха" - три очка. Примечательно, что первая встреча между этими клубами в текущей кампании завершилась нулевой ничьей.

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21-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 15-е марта

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Заброда Клим

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - Ворскла Смотреть трансляцию

"Рух": последние новости

В прошлом туре львовяне в конце концов прервали трехматчевую в украинском первенстве, которая длилась еще с декабря прошлого календарного года. В частности, "Рух" "номинально" на выезде (прим. - так как встреча проходила на домашней для "желто-черных" "Арене-Львов") минимально обыграл тотального аутсайдера чемпионата в лице "Ингульца". При этом, подопечным Виталия Пономарева удалось дожать команду Василия Кобина только в компенсированное время. А именно три очка львовянам принес точный удар на 90+8 вышедшего на замену Притулы.

Примечательно, что этот мяч Остапа стал первым для "Руха" во второй части УПЛ. В предыдущих играх с черкасским ЛНЗ Романа Григорчука (0:1) и луганской "Зарей" Младена Бартуловича (0:2) "желто-черные" лишь пропускали Поэтому, кризис в креативном контексте у "Руха" все еще продолжается. Клуб не может как следует найти свою игру и оправиться после зимнего сразу нескольких своих ключевых исполнителей атакующей линии в стан конкурента - во львовские "Карпаты".

В то же время, не сказать, что "Рух" выглядит совсем безнадежно и безыдейно. Ни в коем случае. Молодая команда Виталия Пономарева все еще бежит вперед и пытается действовать комбинационно. Впрочем, к традиционным проблемам с реализацией, добавились еще нюансы (мягко говоря) со структурой, организацией и переходом из обороны в атаку. Больше всего страдает сейчас у львовян стадия продвижения мяча. В команде просто-напросто отсутствует лидер, который повел бы за собой.

Впрочем, против такой же кризисной "Ворсклы" банда Пономарева точно не выглядит аутсайдером. И при должной дисциплине может получить нужный положительный результат.

"Конечно, приятно тренироваться после победы - это всегда поднимает настроение. Но я уже отмечал, что и в предыдущих матчах "Рух" демонстрировал достаточно качественную игру, однако не реализовывал свои голевые моменты. Мы исправляем предыдущие ошибки и таким образом готовимся к следующим матчам. "Ворскла" однозначно сейчас находится в таблице не на своем месте, ведь у полтавчан качественный подбор исполнителей и хорошо поставленная игра. Для нас это будет непростой поединок. Сейчас "Ворскла" в непростой ситуации, поэтому соперник будет мотивирован брать очки в игре с нами. И "Рух" также нацелен на положительный результат", - поделился мыслями коуч львовян накануне поединка с полтавчанами.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк, Китела, Притула, Рябов, Роман, Пастух, Климчук, Карабин.

"Ворскла": последние новости

Стоит ли что-то говорить о том, что "Ворскла" буксует и то, что полтавская команда уже упала в зону стыков? Лучше акцентируем наше внимание на положительных тенденциях. А они все-таки есть. В прошлых двух турах команда Юрия Максимова наконец прервала свою ужасную проигрышную серию и добыла две ничьи. И при этом эти результаты были добыты о соперников из верхней части турнирной таблицы. Даже не так! Из числа лидеров.

Сначала, полтавчане в номинально домашнем матче, в Киеве шокировали именно киевское "Динамо", сыграв 1:1. А после этого "Ворскла" отобрала очки и у абмитных львовских "Карпат" Владислава Лупашко - 0:0.

"К сожалению, качество газона не позволило показать тот футбол, который бы мы хотели. И результат так же. Моменты есть, но реализовать их не удалось. Получился типичный весенний футбол: борьба, желание... Качества много не было, плюс сильный ветер не дал нам показать то, на что мы надеялись. Физическими кондициями мы довольны, провели качественные сборы. Конечно, существуют ошибки, но этому есть объяснение. Опять же качество газона сегодня не позволило бразильцам "Карпат" и нашим техническим игрокам раскрыть свои лучшие качества", - рассказал помощник главного тренера полтавской "Ворсклы" Николай Ищенко после игры с "Карпатами".

Поэтому, наверное, учитывая последние результаты и ощутимый прогресс в игре, можно утверждать, что "Ворскла" понемногу выходит из этой ментальной ямы. Потому что как ни крути, а способность "закрывать" более статусных и сильных соперников - это все-таки не только определенная удача, но и показатель мастерства и правильного выбранного курса развития.

Если же говорить о встрече с львовским "Рухом", то против такого в определенном смысле обескровленного соперника "Ворскла" имеет возможность в конце концов одержать свою первую победу в УПЛ аж с ноября (!).

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута, Кане, Малыш, Челядин, Салабай, Мякушко, Кулач.

"Рух" - "Ворскла" . Личные встречи

Всего в своей клубной истории наши команды провели между собой 9 поединков. Все они официальные и прошли под эгидой УПЛ. Сейчас по победам "Рух" и "Ворскла" имеют паритет: по 2 у каждой из сторон.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:2

2:2 Забитые мячи: 10:11

10:11 В среднем голов за матч: 1.11 - 1.22

1.11 - 1.22 Самая большая победа: 4:1 - 2:5

"Рух" - "Ворскла" . Последние официальные матчи

"Рух":

"Ворскла":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями нижней части турнирной таблицы. При этом, полтавская команда идет вообще в зоне стыковых матчей. Разница между коллективами Виталия Пономарева и Юрия Максимова на данный момент составляет 8 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 20 6 8 6 22-17 26 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

"Рух" - "Ворскла" . Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Ворскла" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Явного фаворита в нашей паре нет. Такого же мнения и букмекеры. О таком распределении сил прежде всего свидетельствует текущая игровая форма коллективов, и непосредственно их результаты. Поэтому, победу в этой встрече сможет одержать тот, кто покажет лучшую организацию и продемонстрирует больше желания. А учитывая нынешние кондиции сторон, поставим на боевую ничью.