Кривбасс – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.03.2025

"Кривбасс" очень неудачно начал вторую половину сезона, набрав в трех матчах одно очко, что стоило команде места в еврокубковой зоне. "Левый Берег" напротив, одержал две победы и покинул зону переходных матчей.

УПЛ. 21-й тур

15 марта. Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" 15:30 "Левый Берег"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

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Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" завершил летне-осеннюю часть сезона УПЛ на 4-й позиции с 31-м очком в активе. После трех сыгранных матчей у криворожцев 32 очка. Неудачные результаты отбросили подопечных Вернидуба на 5-ю позицию в таблице. К счастью для "Кривбасса", главный их конкурент "Полесье" тоже теряет очки, поэтому опережает криворожцев всего на 2 очка.

В прошлом туре "Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера", что после неудачных предыдущих матчей выглядело как сенсация. Открыли счет криворожцы усилиями новичка Мендосы, хорошо показавшего себя в атаке. Подопечные Пушича доминировали на поле и создали гораздо больше моментов, но смогли отличиться только один раз.

"Кривбассу" везет, что конкуренты тоже играют не идеально и теряют очки, иначе с надеждами на место в еврокубковой зоне уже можно было прощаться.



Новости "Левого Берега"

"Левый Берег" очень удачно начал вторую половину сезона. Команда провела полноценное зимнее собрание, в отличие от пожилых, когда они играли мини-турнир за право получить место в УПЛ. Также произошло точечное усиление состава, пока дает результат. Настоящим лидером команды стал Дмитрий Шастал, который зимой присоединился к команде и уже успел отличиться против "Черноморца" и "Вереса".

В первом матче после перерыва киевляне только во втором тайме пропустили один гол от "Шахтера". С "Черноморцем" была равная игра, но "Левый Берег" сумел реализовать свой момент в отличие от одесситов. "Верес" приехал в Киев в статусе фаворита и вынужден был играть первым номером, чем удачно воспользовались игроки "Левого Берега", реализовав контратаки. Можно сказать, что подопечные Первака били соперника его же оружием.

Вообще "Левый Берег" имеет 4 победы в 5 последних матчах и поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице. Такая уверенная хода позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ведь перед стартом сезона "Левый Берег" был едва ли не самым главным претендентом на вылет, учитывая, что команда летом готовилась к старту в Первой лиге.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Кривбасса" травмированы Владимир Якимец и Юрий Вакулко, только набирает кондиции после болезни Егор Твердохлеб. В матче против "Шахтера" отличился голом Мендоса, его мы тоже можем увидеть на поле.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Хомченовский, Твердохлеб – Кузик, Соса, Мендоса.

Бразильские легионеры "Левого Берега" Сидней и Диего не сыграли в матче предыдущего тура УПЛ с "Вересом" из-за респираторного заболевания. Из-за повреждений в лазарете находятся Валерий Самар и Андрей Якимив.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов – Шаповал, Банада, Семенов, Соколов – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.

"Кривбасс" - "Левый Берег": статистика личных встреч

15.09.24. Левый Берег – Кривбасс 0:1 (УПЛ)

Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в сентябре, завершившийся минимальной победой "Кривбасса" 1:0. На 81-й минуте единственный гол во встрече забил Задерака.

Последние матчи "Кривбасса"

06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)

02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)

09.02. Кривбасс - Левадия 4:1 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Левого Берега"

07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)

01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)

24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)

15.02. Левый Берег - Шериф 1:0 (Товарищеский матч)

14.02. Левый Берег - Колхети-1913 1:2 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 20 6 8 6 22-17 26 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

"Кривбасс" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты

"Кривбасс" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол

Несмотря на кадровые потери и последние результаты, "Кривбасс" все равно является фаворитом встречи по мнению букмекеров. Предполагаем, что подопечные Вернидуба должны побеждать, но у них могут возникнуть проблемы с компактной обороной киевлян. Считаем, что у моча будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,52.