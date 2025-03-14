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Кривбасс – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Кривбасс" - "Левый Берег" в рамках 21-го тура УПЛ
Фото: Лівий Берег
"Кривбасс" очень неудачно начал вторую половину сезона, набрав в трех матчах одно очко, что стоило команде места в еврокубковой зоне. "Левый Берег" напротив, одержал две победы и покинул зону переходных матчей.
УПЛ. 21-й тур
15 марта. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 15:30 "Левый Берег"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
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Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" завершил летне-осеннюю часть сезона УПЛ на 4-й позиции с 31-м очком в активе. После трех сыгранных матчей у криворожцев 32 очка. Неудачные результаты отбросили подопечных Вернидуба на 5-ю позицию в таблице. К счастью для "Кривбасса", главный их конкурент "Полесье" тоже теряет очки, поэтому опережает криворожцев всего на 2 очка.
В прошлом туре "Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера", что после неудачных предыдущих матчей выглядело как сенсация. Открыли счет криворожцы усилиями новичка Мендосы, хорошо показавшего себя в атаке. Подопечные Пушича доминировали на поле и создали гораздо больше моментов, но смогли отличиться только один раз.
"Кривбассу" везет, что конкуренты тоже играют не идеально и теряют очки, иначе с надеждами на место в еврокубковой зоне уже можно было прощаться.
Новости "Левого Берега"
"Левый Берег" очень удачно начал вторую половину сезона. Команда провела полноценное зимнее собрание, в отличие от пожилых, когда они играли мини-турнир за право получить место в УПЛ. Также произошло точечное усиление состава, пока дает результат. Настоящим лидером команды стал Дмитрий Шастал, который зимой присоединился к команде и уже успел отличиться против "Черноморца" и "Вереса".
В первом матче после перерыва киевляне только во втором тайме пропустили один гол от "Шахтера". С "Черноморцем" была равная игра, но "Левый Берег" сумел реализовать свой момент в отличие от одесситов. "Верес" приехал в Киев в статусе фаворита и вынужден был играть первым номером, чем удачно воспользовались игроки "Левого Берега", реализовав контратаки. Можно сказать, что подопечные Первака били соперника его же оружием.
Вообще "Левый Берег" имеет 4 победы в 5 последних матчах и поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице. Такая уверенная хода позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ведь перед стартом сезона "Левый Берег" был едва ли не самым главным претендентом на вылет, учитывая, что команда летом готовилась к старту в Первой лиге.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Кривбасса" травмированы Владимир Якимец и Юрий Вакулко, только набирает кондиции после болезни Егор Твердохлеб. В матче против "Шахтера" отличился голом Мендоса, его мы тоже можем увидеть на поле.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Хомченовский, Твердохлеб – Кузик, Соса, Мендоса.
Бразильские легионеры "Левого Берега" Сидней и Диего не сыграли в матче предыдущего тура УПЛ с "Вересом" из-за респираторного заболевания. Из-за повреждений в лазарете находятся Валерий Самар и Андрей Якимив.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов – Шаповал, Банада, Семенов, Соколов – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.
"Кривбасс" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- 15.09.24. Левый Берег – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в сентябре, завершившийся минимальной победой "Кривбасса" 1:0. На 81-й минуте единственный гол во встрече забил Задерака.
Последние матчи "Кривбасса"
- 06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)
- 22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)
- 12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)
- 09.02. Кривбасс - Левадия 4:1 (Товарищеский матч)
Последние матчи "Левого Берега"
- 07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)
- 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
- 24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)
- 15.02. Левый Берег - Шериф 1:0 (Товарищеский матч)
- 14.02. Левый Берег - Колхети-1913 1:2 (Товарищеский матч)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|10
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
"Кривбасс" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
"Кривбасс" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол
Несмотря на кадровые потери и последние результаты, "Кривбасс" все равно является фаворитом встречи по мнению букмекеров. Предполагаем, что подопечные Вернидуба должны побеждать, но у них могут возникнуть проблемы с компактной обороной киевлян. Считаем, что у моча будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,52.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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