ЛНЗ - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2025

Календарь 21-го тура УПЛ будет закрывать матч в Черкассах, где местный ЛНЗ будет принимать ковалевский "Колос".

Обе команды не очень удачно начали весеннюю часть сезона. ЛНЗ Григорчука никак не может найти свою игру и проиграл два из трех весенних матчей.

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У "Колоса" весенние дела и вовсе катастрофические – команда проиграла все три матча, после чего грянул гром в виде отставок. И не только тренера Поздеева и его штаба, но полетели и головы многих управленцев клуба.

Что ж, пробуем более детально разбираться, с чем команды подходят к очному поединку.

ЛНЗ (Черкассы) – "Колос" (Ковалевка)

VBET Лига. 21-й тур

16 марта, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена", 15:30

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ, последние новости:

Роман Григорчук принял ЛНЗ, провел с командой полноценные сборы, но пока что у авторитетного тренера весной не очень получается в плане результатов. Минимальная победа над обескровленным "Рухом", затем непонятное поражение в меньшинстве от "Карпат" и в прошлом туре – поражение от "Динамо".

В матче с киевлянами черкасская команда выглядела не так ужи плохо, пропустила второй гол в самой концовке после досадного рикошета, но все-таки поражение есть поражение.

Внешне заметно, что Григорчук еще только пытается выстроить свою команду. Спарринги это одно, а официальные матчи – совсем другое. Видно, что команде не хватает стабильности. В одном матче могут быть как хорошие отрезки, так и провальные, причем интересно, что с "плавающей" тактикой, которая может даже в разных таймах.

В целом же, у тренера есть кредит доверия. С коуча вряд ли кто будет спрашивать до конца сезона, если дела не пойдут совсем плохо. А они не должны так пойти, так как у команды подбирается состав явно не банального середняка.

Между тем, после матча с "Динамо" ЛНЗ официально объявил о подписании двух очередных, и очень неплохих по украинским рамкам новичков. Черкащане арендовали у "Полесья" проблемного Бени Макуана (интересно, сможет ли Григорчук привести его в сознание) и подписали левого вингера "Сандерленда" и сборной Коста-Рики Джевисона Беннетта, за которого, по слухам, заплатили полмиллиона евро. И на них будет очень интересно посмотреть в матчах УПЛ.

Как видим, клуб старается развиваться, и Григорчуку поставлена задач вылепить из отдельных игроков команду, которая будет ставить задачу выше, чем середняк турнирной таблицы.

По составу – все еще на дисквалификации Богдан Кушниренко, который спровоцировал драку в матче с "Карпатами" и получил трехматчевый бан. Остальные вроде живы и здоровы.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев, Танковский, Кушниренко, Яшари, Эйнел, Молло, Макуана

"Колос", последние новости:

"Колос" катастрофически начал весеннюю часть сезона, проиграв три матча подряд, и после поражения в последнем туре от "Александрии" в клубе грянула кадровая революция.

Президент клуба Андрей Засуха на эмоциях рубанул с плеча и отправил в отправку не только главного тренера Александра Поздеева и его тренерский штаб, но и представителей селекционной службы и админперсонал.

Спасать критическое положение был призван свой же новый-старый тренер Руслан Костышин, который прошел с командой путь от аматоров до УПЛ.

Почему он? Засухе виднее, но ведь все знают, что "Колос" своего рода "семейный" клуб, куда со стороны попасть очень непросто.

"На утро после поражения от "Александрии" и информации об отставке штаба Поздеева, я позвонил вице-президенту "Колоса", чтобы спросить, что вообще происходит. Он в тот момент был на связи с президентом клуба Андреем Засухой и объединил эти вызовы. Андрей Анатольевич сказал: "Чтобы завтра был!". Я ответил: "Понял!". Это весь разговор", - говорил после своего назначения Костышин.

Что из всего это выйдет – трудно сказать. Команда сейчас совсем другая, а не та, что была при первом тренерстве Костышина, игроки другие, авторитет коуча нужно будет завоевывать заново.

Конечно, встряска в виде смены тренера может эмоционально встряхнуть команду, но что будет на длинной дистанции? Одни вопросы…

Что ж, тем не менее, будет интересно посмотреть на "Колос" после всех этих пертурбаций.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Козик, Бондаренко, Красничи, Цуриков, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Ковталюк

Турнирная таблица

Команды являются соседями в турнирной таблице, хотя задачи решают разные. "Колос" идет на 12-м месте и уже после неудачного старта весенней части сезона больше думает о том, как бы не скатиться в зону переходных матчей.

ЛНЗ стоит на позицию выше (11 место), но опережает ковалевцев на 4 балла. В принципе, непривычное для Черкасс место, которые явно не хотят, чтобы их ассоциировали с "середняком".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 20 6 8 6 22-17 26 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

Последние матчи

В шести последних матчах у ЛНЗ 1 победа, 1 ничья и 4 поражения с разницей мячей 4:9.

ЛНЗ – "Оддс" 0:3

ЛНЗ – "Торпедо" (Кутаиси) 1:1

ЛНЗ – "Лиллестрем" 1:2

"Рух" – ЛНЗ 0:1

"Карпаты" – ЛНЗ 1:0

ЛНЗ – "Динамо" 1:2

"Колос" в последних шести матчах одержал 0 побед, 1 поединок сыграл вничью и 5 матчей проиграл с разницей мячей 4:10.

"Колос" – "Актобе" 1:2

"Колос" – "Чиксереда" 0:0

"Колос" – "Телави" 1:3

"Колос" – "Черноморец" 1:2

"Верес" – "Колос" 2:1

"Колос" – "Александрия" 0:1

В матче первого круга в Ковалевке команды расписали ничью 1:1.

ЛНЗ – "Колос": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ – "Колос" от UA-Футбол

В целом, матч непредсказуемый и сложный для прогнозов. Букмекеры дают довольно высокие коэффициенты на все три исхода. Конечно, ЛНЗ – условный фаворит, но как там себя будет чувствовать "Колос" после кадровой революции – тот еще вопрос.

Если хочется риска – берем чистую победу ЛНЗ. Если без риска – 1Х на Черкассы (победа или ничья). Также можно рассмотреть нижний тотал "Колоса", который весной забивает очень мало.

Прогноз UA-Футбол: 1X – победа ЛНЗ или ничья за 1.28.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.