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Ингулец – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Ингулец" - "Черноморец" в рамках 21-го тура УПЛ
ФК Чорноморець
Обе команды в текущем сезоне выступают очень неудачно и являются главными претендентами на вылет из УПЛ. Очный матч - шанс для каждого из соперников улучшить свое положение и сразиться за сохранение прописки в высшем дивизионе.
- Новости "Ингульца"
- Новости "Черноморца"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Ингулец" - "Черноморец": статистика личных встреч
- Последние матчи "Ингульца"
- Последние матчи "Черноморца"
- Турнирное положение команд
- "Ингулец" - "Черноморец": ставки и коэффициенты
- "Ингулец" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 21-й тур
16 марта. Одесса. "Черноморец"
"Ингулец" 13:00 "Черноморец"
Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Ингульца"
"Ингулец" продолжает оставаться явным аутсайдером и главным претендентом на вылет из УПЛ в текущем сезоне. На собственном стадионе команада из Петрова до сих пор не может играть, поэтому домашний матч с "Черноморцем" состоится в Одессе. Победа позволит "Ингульцу" сравняться с "Черноморцем", а вот поражение больно ударит по турнирным перспективам.
В трех стартовых турах второй половины сезона команда Кобина выглядела очень достойно. В первой игре "Полесье" смогло забить петровцам только один раз в середине второго тайма. Во втором матче "Ингулец" вообще сенсационно обыграл "Кривбасс". В третьем матче команда из Петрова потеряла ничью с "Рухом" на 90+8 минуте. По игре не все так безнадежно, как это смотрится в турнирной таблице.
Хорошо показывают себя оставшиеся в команде молодые игроки. Но очевидно, что им не хватает опыта, поэтому их выступления нестабильны. Команде явно не помешали бы 3-4 опытных игрока, но президент клуба имеет другую стратегию. Пока есть теоретические шансы, чтобы спастись, "Ингулец" будет бороться и еще отберет очки у многих.
Новости "Черноморца"
"Черноморец" готовится к матчу с "Ингульцом" на фоне слухов о смене владельца клуба, который якобы покупает предприниматель с армянскими корнями Артур Гранц. Даже если сделка состоится, в текущем сезоне на команду это повлияет мало в плане кадров, ведь трансферное окно закрыто и заявка команды сформирована.
Одесситы начали сезон положительно, обыграв в гостях "Колос" 2:1. Далее последовало лобовое поражение дома 0:1 от "Левого Берега" при равной игре. В предыдущем матче подопечные Бабича закономерно уступили "Полесью" 1:3.
Такие результаты привели к тому, что "Черноморец" оказался на 15-й позиции, которая предусматривает прямой вылет из УПЛ. Не радует одесских болельщиков не только игра, но и результаты. Бабичу нужно что-то менять, иначе команда покинет УПЛ, ведь конкуренты не дремлют.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Ингульца" не будет играть Роман Волохатый, который был удален из-за двух желтых карточки.
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук - Катрич, Малыш, Дихтярук Дубилей - Гаджук, Лосенко, Пятов - Могильный, Кисленко, Пушкарев.
Из-за вирусной болезни в матче против "Полесья" не играли Ярослав Кисиль, Богдан Белошевский, Илья Шевцов и Алексей Хобленко. От разного рода травм восстанавливаются Артем Присяжнюк, Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько. Вполне возможно, кто-то из этих игроков уже сможет сыграть против "Ингульца".
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько - Бутко, Скиба, Ермаков, Раян - Когут, Габелок, Янаков, Мустафаев, Попов - Безбородько.
"Ингулец" - "Черноморец": статистика личных встреч
- 14.09.24. Черноморец – Ингулец 1:0 (УПЛ)
- 15.07.23. Ингулец - Черноморец 4:3 (Товарищеский матч)
- 19.03.23. Ингулец – Черноморец 1:2 (УПЛ)
- 04.09.22. Черноморец – Ингулец 1:1 (УПЛ)
- 27.09.21. Черноморец – Ингулец 1:1 (УПЛ)
За последние 5 матч "Черноморец" одержал 2 победы, "Ингулец" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга одесситы обыграли оппонентов со счетом 1:0 благодаря голу 18-летнего Пшеничнюка.
Последние матчи "Ингульца"
- 08.03. Ингулец – Рух 0:1 (УПЛ)
- 02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)
- 22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)
- 13.02. Ингулец – Кудровка 1:1 (Товарищеский матч)
- 31.01. Металлист 1925 – Ингулец 1:0 (Товарищеский матч)
Последние матчи "Черноморца"
- 06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)
- 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
- 21.02. Колос – Черноморец 1:2 (УПЛ)
- 11.02. Черноморец - Узген 1:4 (Товарищеский матч)
- 08.02. Черноморец - Бельцы 3:0 (Товарищеский матч)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|10
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
"Ингулец" - "Черноморец": ставки и коэффициенты
"Ингулец" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол
"Черноморец" является фаворитом встречи с версией букмекеров, но матч команд, которым нечего терять, сложно прогнозировать. Обе команды испытывают проблемы в атаке, а вот в защите играют компактно. Считаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,55.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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