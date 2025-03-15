Ингулец – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2025

Обе команды в текущем сезоне выступают очень неудачно и являются главными претендентами на вылет из УПЛ. Очный матч - шанс для каждого из соперников улучшить свое положение и сразиться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

УПЛ. 21-й тур

16 марта. Одесса. "Черноморец"

"Ингулец" 13:00 "Черноморец"

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

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Новости "Ингульца"

"Ингулец" продолжает оставаться явным аутсайдером и главным претендентом на вылет из УПЛ в текущем сезоне. На собственном стадионе команада из Петрова до сих пор не может играть, поэтому домашний матч с "Черноморцем" состоится в Одессе. Победа позволит "Ингульцу" сравняться с "Черноморцем", а вот поражение больно ударит по турнирным перспективам.

В трех стартовых турах второй половины сезона команда Кобина выглядела очень достойно. В первой игре "Полесье" смогло забить петровцам только один раз в середине второго тайма. Во втором матче "Ингулец" вообще сенсационно обыграл "Кривбасс". В третьем матче команда из Петрова потеряла ничью с "Рухом" на 90+8 минуте. По игре не все так безнадежно, как это смотрится в турнирной таблице.

Хорошо показывают себя оставшиеся в команде молодые игроки. Но очевидно, что им не хватает опыта, поэтому их выступления нестабильны. Команде явно не помешали бы 3-4 опытных игрока, но президент клуба имеет другую стратегию. Пока есть теоретические шансы, чтобы спастись, "Ингулец" будет бороться и еще отберет очки у многих.

Новости "Черноморца"

"Черноморец" готовится к матчу с "Ингульцом" на фоне слухов о смене владельца клуба, который якобы покупает предприниматель с армянскими корнями Артур Гранц. Даже если сделка состоится, в текущем сезоне на команду это повлияет мало в плане кадров, ведь трансферное окно закрыто и заявка команды сформирована.

Одесситы начали сезон положительно, обыграв в гостях "Колос" 2:1. Далее последовало лобовое поражение дома 0:1 от "Левого Берега" при равной игре. В предыдущем матче подопечные Бабича закономерно уступили "Полесью" 1:3.

Такие результаты привели к тому, что "Черноморец" оказался на 15-й позиции, которая предусматривает прямой вылет из УПЛ. Не радует одесских болельщиков не только игра, но и результаты. Бабичу нужно что-то менять, иначе команда покинет УПЛ, ведь конкуренты не дремлют.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Ингульца" не будет играть Роман Волохатый, который был удален из-за двух желтых карточки.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук - Катрич, Малыш, Дихтярук Дубилей - Гаджук, Лосенко, Пятов - Могильный, Кисленко, Пушкарев.

Из-за вирусной болезни в матче против "Полесья" не играли Ярослав Кисиль, Богдан Белошевский, Илья Шевцов и Алексей Хобленко. От разного рода травм восстанавливаются Артем Присяжнюк, Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько. Вполне возможно, кто-то из этих игроков уже сможет сыграть против "Ингульца".

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько - Бутко, Скиба, Ермаков, Раян - Когут, Габелок, Янаков, Мустафаев, Попов - Безбородько.

"Ингулец" - "Черноморец": статистика личных встреч

14.09.24. Черноморец – Ингулец 1:0 (УПЛ)

15.07.23. Ингулец - Черноморец 4:3 (Товарищеский матч)

19.03.23. Ингулец – Черноморец 1:2 (УПЛ)

04.09.22. Черноморец – Ингулец 1:1 (УПЛ)

27.09.21. Черноморец – Ингулец 1:1 (УПЛ)

За последние 5 матч "Черноморец" одержал 2 победы, "Ингулец" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга одесситы обыграли оппонентов со счетом 1:0 благодаря голу 18-летнего Пшеничнюка.

Последние матчи "Ингульца"

08.03. Ингулец – Рух 0:1 (УПЛ)

02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)

13.02. Ингулец – Кудровка 1:1 (Товарищеский матч)

31.01. Металлист 1925 – Ингулец 1:0 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Черноморца"

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)

21.02. Колос – Черноморец 1:2 (УПЛ)

11.02. Черноморец - Узген 1:4 (Товарищеский матч)

08.02. Черноморец - Бельцы 3:0 (Товарищеский матч)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 20 6 8 6 22-17 26 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

"Ингулец" - "Черноморец": ставки и коэффициенты

"Ингулец" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол

"Черноморец" является фаворитом встречи с версией букмекеров, но матч команд, которым нечего терять, сложно прогнозировать. Обе команды испытывают проблемы в атаке, а вот в защите играют компактно. Считаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,55.