Украина U-21 - Словения U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 21.03.2025

Завтра молодежная сборная Украины сыграет первый контрольный матч на сборе в Турции. Соперником команды Мельгосы станет сборная Словении, которая также квалифицировалась на Евро-2025.

Контрольный матч

21.03.2025. 18:00

Украина U-21 - Словения U-21

Видеотрансляция: YouTube-канал УАФ

Сборная Украины: последние новости

Молодежная сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Турции в рамках подготовки к Евро-2025. Мельгоса на этот сбор вызвал 23 футболиста. Тренерский штаб смог собрать всех сильнейших игроков на данный момент. Даже Владимир Бражко на этот раз будет играть за молодежку. Борис Крушинский, Георгий Ермаков и Игорь Краснопир имели возможность провести тренировку вместе с национальной командой, но уже вернулись.

В ноябре украинцы имели возможность сыграть спарринги против топовых сборных. Стоит отметить, что подопечные Мельгосы выглядели конкурентоспособными на их фоне. Украинцы дважды сыграли вничью против Италии и Португалии.

- "Результаты всегда важны, но они - лишь часть процесса. Я знаю, какая на нас ответственность, поэтому мы стремимся побеждать. Однако для меня самое главное - прогресс футболистов. Я оцениваю их не только по одному поединку, а по долгосрочному развитию. Например, если сравнить, как они играли в начале 2023 года и как выглядят сейчас, - это главный показатель для меня, - сказал тренер украинской молодежки Мельгоса".

Сборная Словении: последние новости

Словенцы свою квалификационную группу выиграли и прошли на Евро-2025. Словения смогла обойти даже сборную Франции и это свидетельствует об уровне команды. В квалификации на Евро-2025 ближайший соперник сборной Украины проиграл лишь одну игру. Словения дома уступила Франции (0:4), а вот на выезде сыграли вничью (1:1). Эта сборная довольно неплохо играет в защите, умеет быстро переходить в атаку и старается выжимать максимум из каждого момента.

На молодежном чемпионате Европы сборная Словения играла всего однажды. В 2021 году словенцы не смогли выйти из группы. Безусловно, достижения команды в квалификации на Евро-2025 стоит отмечать. Лучшим бомбардиром команды является 21-летний полузащитник "Грацера" Тио Ципот, который забил шесть мячей.

В начале февраля 2025 года федерация футбола Словении назначила нового тренера молодежной сборной. Им стал 48-летний Андрей Раздр. Пойдут ли такие изменения на пользу? Пока что рано об этом говорить, но решение смелое и рискованное.

Последние матчи команд

Украина U-21

19.11.2024 Италия U-21 2:2

15.11.2024 Португалия U-21 3:3

15.10.2024 Сербия U-21 - 0:1

11.10.2024 Англия U-21 - 1:2

10.09.2024 Северная Ирландия U-21 - 2:1

Словения U-21

11.10.2024 Австрия U-21 1:1

10.09.2024 Кипр U-21 2:0

06.09.2024 Франция U-21 1:1

22.03.2024 Босния и Герцеговина U-21 3:0

17.11.2023. Турция U-21 1:1

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины в конце 2024 года сыграли четыре матча: две ничьи и два поражения;

Последний раз Украина выигрывала 10-го сентября прошлого года (на выезде у Северной Ирландии);

Молодежная сборная Словении семь матчей подряд не проигрывает: четыре победы и три ничьи;

Молодежная сборная Украины в двух предыдущих матчах забила пять голов.

Украина U-21 - Словения U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Нашу молодежную сборную ожидает очень непростой матч. Безусловно, обе команды в рамках подготовки на Евро-2025 не ставят результат на первый план. Однако, это не означает, что команды не будут настраиваться на победу. У нашей сборной более мощный кадровый потенциал, но ожидаем, что тренерский штаб будет проводить ротацию в составе. Словенцы точно без боя не будут сдаваться. Ожидаем интересный и результативный футбол. Прогноз - обе команды забьют.