Бельгия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025

Второе противостояние в рамках этой дуэли за повышение в классе. Первую "сине-желтые" Сергей Реброва вырвали в героическом камбэке. В этот же раз, номинальным хозяином поединка выступят "дьяволы" Руди Гарсии. Примечательно, что на официальном уровне бельгийцам еще не удавалось обыграть украинцев.

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Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25

Путь дивизионов A/B

Ответный матч

Воскресенье, 23-е марта

Бельгия, Генк. Стадион "Сегека-Арена"

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Бельгия 21:45 Украина

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Бельгия: последние новости

Бельгийские издания сильно разнесли футболистов и тренерский штаб своей национальной сборной после первой игры с украинцами. "Это больно, это позорно, это унизительно" - примерно вот такими заголовками пестрели бельгийские СМИ после того поединка.

И да, разочарование и критику тамошней публики можно вполне понять. Так как "сине-желтые" во главе с Сергеем Ребровым буквально шокировали "красных дьяволов". Даже несмотря на смену поколений и в сухом остатке заход звездного поколения, такие результаты являются недопустимыми для Бельгии. Это и подтвердил основной нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку.

"Вопрос в менталитете. У нас есть проблемы с психологией. Я сравниваю это с предыдущим поколением. У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать. Это неприемлемо. Старшие игроки могут помочь, но сначала мы должны все проанализировать", - поделился мыслями после той игры форвард "Наполи".

Вопрос действительно лежит в плоскости менталитета. Если смотреть холодно и нейтрально, на первый взгляд, подопечные Руди Гарсии слишком легко дали украинским футболистами переломить ход встречи. Или же слишком сильно поверили в свои силы и банально расслабились после забитого мяча того же Лукаку. Одно из двух, точно.

В любом случае испанскому наставнику "дьяволов" нужно что-то менять. Звездные лидеры бельгийцев, даже несмотря на свою далеко не лучшую форму (в первую очередь речь идет о Де Брюйне, хотя и он оформил ассист), все еще могут в соло приносить результат. Другой "нюанс": как их партнеры выдерживают конкуренцию и в целом настроены отрабатывать в обороне. Ведь даже Тибо Куртуа не может тянуть все...

"Мы оставили сопернику слишком много пространства, а на таком уровне это дорого стоит. Очень обидно пропустить три гола за 15 минут, но мы верим в то, что мы сможем провести удачно домашний матч. Мы должны сохранять спокойствие, это первый матч с новым тренером, нам надо понять его требования. Это не лучший старт для нас, но иногда хорошо принять такое поражение, чтобы вернуться в игру. Мы должны быть лучше в каждом аспекте игры", - рассказал после матча в Мурсии голкипер мадридского "Реала".

Безусловно, бельгийцы даже не подумали сдаваться. В Генке нас ожидает совсем другая игра. И будьте уверены, без никаких сомнений, и "красные дьяволы" перед домашней публикой предстанут совсем другим коллективом. Более того, мы уже не раз обжигались на подобном. Чего только стоят 3:0 на парижском "Стад де Франс" в 2013-м году, после сенсационной уверенной победы сборной покойного Фоменко над "Ле Бле" на реконструированном НСК "Олимпийский" (2:0)

Ориентировочный состав сборной Бельгии: Куртуа, Менье, Мехеле, де Винтер, Дебаст, де Кейпер, Тилеманс, де Брюйне, Троссар, Лукаку, Лукебакио.

Украина: последние новости

В первом матче этого поединка украинцам по-настоящему удалось шокировать более статусных бельгийцев. А Сергей Ребров одержал свою очередную волевую победу во главе национальной сборной. На секунду, шестую по счету - что является абсолютным рекордом среди наставников первой команды страны (прим. - Сергей Станиславович обновил свой же лучший результат).

"Сине-желтые" показали стойкий характер и добились положительного результата, которого, если честно, не ожидал наверное никто. Это при том, что мы первыми пропустили и были вынуждены доигрывать тот поединок в испанской Мурсии без двух номинальных правых защитников. По сути, да и по факту, без преуменьшения, это был лучший тайм (лучшие 20 минут) при работе Реброва в сборной.

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Наконец-то, вся россыпь наших европейских легионеров и представителей родной УПЛ имеют тот самый приславутый общий "класс" не только на бумаге, но и могут включить его в самый ответственный момент.

"Мы пытались прессинговать до перерыва, но нам не очень удавалось. Во втором тайме мы сделали коррективы, имели моменты. Благодарен ребятам за то, что они хотели этой победы. Сегодня празднуем, но готовимся ко второму матчу". Изменение тактики на три защитника? Мы не делали этого. Почему раскачиваемся только во втором тайме? Мы играли против Бельгии. Это топ-соперник, все это понимают, это топ-игроки. В первом тайме где-то опасались, а после перерыва увидели, что можно играть. Во втором тайме трибуны почувствовали, что ребята показывают такой футбол, который они желают видеть", - в своем сдержанном стиле украинский коуч прокомментировал сенсационную победу своей команды.

Впрочем, на этот раз, уже в бельгийском Генке будет ощутимо сложнее. "Фокус" с недооценкой соперника от "красных дьяволов" уж точно не пройдет. Уверены, что команда Руди Гарсии, и он сам, проведут работу над ошибками.

Вы спросите, что делать нам в этом случае? Да все то же самое. Конечно, не теряя максимальную концентрацию и организацию игрового процесса. Это как раз тот самый случай, когда не нужно изобретать "велосипед" и сделать ставку на то, что работает. А что у нас работает мы прекрасно продемонстрировали во втором тайме первой встречи. Нам остается только с холодной головой и всей ответственностью подойти к ответному матчу.

Другое дело, что кадровая ситуация первой команды Украины в гостевом бельгийском поединке вызывает определенные вопросы. Точно не помогут "сине-желтым" два правых фулбека: Конопля и Сыч. Оба, к сожалению, получили травмы в игре с "красными дьяволами".

Поэтому, на этой позиции скорее всего стоит ожидать того же Зинченко, который героически закрыл эту зону в первом матче, доказав свой универсализм. С другой стороны - по официальным сообщениям пресс-службы УАФ в общую группу тренировок украинской сборной вернулся наш основной страйкер Довбик. Напомним, Артем пропускал встречу на "Эстадио Энрике Рока" из-за болезни. И ставить ли нападающего "Ромы" в основу, учитывая его состояние - это большой вопрос. Для тренерского штаба во главе с Ребровым, прежде всего.

Если же говорить о двух "джокерах": Владислава Ваната и Алексея Гуцуляка. То учитывая потенциальное (и наиболее вероятное) смещение вышеупомянутого Александра Зинченко в линию защиты, место на фланге полузащиты должен занять как раз вингер житомирского "Полесья". Таким образом, Георгий Судаков вернется в привычную для себя центральную ось.

Ориентировочный состав сборной Украины: Лунин, Зинченко, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Цыганков, Шапаренко, Судаков, Гуцуляк, Яремчук.

Бельгия - Украина. Личные встречи

Как было уже упомянуто выше, национальные сборные Украины и Бельгии лишь дважды пересекались на футбольном поле на официальном уровне: в прошлый четверг и на Евро-2024. Кстати, тогда на немецком форуме наши команды разошлись миром - 0:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

Забитые мячи: 1:3

В среднем голов за матч: 0.50 - 1.50

Самая большая победа: 1:3

Бельгия - Украина. Последние официальные матчи

Бельгия:

Украина:

Итоги группового этапа Лиги наций

Бельгийцы проводили групповой этап этой кампании Лиги наций в элитном дивизионе, в квартете A2, где ее соперниками мощные французы и итальянцы. В итоге, "красные дьяволы" получили лишь 4 зачетных балла и с отрывом пропустили вперед двух мастодонтов "Старого континента", обойдя в таблице скромный Израиль лишь по дополнительным показателям.

Группа A2:

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Франция 6 4 1 1 12-6 13 2 Италия 6 4 1 1 13-8 13 3 Бельгия 6 1 1 4 6-9 4 4 Израиль 6 1 1 4 5-13 4

В свою очередь, украинцы выступали в группе B1 и финишировали на втором месте, обойдя грузин Вилли Саньоля и албанских "орлов" под руководством Сильвиньо.

Группа B1:

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Чехия 6 3 2 1 9-8 11 2 Украина 6 2 2 2 8-8 8 3 Грузия 6 2 1 3 7-6 7 4 Албания 6 2 1 3 4-6 7

Бельгия - Украина. Ставка и коэффициенты

Бельгия - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа бельгийцев 2:1. Бельгийцы - фавориты, безусловно. Даже несмотря на результат первой встречи. А тут еще и на помощь "красным дьяволами" и Руди Гарсии придут домашние болельщики. Бельгия точно проведет работу над ошибками и на этот раз уже не допустит недооценки менее статусного оппонента.

Отсюда, ожидаем голевую победу хозяев. Впрочем, мы верим в наших ребят, а потому поставим на проход в элитный дивизион Лиги наций именно "сине-желтых" Сергея Реброва - по общей сумме мячей. Все решится в Генке!