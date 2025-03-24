Польша U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 25.03.2025

Вторым соперником на мартовском сборе в Турции украинской молодежки станет сборная Польши. Смогут ли на этот раз подопечные Мельгосы победить?

Контрольный матч

25.03.2025. 16:00.Анталия. Турция

Украина U-21 - Польша U-21

Видеотрансляция: Мегого Футбол-1, YouTube-канал УАФ

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Сборная Украины: последние новости

В пятницу наша молодежка сыграла контрольный матч против сверстников из Словении. Противостояние завершилось вничью 1:1. Обращаем внимание, что это уже третья подряд ничья молодежной сборной Украины. После завершения основного времени встречи команды довольно неожиданно решили пробить одиннадцатиметровые. Более точными были словенцы - 6:5. Игра подопечных Мельгосы против словенцев не впечатлила. Слишком много ошибались украинцы и почти ничего не смогли создать в атаке. В первой половине встречи были хоть намеки на опасные моменты, а во втором тайме и этого не было. Сразу после перерыва тренерский штаб выпустил восемь новых игроков, но они не смогли проявить себя. Стоит отметить, что за последнее время это была худшая игра нашей сборной. Болельщики привыкли, что команда Мельгосы всегда старается играть конструктивно, создавать моменты, но на этот раз не увидели ничего.

Футболисты, которые вышли во втором тайме должны были с лучшей стороны проявить себя, но у них ничего не получилось. Игра была медленной и без моментов у ворот Словении во второй половине встречи. Надеемся, что уже во вторник наши ребята сыграют лучше. Ожидаем более конструктивную игру молодежной сборной Украины. Также можно ожидать изменений в стартовом составе, но прошлая игра продемонстрировала, что игроки со скамейки запасных не смогли усилить команду. Воспользуются ли они шансом на этот раз?

Сборная Польши: последние новости

Молодежная сборная Польши тоже квалифицировалась на Евро-2025. В группе поляки сыграют против португальцев, французов и грузин. Со жребием этой команде откровенно не повезло. На молодежном Евро Польша играла шесть раз. Лучшее достижение - полуфинал 1974 года. На двух предыдущих европейских первенствах поляки не играли, ведь не смогли пройти квалификацию. На этот раз сборная Польши заняла второе место в своей группе и уверенно квалифицировалась на Евро-2025. Сборная Польши в квалификации проиграла дважды - Германии и Болгарии.

Подопечные Адама Маевски довольно неплохо играют в атаке - 24 забитых мяча в квалификации. К тому же, эта сборная не проваливается в защите - пропустили десять голов и из них шесть за два матча против Германии. Transfermarkt оценивает состав сборной Польши в 36.9 миллионов евро. Лучшим бомбардиром в этом составе этой сборной является нападающий "Катовице" Филипп Шимчак. Самым дорогим игроком сборной является 21-летний Кацпер Козловски (4.2 миллиона). В прошлый четверг Польша в контрольном матче сыграла вничью с Данией - 3:3.

Последние матчи команд

Украина U-21

21.03. 2025. Словения U-21 1:1

19.11.2024 Италия U-21 2:2

15.11.2024 Португалия U-21 3:3

15.10.2024 Сербия U-21 - 0:1

11.10.2024 Англия U-21 - 1:2

Польша U-21

20.03.2025. Дания U-21 3:3

17.11.2024. Исландия U-21 1:2

15.10.2024. Германия U-21 3:3

11.10.2024. Косово U-21 4:0

10.09. 2024. Болгария U-21 3:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли шесть матчей: две победы Украины, одна победа Польши и три ничьи. Последний раз соперники встречались аж в ноябре 2008 года. Тогда победила молодежная сборная Украины - 3:1.

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины не может выиграть пять матчей подряд: три ничьи и два поражения;

Подопечные Унаи Мельгосы в трех предыдущих матчах забили шесть голов, но и пропустили тоже шесть;

Молодежная сборная Польши в квалификации к Евро-2025 забила 24 гола и это второй показатель в своей группе;

Молодежная сборная Польши за три предыдущих матча пропустила восемь голов.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают небольшими фаворитами этого противостояния сборную Польши. Тем не менее, недооценивать нашу молодежку точно не стоит. Безусловно, против словенцев подопечные Мельгосы сыграли свой далеко не лучший футбол, но есть все шансы наконец-то прервать свою серию без побед. Исход этого матча сложно прогнозировать, но ожидаем на обмен голами. Прогноз - обе команды забьют (1.78).