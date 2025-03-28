Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025

Всеукраинское дерби - противостояние львовской и киевской команд. Речь идет, конечно, об очной встрече подопечных Виталия Пономарева и футболистов Александра Шовковского.

Первая встреча между этими коллективами в этой кампании прошла в столице Украины и закончилась нулевой ничьей. Этот же поединок состоится уже в городе Льва, и именно "Рух" выступит номинальным хозяином противостояния.

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22-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 29-е марта

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Козыряцкий Максим

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

"Рух": последние новости

Как мы уже говорили в прошлых прогнозах, "Рух" ощутимо ослаб после зимнего трансферного окна. В стан прямого конкурента, и соседа по городу (прим. - речь о "Карпатах", конечно), перебралось сразу 4 исполнителя. Прежде всего, пострадало атакующее звено команды Виталия Пономарева. Лишь 1 (один!) забитый мяч в четырех матчах второго круга служат "идеальным" подтверждением этого утверждения... И то, в ворота последней команды чемпионата - "Ингульца". Откровенно, безыдейная яма.

Как раз только вышеупомянутого представителя поселка Петрово удалось обыграть львовянам за этот временной период. Ну как обыграть, догрызть - аж на 90+8 единственный в том матче гол провел вышедший на замену во втором тайме Притула.

Проиграли же львовяне трижды: дома минимально для черкасского ЛНЗ (0:1) и полтавской "Ворсклы" - тоже со счетом 0:1. А на выезде "желто-черные" уступили луганской "Заре" - 0:2.

Можно было бы сказать, что "Руху" и непосредственно его коучу нужно искать какие-то новые решения и идеи, или что-то менять. И это было бы бесспорно хорошо. Однако, в то же время есть четкое ощущение, что позиции в середине таблицы как раз точно соответствуют и максимально коррелируют с текущим уровнем львовской команды. Молодость и недостаток опыта все-таки делают свое дело. А тут еще и добавилась нестабильность ростера и туманное будущее клуба.

"Мы проанализировали игру "Динамо" и готовимся к матчу в чемпионате. Киевляне - один из флагманов украинского футбола и имеют в своем составе много игроков национальной и молодежной сборных. За "Динамо" играют исполнители высокого уровня и нам следует серьезно подойти как к этому матчу, так и к противостоянию в Кубке Украины 2 апреля. Думаю, мы сможем качественно подготовиться к этим играм. Можно выделить высокие индивидуальные качества игроков "Динамо". Недаром эта команда лидирует в чемпионате и претендует на золотые награды. Во всех игровых аспектах это достаточно сбалансированный коллектив", - поделился мыслями накануне противостояния с киевлянами Виталий Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод, Ременяк, Горин, Рябов, Роман, Карабин, Фаал, Пастух.

"Динамо": последние новости

Столичный коллектив не лучшим образом стартовал во второй половине родной УПЛ. Да, "бело-синие" все еще идут первыми. Тем не менее, 2 ничьи с далеко не самыми сильными представителями турнирной таблицы все же немного ставят под сомнение чемпионский график. команды СаШо. В частности, речь идет о таких ничейных результатах: в номинально гостевом матче (прим. - та игра прошла на "Лобановского") с полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова (1:1) и в домашней встрече в предыдущем туре с луганской "Зарей" Младена Бартуловича (1:1).

В других же матчах, весенне-зимней части УПЛ, "Динамо" дома обыграло львовские "Карпаты" Владислава Лупашко (2:0), а на выезде переиграло черкасский ЛНЗ Романа Григорчука (2:1).

Если резюмировать кратко: "Динамо" в последнее время не впечатляет. Прежде всего, ощутимо стало не хватать креативных решений впереди. Да и оборона выглядит, мягко говоря, не в пример идеальной монолитности. А молодой кипер Нещерет все еще адаптируется под роль полноценного первого номера команды, которую он занял после ухода из клуба более опытного Георгия Бущана.

К тому же, "горожане" Руслана Ротаня уже наступают на пятки. Гандикап в размере 4-х баллов над ближайшим преследователем - очень скользкая дорожка. Поэтому, киевлянам нужно срочно просыпаться и уверенно доказывать свой статус-кво. Конечно, если они хотят в конце концов прервать чемпионскую гегемонию донецкого "Шахтера" на внутренней арене. Тем не менее, сам коуч "Динамо" видно настроен решительно.

"Мы не договаривались "садиться" в низкий блок. У нас есть определенное понимание, как мы хотим и должны активно действовать. Почему произошло иначе, я прокомментировать сейчас не могу. Прежде всего, ребятам надо разобраться со своим отношением. Первые два матча 2025 года: есть результат, вроде бы все нормально, но потом игроки начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе. Ежедневно практически перед каждой тренировкой я говорю ребятам: вы будете играть так, как вы тренируетесь, и никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей готовности. Так сейчас и происходит. К сожалению. Мы, безусловно, проанализируем ситуацию и сделаем определенные выводы Как вы заметили, сегодня нам пришлось привлечь к матчу четырех игроков из нашей юношеской команды. Решать задачи без усиления непросто", - так наставник "бело-синих" раскритиковал своих подопечных после ничьей с "Зарей".

Если же говорить о кадровой ситуации динамовцев, то из позитива можно выделить возвращение к тренировкам в общей группе Александра Пихаленка и Назара Волошина. Это добавит дополнительных опций Шовковскому, однозначно.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Рубчинский, Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"Рух" - "Динамо" . Личные встречи

В общем, на официальном уровне львовяне и киевляне провели между собой 9 поединков. Ожидаемо, что большинство из них прошли именно под эгидой УПЛ - в частности восемь. Еще однажды наши коллективы провели товарищескую игру. Примечательно, что "Руху" еще ни разу не удавалось обыграть "Динамо".

Статистика очных поединков:

Победы: 0:6

0:6 Забитые мячи: 2:15

2:15 В среднем голов за матч: 0.22 - 1.67

0.22 - 1.67 Самая большая победа 0:3

"Рух" - "Динамо" . Последние официальные матчи

"Рух":

"Динамо":

Турнирное положение команд

Столичный коллектив по-прежнему является лидером украинского первенства, опережая вторую в турнирной таблице "Александрию" на 4 зачетных балла. В свою очередь, львовская команда с 26-ю очками в своем активе открывает нижнюю часть таблицы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 21 7 4 10 22-29 25 11 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 15 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15 16 Ингулец 20 3 6 11 15-33 15

"Рух" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа киевлян - 0:2.

Несмотря на не самую лучшую игровую форму обоих коллективов, в том числе динамовцев, и их гостевой статус - все же именно команда Александра Шовковского является фаворитом этого противостояния. Абсолютно предсказуемо, что такого же мнения букмекеры.

"Динамо" точно захочет реабилитироваться перед собственными болельщиками за домашнюю ничью с "Зарей". А львовяне в последнее время критически мало забивают.

В пользу же "Руха" может сыграть физическая усталость и в определенном смысле подавленное состояние ключевых футболистов "бело-синих", которые вернулись из рядов национальной сборной. Однако, из "козырей" команды Виталия Пономарева на этом все.