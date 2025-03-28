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Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025
Противостояние Львова и Киева
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Всеукраинское дерби - противостояние львовской и киевской команд. Речь идет, конечно, об очной встрече подопечных Виталия Пономарева и футболистов Александра Шовковского.
Первая встреча между этими коллективами в этой кампании прошла в столице Украины и закончилась нулевой ничьей. Этот же поединок состоится уже в городе Льва, и именно "Рух" выступит номинальным хозяином противостояния.
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22-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 29-е марта
Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Рух" 18:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Рух": последние новости
Как мы уже говорили в прошлых прогнозах, "Рух" ощутимо ослаб после зимнего трансферного окна. В стан прямого конкурента, и соседа по городу (прим. - речь о "Карпатах", конечно), перебралось сразу 4 исполнителя. Прежде всего, пострадало атакующее звено команды Виталия Пономарева. Лишь 1 (один!) забитый мяч в четырех матчах второго круга служат "идеальным" подтверждением этого утверждения... И то, в ворота последней команды чемпионата - "Ингульца". Откровенно, безыдейная яма.
Как раз только вышеупомянутого представителя поселка Петрово удалось обыграть львовянам за этот временной период. Ну как обыграть, догрызть - аж на 90+8 единственный в том матче гол провел вышедший на замену во втором тайме Притула.
Проиграли же львовяне трижды: дома минимально для черкасского ЛНЗ (0:1) и полтавской "Ворсклы" - тоже со счетом 0:1. А на выезде "желто-черные" уступили луганской "Заре" - 0:2.
Можно было бы сказать, что "Руху" и непосредственно его коучу нужно искать какие-то новые решения и идеи, или что-то менять. И это было бы бесспорно хорошо. Однако, в то же время есть четкое ощущение, что позиции в середине таблицы как раз точно соответствуют и максимально коррелируют с текущим уровнем львовской команды. Молодость и недостаток опыта все-таки делают свое дело. А тут еще и добавилась нестабильность ростера и туманное будущее клуба.
"Мы проанализировали игру "Динамо" и готовимся к матчу в чемпионате. Киевляне - один из флагманов украинского футбола и имеют в своем составе много игроков национальной и молодежной сборных. За "Динамо" играют исполнители высокого уровня и нам следует серьезно подойти как к этому матчу, так и к противостоянию в Кубке Украины 2 апреля. Думаю, мы сможем качественно подготовиться к этим играм.
Можно выделить высокие индивидуальные качества игроков "Динамо". Недаром эта команда лидирует в чемпионате и претендует на золотые награды. Во всех игровых аспектах это достаточно сбалансированный коллектив", - поделился мыслями накануне противостояния с киевлянами Виталий Пономарев.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод, Ременяк, Горин, Рябов, Роман, Карабин, Фаал, Пастух.
"Динамо": последние новости
Столичный коллектив не лучшим образом стартовал во второй половине родной УПЛ. Да, "бело-синие" все еще идут первыми. Тем не менее, 2 ничьи с далеко не самыми сильными представителями турнирной таблицы все же немного ставят под сомнение чемпионский график. команды СаШо. В частности, речь идет о таких ничейных результатах: в номинально гостевом матче (прим. - та игра прошла на "Лобановского") с полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова (1:1) и в домашней встрече в предыдущем туре с луганской "Зарей" Младена Бартуловича (1:1).
В других же матчах, весенне-зимней части УПЛ, "Динамо" дома обыграло львовские "Карпаты" Владислава Лупашко (2:0), а на выезде переиграло черкасский ЛНЗ Романа Григорчука (2:1).
Если резюмировать кратко: "Динамо" в последнее время не впечатляет. Прежде всего, ощутимо стало не хватать креативных решений впереди. Да и оборона выглядит, мягко говоря, не в пример идеальной монолитности. А молодой кипер Нещерет все еще адаптируется под роль полноценного первого номера команды, которую он занял после ухода из клуба более опытного Георгия Бущана.
К тому же, "горожане" Руслана Ротаня уже наступают на пятки. Гандикап в размере 4-х баллов над ближайшим преследователем - очень скользкая дорожка. Поэтому, киевлянам нужно срочно просыпаться и уверенно доказывать свой статус-кво. Конечно, если они хотят в конце концов прервать чемпионскую гегемонию донецкого "Шахтера" на внутренней арене. Тем не менее, сам коуч "Динамо" видно настроен решительно.
"Мы не договаривались "садиться" в низкий блок. У нас есть определенное понимание, как мы хотим и должны активно действовать. Почему произошло иначе, я прокомментировать сейчас не могу.
Прежде всего, ребятам надо разобраться со своим отношением. Первые два матча 2025 года: есть результат, вроде бы все нормально, но потом игроки начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе. Ежедневно практически перед каждой тренировкой я говорю ребятам: вы будете играть так, как вы тренируетесь, и никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей готовности. Так сейчас и происходит. К сожалению. Мы, безусловно, проанализируем ситуацию и сделаем определенные выводы
Как вы заметили, сегодня нам пришлось привлечь к матчу четырех игроков из нашей юношеской команды. Решать задачи без усиления непросто", - так наставник "бело-синих" раскритиковал своих подопечных после ничьей с "Зарей".
Если же говорить о кадровой ситуации динамовцев, то из позитива можно выделить возвращение к тренировкам в общей группе Александра Пихаленка и Назара Волошина. Это добавит дополнительных опций Шовковскому, однозначно.
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Рубчинский, Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
"Рух" - "Динамо" . Личные встречи
В общем, на официальном уровне львовяне и киевляне провели между собой 9 поединков. Ожидаемо, что большинство из них прошли именно под эгидой УПЛ - в частности восемь. Еще однажды наши коллективы провели товарищескую игру. Примечательно, что "Руху" еще ни разу не удавалось обыграть "Динамо".
Статистика очных поединков:
"Рух" - "Динамо" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Столичный коллектив по-прежнему является лидером украинского первенства, опережая вторую в турнирной таблице "Александрию" на 4 зачетных балла. В свою очередь, львовская команда с 26-ю очками в своем активе открывает нижнюю часть таблицы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|ЛНЗ
|21
|7
|4
|10
|22-29
|25
|11
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
|16
|Ингулец
|20
|3
|6
|11
|15-33
|15
"Рух" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты
"Рух" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа киевлян - 0:2.
Несмотря на не самую лучшую игровую форму обоих коллективов, в том числе динамовцев, и их гостевой статус - все же именно команда Александра Шовковского является фаворитом этого противостояния. Абсолютно предсказуемо, что такого же мнения букмекеры.
"Динамо" точно захочет реабилитироваться перед собственными болельщиками за домашнюю ничью с "Зарей". А львовяне в последнее время критически мало забивают.
В пользу же "Руха" может сыграть физическая усталость и в определенном смысле подавленное состояние ключевых футболистов "бело-синих", которые вернулись из рядов национальной сборной. Однако, из "козырей" команды Виталия Пономарева на этом все.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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