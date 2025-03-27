ЛНЗ - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.03.2025

В Черкассах десятая команда Премьер-Лиги будет принимать четвертую. Болельщиков ожидает интересное и интригующее противостояние, ведь ЛНЗ дома может дать бой любому сопернику. Удастся ли "Полесью" реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре?

ЛНЗ (Черкассы) - "Полесье" (Житомир)

VBET Лига. 22-й тур

28 марта, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ: последние новости

Подопечные Григорчука перед паузой на матчи сборных прервали серию из двух поражений подряд. ЛНЗ дома уверенно победил "Колос" - 2:0. Три очка команде принесли голы Суареша и Пасича. Это была лучшая игра черкасского коллектива после назначения Романа Григорчука. Футболисты ЛНЗ качественно прессинговали, выигрывали борьбу и играли интенсивно. У подопечных Григорчука не было существенного преимущества во владении мячом, но в заключительной трети поля они играли эффективнее. Таким образом, ЛНЗ одержал десятую домашнюю победу в УПЛ. Также стоит отметить, что черкасский коллектив впервые с ноября забил более одного гола за матч.

Безусловно, до идеала ЛНЗ еще далеко. Заметно, что Роман Григорчук еще только пытается выстроить свою команду. Ожидать стабильности от этого коллектива пока что не стоит. В одном матче могут быть как хорошие отрезки, так и провальные. На прошлой неделе ЛНЗ в контрольном матче победил "Левый Берег" - 2:0.

Также стало известно, что черкасский клуб разорвал контракт с израильским форвардом Осамой Халайлой, которого подписали летом 2024 года. Инициатором прекращения сотрудничество с Халайлой стал главный тренер черкасской команды Роман Григорчук, который был недоволен игровыми качествами нападающего. Из-за дисквалификации в пятницу все еще не сможет сыграть Богдан Кушниренко.

Интересно получит ли шанс проявить себя Макуана, который лишь недавно перешел в ЛНЗ из "Полесья"? Для него это точно будет принципиальный матч.

Ориентировочный состав: Кучеренко, Муравский, Драмбаев, Путря, Дайко, Танковский, Тилль, Эйнел, Пасич, Момо, Яшари

"Полесье": последние новости

Перед паузой на матчи сборных житомирский коллектив оконфузился в Ровно. "Полесье" уступило "Вересу“ со счетом 1:5. Четвертая команда УПЛ сыграла ужасно и заслуженно проиграла. Высокая линия защиты "Полесья" сыграла с ними злую шутку. "Верес" раз за разом находил свободные зоны на чужой половине поля и оборона гостей трещала по швам. Безусловно, после этой неудачи в коллективе должны быть сделаны выводы. Если "Полесье" продолжит так играть, то о еврокубках можно забыть. Очень много вопросов к главному тренеру команды Имаду Ашуру. Кажется, что этот специалист не соответствует амбициям клуба. Также удивляет отсутствие реакции со стороны руководства житомирского клуба по этому поводу. Неужели президент "Полесья" готов терпеть так долго? Или все же всему есть свой предел?

В Черкассах от "Полесья" все ожидают победы, но способна ли эта команда сейчас добиться максимального результата против очень непростого соперника? С кадровым потенциалом проблем нет, а вот к игре вопросов немало, а это уже зона ответственности тренера. Для "Полесья" есть хорошие новости, ведь гол Гуцуляка за сборную должен придать уверенности лидеру житомирского коллектива.

На прошлой неделе "Полесье" сыграло вничью в спарринге против "Буковины" - 0:0. Без игроков сборной даже забить не смогли представителю Первой лиги.

Ориентировочный состав: Волынец - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Битон, Бабенко, Андриевский - Гуцуляк, Батиста, Назаренко

Последние матчи команд

"Полесье"

18.03. Буковина - Полесье 0:0 (спарринг)

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

06.03. Полесье - Черноморец 3:1 (УПЛ)

28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)

22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)

ЛНЗ

20.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (спарринг)

16.03. ЛНЗ - Колос 2:0 (УПЛ)

06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)

28.02. Карпаты - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

22.02. Рух - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли семь матчей: четыре победы "Полесья", две победы ЛНЗ и одна ничья. В первом круге игра в Житомире завершилась вничью - 1:1.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 21 7 4 10 22-29 25 11 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 15 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15 16 Ингулец 20 3 6 11 15-33 15

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч ЛНЗ - Полесье от UA-Футбол

Букмекеры небольшое преимущество отдают житомирскому коллективу. Все ожидают правильной реакции от "Полесья" после разгромного поражения в прошлом туре. Однако, способна ли эта команда под руководством Ашура прогрессировать? Пока кажется, что "Полесье" не только остановилось в развитии, но и регрессирует. Безусловно, за счет индивидуальных действий гости могут вырвать победу, но легко им точно не будет. Убеждены, что футболисты ЛНЗ смогут навязать борьбу и у них есть все шансы для того, чтобы не проиграть. Прогноз - ЛНЗ не проиграет (1.63).