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Команды из разных зон турнирной таблицы. Ингулец – Верес. Анонс и прогноз матча 22-го тура УПЛ на 28.03.2025
Чемпионат Украины возобновился после международного перерыва
instagram.com/fcinhulets
Украинская Премьер – Лига, 22-й тур
28 марта, 13:00. "Горняк" (Кривой Рог)
Главный арбитр: София Причина (Жовтанцы)
Прямая трансляция: UPL TV
Текстовый онлайн: UA-Футбол
УПЛ возвращается после перерыва. Открывает новый тур матч в Кривом Роге. Встречаются команды с 16-го и 8-го места.
Обе команды в последнем туре победили. "Верес" ещё во время международной паузы провёл контрольный матч для поддержки тонуса футболистов.
Что превзойдёт: свежесть или тонус – узнаем в матче.
Новости Ингульца (Петрово, Украина)
С возобновлением чемпионата после зимней паузы, "Ингулец" набрал 6 очков. Победы над "Кривбассом" и "Черноморцем" дали команде надежду на продолжение борьбы в УПЛ.
К слову, в первой части сезона за 16 туров клуб получил 9 баллов.
В матче прошлого тура "Ингулец" минимально обыграл "Черноморец". Единственный гол на 16-й минуте забил Пушкарёв.
Клуб потихоньку избавляется от клейма "аутсайдер", ведь от спасительного 12-го места отделяет 6 очков и ещё две игры в запасе. Одна из них состоится сегодня.
Кадры хозяев
Дисквалификаций и травмированных футболистов у "Ингульца" нет.
Новости Вереса (Ровно, Украина)
Ровенский клуб чувствует себя уверенно на восьмом месте турнирной таблицы. "Верес" лишь однажды уступил во второй части сезона – "Левому Берегу". Но одержал победы над "Кривбассом" на домашнем поле и "Колосом", а также разгромил "Полесье".
Во второй части сезона "Верес" забил 10 голов и пропустил 4. Ровенский клуб ещё продолжает участвовать в Кубке Украины, где 2 апреля встретится с "Полесьем".
Касаемо сегодняшнего матча, в заявку против "Ингульца" не попал бразильский полузащитник Луан Кампос, у которого забито 4 гола в 19-ти матчах.
В последнем поединке УПЛ, "Верес" разгромил "Полесье". Житомирский клуб ещё надеялся на положительный результат в первом тайме при счёте 2:1, но "Верес" во втором отгрузил ещё 3 гола и уверенно заслужил победу.
Во время международной паузы, ровенский клуб провёл контрольный матч против "Буковины", который закончился со счётом 2:0. Олег Шандрук дал время как основным игрокам, так и резервистам.
Кадры гостей
Из-за травм у ровенского клуба недоступен вратарь Михаил Кулик, полузащитник Луан Кампос и нападающий Нонгоа.
Последние пять матчей Ингульца и Вереса
Последние пять встреч хозяев
- 16.03.2025 Ингулец – Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 08.03.2025 Ингулец – Рух Львов 0:1 (УПЛ)
- 02.03.2025 Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)
- 22.02.2025 Ингулец – Полесье 0:1 (УПЛ)
- 31.01.2025 Ингулец – Металлист 1925 0:1 (Контрольный матч)
Последние пять встреч гостей
- 21.03.2025 Верес – Буковина 2:0 (Контрольный матч)
- 11.03.2025 Верес – Полесье 5:1 (УПЛ)
- 07.03.2025 Левый Берег – Верес 2:0 (УПЛ)
- 02.03.2025 Верес – Колос 2:1 (УПЛ)
- 22.02.2025 Кривбасс – Верес 0:3 (УПЛ)
Очные встречи между соперниками
- 22.09.2024 Верес – Ингулец 2:2 (УПЛ)
- 04.06.2023 Верес – Ингулец 1:0 (УПЛ)
- 26.11.2022 Ингулец – Верес 1:0 (УПЛ)
- 30.10.2021 Ингулец – Верес 0:0 (УПЛ)
- 23.04.2017 Ингулец – Верес 1:2 (Первая Лига)
Ориентировочные составы на матч
Ингулец (4-2-3-1): Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко, Сад – Пушкарёв, Пятов, Могильный - Кисленко
Верес (4-4-2): Кожухар – Куция, Гончаренко. Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатин, Дахновский – Степанюк, Гайдучук
Турнирная таблица УПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|ЛНЗ
|21
|7
|4
|10
|22-29
|25
|11
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
|16
|Ингулец
|20
|3
|6
|11
|15-33
|15
Ставки и коэффициенты на матч Ингулец – Верес
Прогноз на матч Ингулец – Верес от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитом ровенский клуб. В последних матчах "Верес" не уходил с поля без забитого гола. Команда стабильна и может удивить.
"Ингулец" также забивает, но иногда мяч в ворота не идёт. Футболисты бьют по воротам и всё зависит от удачи и мастерства.
Считаем, что в этом матче забьют обе команды и одна из команд уйдёт победителем.
Прогноз: ТБ 2,5 (кф 2,17)
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