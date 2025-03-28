Команды из разных зон турнирной таблицы. Ингулец – Верес. Анонс и прогноз матча 22-го тура УПЛ на 28.03.2025

Украинская Премьер – Лига, 22-й тур

28 марта, 13:00. "Горняк" (Кривой Рог)

Главный арбитр: София Причина (Жовтанцы)

Прямая трансляция: UPL TV

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ингулец - Верес Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол

УПЛ возвращается после перерыва. Открывает новый тур матч в Кривом Роге. Встречаются команды с 16-го и 8-го места.

Обе команды в последнем туре победили. "Верес" ещё во время международной паузы провёл контрольный матч для поддержки тонуса футболистов.

Что превзойдёт: свежесть или тонус – узнаем в матче.

Новости Ингульца (Петрово, Украина)

С возобновлением чемпионата после зимней паузы, "Ингулец" набрал 6 очков. Победы над "Кривбассом" и "Черноморцем" дали команде надежду на продолжение борьбы в УПЛ.

К слову, в первой части сезона за 16 туров клуб получил 9 баллов.

В матче прошлого тура "Ингулец" минимально обыграл "Черноморец". Единственный гол на 16-й минуте забил Пушкарёв.

Клуб потихоньку избавляется от клейма "аутсайдер", ведь от спасительного 12-го места отделяет 6 очков и ещё две игры в запасе. Одна из них состоится сегодня.

Кадры хозяев

Дисквалификаций и травмированных футболистов у "Ингульца" нет.

Новости Вереса (Ровно, Украина)

Ровенский клуб чувствует себя уверенно на восьмом месте турнирной таблицы. "Верес" лишь однажды уступил во второй части сезона – "Левому Берегу". Но одержал победы над "Кривбассом" на домашнем поле и "Колосом", а также разгромил "Полесье".

Во второй части сезона "Верес" забил 10 голов и пропустил 4. Ровенский клуб ещё продолжает участвовать в Кубке Украины, где 2 апреля встретится с "Полесьем".

Касаемо сегодняшнего матча, в заявку против "Ингульца" не попал бразильский полузащитник Луан Кампос, у которого забито 4 гола в 19-ти матчах.

В последнем поединке УПЛ, "Верес" разгромил "Полесье". Житомирский клуб ещё надеялся на положительный результат в первом тайме при счёте 2:1, но "Верес" во втором отгрузил ещё 3 гола и уверенно заслужил победу.

Во время международной паузы, ровенский клуб провёл контрольный матч против "Буковины", который закончился со счётом 2:0. Олег Шандрук дал время как основным игрокам, так и резервистам.

Кадры гостей

Из-за травм у ровенского клуба недоступен вратарь Михаил Кулик, полузащитник Луан Кампос и нападающий Нонгоа.

Последние пять матчей Ингульца и Вереса

Последние пять встреч хозяев

16.03.2025 Ингулец – Черноморец 1:0 (УПЛ)

– Черноморец 1:0 (УПЛ) 08.03.2025 Ингулец – Рух Львов 0:1 (УПЛ)

– Рух Львов 0:1 (УПЛ) 02.03.2025 Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

– Кривбасс 2:0 (УПЛ) 22.02.2025 Ингулец – Полесье 0:1 (УПЛ)

– Полесье 0:1 (УПЛ) 31.01.2025 Ингулец – Металлист 1925 0:1 (Контрольный матч)

Последние пять встреч гостей

21.03.2025 Верес – Буковина 2:0 (Контрольный матч)

– Буковина 2:0 (Контрольный матч) 11.03.2025 Верес – Полесье 5:1 (УПЛ)

– Полесье 5:1 (УПЛ) 07.03.2025 Левый Берег – Верес 2:0 (УПЛ)

2:0 (УПЛ) 02.03.2025 Верес – Колос 2:1 (УПЛ)

– Колос 2:1 (УПЛ) 22.02.2025 Кривбасс – Верес 0:3 (УПЛ)

Очные встречи между соперниками

22.09.2024 Верес – Ингулец 2:2 (УПЛ)

04.06.2023 Верес – Ингулец 1:0 (УПЛ)

26.11.2022 Ингулец – Верес 1:0 (УПЛ)

30.10.2021 Ингулец – Верес 0:0 (УПЛ)

23.04.2017 Ингулец – Верес 1:2 (Первая Лига)

Ориентировочные составы на матч

Ингулец (4-2-3-1): Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко, Сад – Пушкарёв, Пятов, Могильный - Кисленко

Верес (4-4-2): Кожухар – Куция, Гончаренко. Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатин, Дахновский – Степанюк, Гайдучук

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29-22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 20 9 2 9 25-25 29 7 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 8 Верес Верес 21 7 7 7 27-28 28 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 21 7 4 10 22-29 25 11 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 15 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15 16 Ингулец Ингулец 20 3 6 11 15-33 15

Ставки и коэффициенты на матч Ингулец – Верес

Прогноз на матч Ингулец – Верес от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитом ровенский клуб. В последних матчах "Верес" не уходил с поля без забитого гола. Команда стабильна и может удивить.

"Ингулец" также забивает, но иногда мяч в ворота не идёт. Футболисты бьют по воротам и всё зависит от удачи и мастерства.

Считаем, что в этом матче забьют обе команды и одна из команд уйдёт победителем.

Прогноз: ТБ 2,5 (кф 2,17)