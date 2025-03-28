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Оболонь - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025
УПЛ возвращается после паузы на матчи сборных
shakhtar.com
Итак, после международного перерыва на матчи сборных, наша родная УПЛ возвращается на стадионы, и в матче 22-го тура "Оболонь" примет "Шахтер".
Наша сборная не порадовала ни игрой, ни результатом, поэтому ждем хорошего настроения от наших клубов.
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Обе команды неровно начали вторую часть сезона.
"Оболонь" вроде и неплохо начала весеннюю часть чемпионата (4 очка в двух матчах), но затем последовали два поражения. "Шахтер" же после двух побед два поединка сыграл вничью.
Что ж, разбираемся более детально, с чем команды подходят к очному поединку после паузы на сборные.
"Оболонь" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)
VBET Лига. 22-й тур
29 марта, Киев, стадион "Оболонь Арена", 15:30
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Оболонь", последние новости:
"Оболонь" неплохо начала весеннюю часть сезона, взяв четыре очка в двух матчах, но затем последовали два поражения, причем последнее, 0:4 от ЛНЗ, было очень болезненным. Команда Шищенко, который в Черкассах отсиживал дисквалификацию, рассыпалась в самом начале, пропустив два гола уже к 16-й минуте.
Другими словами, при неплохом весеннем старте, "пивовары" еще очень далеки от понятия "стабильность", а тут еще и матч с "Шахтером" нарисовался на горизонте. Другое дело, что "горняки" сейчас тоже не блещут все той же стабильностью, но в матче с нашей вывеской, в каком бы состоянии не были "Шахтер" и "Оболонь", именно "горняки" предварительно считаются фаворитами.
Тем не менее, "пивовары" спокойно готовились к матчу, заполнив перерыв на матчи сборных двумя спаррингами. Сначала "Оболонь" обыграла "Эпицентр" 3:2, а затем уступили "Заре" 1:2.
Еще из интересного – киевский клуб во время паузы успел подписать на правах свободного агента и дозаявить 19-летнего хавбека из структуры "Шахтера" Егора Князева. Впрочем, это подписание на перспективу и скорее всего, сначала парень пройдет через сити команды U-19.
В остальном же, особых кадровых проблем перед матчем у "пивоваров" нет. К тому же, что немаловажно, вернется на мостик главный тренер Сергей Шищенко, который из-за перебора желтых карточек наблюдал за матчем ЛНЗ с трибун.
Еще один интересный момент – кому тренерский штаб киевлян доверит место в воротах. 18-летний Марченко провел два первых весенних матча, и провел их на ноль, после чего, правда, подхватил вирус и уступил место опытному Федоривскому, который за два поединка пропустил шесть голов.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко, Суханов, Дубко, Карась, Стасюк, Витенчук, Курко, Ильин, Близниченко, Черненко, Устименко
"Шахтер", последние новости:
"Шахтер" начал весеннюю часть сезона с двух побед и казалось, при неуверенной игре "Динамо", сможет навязать киевлянам борьбу за чемпионство. Но затем у "горняков" случились две ничьи при не самой лучшей игре, и отрыв от киевлян снова увеличился до 10 очков.
После последних матчей команда Пушича попала под шквал критики, а тут еще и сам тренер после матча с "Карпатами" (0:0) со своей европейской непосредственностью заявил, что "Шахтер" фактически прекратил борьбу за титул. Естественно, такое заявление стало эдакой бомбой в среде болельщиков и журналистов. Никогда такого не было, чтобы тренер "горняков" за треть до конца чемпионата и при любом отрыве говорил, что шансов на чемпионство уже нет. А Пушич сказал… Может хотел расслабить команду, может хотел снять груз ответственности и перевести критику на себя… Но такие заявления от тренеров "Шахтера" - это что-то новое и явно не коррелируется с "горняцким" духом.
"Мог бы говорить о позитив, е но надо смотреть правде в лицо. Если мы снова теряем очки, то это не случайность.
Надо признать, что в этом сезоне речь уже не идет о борьбе за титул", – сказал Пушич.
В паузе на матчи сборной, и это уже стало почти правилом, Пушич снова дал команде 3-4 дня выходных. Еще клуб провел автограф-сессию двух своих новичков, что тоже нужное дело.
Из кадровых проблем – с травмой из сборной вернулся Конопля (пусть он в последнее время и выпал из обоймы Пушича), также будет отсиживать дисквалификацию Матвиенко. Как видим, у "горняков" могут быть проблемы в обороне, только сможет ли ими воспользоваться "Оболонь", которая забивает по большим праздникам.
Из позитива – вернулся после повреждения Педриньо, который не играл с 24-го февраля.
В целом же, несмотря ни на какие факты или факторы, "Шахтер" просто обязан обыгрывать "Оболонь". Уж если не "пивоваров", которые борются за выживание, то о чем можно будет говорить.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Винисиус Тобиас, Азаров, Бондарь, Педро Энрике, Назарина, Судаков, Педриньо, Швед, Кевин, Траоре
Турнирная таблица
"Оболонь" неплохо начала весеннюю часть сезона, взяв четыре очка в двух матчах, но затем последовали два поражения. Команда Шищенко остается в зоне переходных матчей, имея в активе 18 очков и занимая 14-ю позицию. И учитывая, что конкуренты в борьбе за выживание также весной активно начали брать очки, проходных матчей для "пивоваров" быть не может, даже если матч с "Шахтером".
"Шахтер"… "Шахтер" после двух побед и при не самой впечатляющей игре "Динамо", казалось, сможет навязать киевлянам борьбу за чемпионство. Но затем последовали две ничьи и отрыв от первого места снова увеличился до 10 пунктов. А затем еще и заявления Пушича о проигранном чемпионстве.
В любом случае, сейчас "горняки" идут на 3-м месте с отрывом от "Александрии" в 6 очков, и от "Динамо" - в 10. И чтобы не говорил Пушич, с этим нужно что-то делать, пытаться исправлять ситуацию, пока на это есть хоть какие-то шансы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|ЛНЗ
|21
|7
|4
|10
|22-29
|25
|11
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
|16
|Ингулец
|20
|3
|6
|11
|15-33
|15
Последние матчи
В шести последних матчах у "Оболони" 3 побед, 1 ничья и 2 поражения с разницей мячей 7:7.
- "Оболонь" – "Милсами" 2:1
- "Оболонь" – "Решица" 3:0
- "Оболонь" – "Ворскла" 1:0
- "Оболонь" – "Полесье" 0:0
- "Заря" – "Оболонь" 2:1
- "Александрия" – "Оболонь" 4:0
"Шахтер" в последних шести матчах одержал 4 победы и 2 поединка сыграл вничью с разницей мячей 10:2.
- "Шахтер" – РФШ 3:1
- "Шахтер" – "Дила" 2:0
- "Шахтер" – "Левый Берег" 1:0
- "Шахтер" – "Александрия" 3:0
- "Шахтер" – "Кривбасс" 1:1
- "Карпаты" – "Шахтер" 0:0
В матче первого круга во Львове "Шахтер" разгромил "Оболонь" со счетом 4:0.
"Оболонь" – "Шахтер": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Оболонь" – "Шахтер" от UA-Футбол
Букмекеры видят явным фаворитом противостояния именно "Шахтер", и это не удивительно. Все-таки команды находятся в совершенно разных весовых категориях. Победа ""горняков" - за 1.28 – вариант почти без риска. Почти.
Также неплохо выглядит небольшая фора на "Шахтер" или тоталы – нижний у "Оболони", которая катастрофически мало забивает, или верхний у "Шахтера", которого после двух ничьх должно прорвать.
Прогноз UA-Футбол: Фора "Шахтер" -1 за 1.35.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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