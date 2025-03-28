Левый Берег – Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025

"Александрия" неожиданно борется за чемпионство и каждый матч теперь имеет чрезвычайно важное значение для них. "Левый Берег" хоть и покинул зону переходных матчей, но борьба в нижней части турнирной таблицы обещает быть не менее интригующей, чем на вершине.

УПЛ. 21-й тур

29 марта. Киев. "Левый Берег"

"Левый Берег" 13:00 "Александрия"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

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Новости "Левого Берега"

"Левый Берег" очень удачно начал вторую половину сезона. Команда провела полноценное зимнее собрание и точечно усилилась. Настоящим лидером команды стал Дмитрий Шастал, который зимой присоединился к команде и уже успел отличиться против "Черноморца" и "Вереса".

В первом матче после перерыва киевляне только во втором тайме пропустили один гол от "Шахтера". С "Черноморцем" была равная игра, но "Левый Берег" сумел реализовать свой момент в отличие от одесситов. "Верес" приехал в Киев в статусе фаворита и вынужден был играть первым номером, чем удачно воспользовались игроки "Левого Берега", реализовав контратаки. Можно сказать, что подопечные Первака избивали соперника его же оружием.

Матч предыдущего тура против "Кривбасса" в Кривом Роге так и не удалось сыграть из-за постоянных воздушных тревог, поэтому киевляне еще имеют игру в запасе.

"Левый Берег" имеет 4 победы в 5 последних матчах и поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице и оторвался от зоны переходных матчей на 4 очка. Это относительно немного, но перед стартом второй половины сезона киевляне находились еще на 14-й позиции.

Новости "Александрии"

"Александрия" продолжает удивлять футбольную Украину. Подопечные Ротаня идут по чемпионскому графику, опережая на 6 очков "Шахтер" и уступая "Динамо" 4-мя очками.

Если в первой половине сезона к их лидерству относились скептически, то сейчас александрийцы воспринимаются вполне серьезно. Не зря Марино Пушич главным конкурентом его команды в текущем сезоне считает уже не "Динамо", а именно "Александрию".

Подопечные Ротаня после возобновления сезона обыграли "Зарю", "Колос" и "Оболонь". Единственным поражением был разгром от Шахтера 0:3, но по игре там было не все так плохо.

Шансы занять минимум второе место у александрийцев есть, учитывая нестабильность "Шахтера", поэтому в матче с "Левым Берегом" они будут чрезвычайно мотивированы завоевать очередные 3 очка.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



Лазарет "Левого Берега" понемногу пустеет. Впервые за долгое время в товарищеском матче против "ЛНЗ" сыграли Валерий Самар и Андрей Акимов, восстановились от вируса бразильские легионеры Сидней и Диего.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив – Шаповал, Банада, Семенов, Сидней – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.

У "Александрии" травмирован Артем Шулянский, но его трудно назвать игроком основы в текущем сезоне.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Феррейра, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Шепелев, Мишнев – Цара, Филиппов, Безерра.

"Левый Берег" - "Александрия": статистика личных встреч

21.09.24. Александрия – Левый Берег 2:0 (УПЛ)

Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в сентябре, завершившийся уверенной победой "Александрии" со счетом 2:0.

Последние матчи "Левого Берега"

22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (Товарищеский матч)

07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)

01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)

24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)

15.02. Левый Берег - Шериф 1:0 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Александрии"

21.03. Александрия – МФК Металлург 3:2 (Товарищеский матч)

21.03. Александрия – Эпицентр 1:0 (Товарищеский матч)

11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)

07.03. Колос – Александрия 0:1 (УПЛ)

01.03. Шахтер – Александрия 3:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 20 9 2 9 25-25 29 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15

"Левый Берег" - "Александрия": ставки и коэффициенты

"Левый Берег" - "Александрия": прогноз от UA-Футбол

"Александрия" является фаворитом встречи по мнению букмекеров. Считаем, что подопечные Ротаня должны побеждать, потому что команда выглядит очень хорошо последним. Предлагаем поставить на победу подопечных Ротаня за коэффициент 1,78.