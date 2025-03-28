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Левый Берег – Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Левый Берег" - "Александрия" в рамках 22-го тура УПЛ
Фото - ФК Олександрія
"Александрия" неожиданно борется за чемпионство и каждый матч теперь имеет чрезвычайно важное значение для них. "Левый Берег" хоть и покинул зону переходных матчей, но борьба в нижней части турнирной таблицы обещает быть не менее интригующей, чем на вершине.
- Новости "Левого Берега"
- Новости "Александрии"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Левый Берег" - "Александрия": статистика личных встреч
- Последние матчи "Левого Берега"
- Последние матчи "Александрии"
- Турнирное положение команд
- "Левый Берег" - "Александрия": ставки и коэффициенты
- "Левый Берег" - "Александрия": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 21-й тур
29 марта. Киев. "Левый Берег"
"Левый Берег" 13:00 "Александрия"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Левого Берега"
"Левый Берег" очень удачно начал вторую половину сезона. Команда провела полноценное зимнее собрание и точечно усилилась. Настоящим лидером команды стал Дмитрий Шастал, который зимой присоединился к команде и уже успел отличиться против "Черноморца" и "Вереса".
В первом матче после перерыва киевляне только во втором тайме пропустили один гол от "Шахтера". С "Черноморцем" была равная игра, но "Левый Берег" сумел реализовать свой момент в отличие от одесситов. "Верес" приехал в Киев в статусе фаворита и вынужден был играть первым номером, чем удачно воспользовались игроки "Левого Берега", реализовав контратаки. Можно сказать, что подопечные Первака избивали соперника его же оружием.
Матч предыдущего тура против "Кривбасса" в Кривом Роге так и не удалось сыграть из-за постоянных воздушных тревог, поэтому киевляне еще имеют игру в запасе.
"Левый Берег" имеет 4 победы в 5 последних матчах и поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице и оторвался от зоны переходных матчей на 4 очка. Это относительно немного, но перед стартом второй половины сезона киевляне находились еще на 14-й позиции.
Новости "Александрии"
"Александрия" продолжает удивлять футбольную Украину. Подопечные Ротаня идут по чемпионскому графику, опережая на 6 очков "Шахтер" и уступая "Динамо" 4-мя очками.
Если в первой половине сезона к их лидерству относились скептически, то сейчас александрийцы воспринимаются вполне серьезно. Не зря Марино Пушич главным конкурентом его команды в текущем сезоне считает уже не "Динамо", а именно "Александрию".
Подопечные Ротаня после возобновления сезона обыграли "Зарю", "Колос" и "Оболонь". Единственным поражением был разгром от Шахтера 0:3, но по игре там было не все так плохо.
Шансы занять минимум второе место у александрийцев есть, учитывая нестабильность "Шахтера", поэтому в матче с "Левым Берегом" они будут чрезвычайно мотивированы завоевать очередные 3 очка.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Лазарет "Левого Берега" понемногу пустеет. Впервые за долгое время в товарищеском матче против "ЛНЗ" сыграли Валерий Самар и Андрей Акимов, восстановились от вируса бразильские легионеры Сидней и Диего.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив – Шаповал, Банада, Семенов, Сидней – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.
У "Александрии" травмирован Артем Шулянский, но его трудно назвать игроком основы в текущем сезоне.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Феррейра, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Шепелев, Мишнев – Цара, Филиппов, Безерра.
"Левый Берег" - "Александрия": статистика личных встреч
- 21.09.24. Александрия – Левый Берег 2:0 (УПЛ)
Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в сентябре, завершившийся уверенной победой "Александрии" со счетом 2:0.
Последние матчи "Левого Берега"
- 22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (Товарищеский матч)
- 07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)
- 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
- 24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)
- 15.02. Левый Берег - Шериф 1:0 (Товарищеский матч)
Последние матчи "Александрии"
- 21.03. Александрия – МФК Металлург 3:2 (Товарищеский матч)
- 21.03. Александрия – Эпицентр 1:0 (Товарищеский матч)
- 11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)
- 07.03. Колос – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 01.03. Шахтер – Александрия 3:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
"Левый Берег" - "Александрия": ставки и коэффициенты
"Левый Берег" - "Александрия": прогноз от UA-Футбол
"Александрия" является фаворитом встречи по мнению букмекеров. Считаем, что подопечные Ротаня должны побеждать, потому что команда выглядит очень хорошо последним. Предлагаем поставить на победу подопечных Ротаня за коэффициент 1,78.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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