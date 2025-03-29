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Карпаты - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025
Карпаты - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Чорноморець/ zagoryuk.ph
Дебют Александра Кучера у руля главного аутсайдера чемпионата Украины. Каким окажется старт специалиста в поединке с одним из претендентов на попадание в топ-5 в турнирной таблице?
"Карпаты" - "Черноморец" 15:30
VBET Лига. 22-й тур
30 марта. Львов. Стадион "Украина"
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
С начала весенней части сезона "Карпаты" провели четыре непростых матча. В последних двух подопечные Лупашко расписали сухие ничьи с "Ворсклой" и "Шахтером", а до этого минимально обыграли ЛНЗ (1:0) и уступили "Динамо" (0:2).
До конца чемпионата "Карпаты" сыграют девять игр, три из которых - против команд из ныне находящихся во второй половине турнирной таблицы. От находящегося на пятой строчке "Кривбасса" львовян отделяет три очка (плюс у криворожцев два поединка в запасе).
Во время международной паузы "Карпаты" одержали крупную победу над тернопольской "Нивой" в спарринге со счетом 3:0.
Не помогут "львам" из-за травмы в следующем матче сразу четыре крайних защитника: Адамюк, Булеза, Мирошниченко и Сыч.
Ориентировочный состав: Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сакив - Танда, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько - Краснопир.
"Черноморец": последние новости
Времени зря даром во время перерыва на матчи национальных сборных "Черноморец" не терял, и провел ряд изменений. С должности главного тренера на позицию спортивного директора перешел Александр Бабич, а возглавил "моряков", в свою очередь, экс-наставник "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер.
Через несколько дней после прихода Кучера к одесситам присоединился и экс-одноклубник нового рулевого в "Шахтере" Ярослав Ракицкий.
После ничьи "Ингульца" в этом туре, "Черноморец" впервые за долгое время стал единоличным аутсайдером УПЛ.
22-го марта "моряки" на своей клубной базе без проблем расправились в контрольной игре с "Реал Фарма" - 5:0.
"Карпаты" - команда, которая стремится играть в атакующий футбол, первым номером. Они хорошо играют дома, делая это по-спортивному агрессивно и стремясь забить быстрый мяч. Однако попробуем сыграть в тот футбол, который планируем", - сказал Кучер перед предстоящим поединком.
В лазарете у "Черноморца" находятся Присюжнюк, Нето и Удод. Также дисквалифицирован Петряк.
Ориентировочный состав: Рудько, Жаржу Мозес, Арсич, Раян, Бутко, Билошевский, Лацабидзе, Габелок, Янаков, Мустафаев, Хобленко
"Карпаты" - "Черноморец". Последние матчи
"Карпаты":
- 23.03. Карпаты - Нива Т 3:0 (спарринг)
- 11.03. Карпаты - Шахтер 0:0 (УПЛ)
- 06.03. Ворскла - Шахтер 0:0 (УПЛ)
- 28.02. Карпаты - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)
"Черноморец":
- 22.03. Черноморец - Реал Фарма 5:0 (спарринг)
- 16.03. Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)
- 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
- 21.02. Колос – Черноморец 1:2 (УПЛ)
Личные встречи
В истории независимой Украины команды встречались между собой 55 раз. В 18 матчах победа оставалась за "Карпатами", в 15 - за "Черноморцем", и 22 раза была зафиксирована ничья.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|7
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|9
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|22
|4
|6
|12
|12-37
|18
|15
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
Ставки и коэффициенты
"Карпаты" - "Черноморец" . Прогноз от UA-Футбол
В домашних матчах "Карпаты" не пропускают уже 650 минут. Учитывая слабую игру "Черноморца" в атаке - с высокой долей вероятности сухая серия львовян продолжится.
Наш прогноз - победа "Карпат" и индивидуальный тотал "Черноморца" меньше (0,5) с общим коэффициентом 3.00.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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