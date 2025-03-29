Карпаты - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025

Дебют Александра Кучера у руля главного аутсайдера чемпионата Украины. Каким окажется старт специалиста в поединке с одним из претендентов на попадание в топ-5 в турнирной таблице?

"Карпаты" - "Черноморец" 15:30

VBET Лига. 22-й тур

30 марта. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Карпаты": последние новости

С начала весенней части сезона "Карпаты" провели четыре непростых матча. В последних двух подопечные Лупашко расписали сухие ничьи с "Ворсклой" и "Шахтером", а до этого минимально обыграли ЛНЗ (1:0) и уступили "Динамо" (0:2).

До конца чемпионата "Карпаты" сыграют девять игр, три из которых - против команд из ныне находящихся во второй половине турнирной таблицы. От находящегося на пятой строчке "Кривбасса" львовян отделяет три очка (плюс у криворожцев два поединка в запасе).

Во время международной паузы "Карпаты" одержали крупную победу над тернопольской "Нивой" в спарринге со счетом 3:0.



Не помогут "львам" из-за травмы в следующем матче сразу четыре крайних защитника: Адамюк, Булеза, Мирошниченко и Сыч.

Ориентировочный состав: Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сакив - Танда, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько - Краснопир.

"Черноморец": последние новости

Времени зря даром во время перерыва на матчи национальных сборных "Черноморец" не терял, и провел ряд изменений. С должности главного тренера на позицию спортивного директора перешел Александр Бабич, а возглавил "моряков", в свою очередь, экс-наставник "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер.

Через несколько дней после прихода Кучера к одесситам присоединился и экс-одноклубник нового рулевого в "Шахтере" Ярослав Ракицкий.

После ничьи "Ингульца" в этом туре, "Черноморец" впервые за долгое время стал единоличным аутсайдером УПЛ.

22-го марта "моряки" на своей клубной базе без проблем расправились в контрольной игре с "Реал Фарма" - 5:0.

"Карпаты" - команда, которая стремится играть в атакующий футбол, первым номером. Они хорошо играют дома, делая это по-спортивному агрессивно и стремясь забить быстрый мяч. Однако попробуем сыграть в тот футбол, который планируем", - сказал Кучер перед предстоящим поединком.

В лазарете у "Черноморца" находятся Присюжнюк, Нето и Удод. Также дисквалифицирован Петряк.

Ориентировочный состав: Рудько, Жаржу Мозес, Арсич, Раян, Бутко, Билошевский, Лацабидзе, Габелок, Янаков, Мустафаев, Хобленко

"Карпаты" - "Черноморец". Последние матчи

"Карпаты":

23.03. Карпаты - Нива Т 3:0 (спарринг)

11.03. Карпаты - Шахтер 0:0 (УПЛ)

06.03. Ворскла - Шахтер 0:0 (УПЛ)

28.02. Карпаты - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)

"Черноморец":

22.03. Черноморец - Реал Фарма 5:0 (спарринг)

16.03. Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)

21.02. Колос – Черноморец 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

В истории независимой Украины команды встречались между собой 55 раз. В 18 матчах победа оставалась за "Карпатами", в 15 - за "Черноморцем", и 22 раза была зафиксирована ничья.

Турнирное положение



# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 20 9 2 9 25-25 29 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15

Ставки и коэффициенты

"Карпаты" - "Черноморец" . Прогноз от UA-Футбол

В домашних матчах "Карпаты" не пропускают уже 650 минут. Учитывая слабую игру "Черноморца" в атаке - с высокой долей вероятности сухая серия львовян продолжится.

Наш прогноз - победа "Карпат" и индивидуальный тотал "Черноморца" меньше (0,5) с общим коэффициентом 3.00.