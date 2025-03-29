Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025
Заключительный поединок 22-го тура УПЛ
Фото: Колос
Подопечные Младена Бартуловича и команда Руслана Костышина очным поединком закроют 22-й тур родной УПЛ. Номинальным хозяином этой пары выступит именно луганская "Заря". Первая встреча между этими коллективами в сезоне завершилась минимальной победой ковалевцев.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live вTelegram UA-Football
22-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 30-е марта
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Каленов Александр
"Заря" 18:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Заря": последние новости
Луганская команда ушла на международную паузу после сенсационной ничьей с киевским "Динамо" (2:2). Луганчане выглядели на равных с лидером украинского первенства, сумели дважды поразить ворота Нещерета и в итоге поделить очки.
"Был бы доволен до матча, если бы сказали о ничьей, но после матча жаль, что не выдержали и не победили, потому что заслуживали выиграть этот матч. Очень хороший старт для нас. Можно было побеждать, но довольны и ничьей, потому что это для нас как победа. Показали характер, чего нам не хватало в первом круге. Я хотел, чтобы мы добавили стабильности после сборов. Я поработал с командой и этого мы добиваемся. Президент к нам зашел и раздавались аплодисменты. Не только Сапутин, но и вся команда молодцы, бились друг за друга. Хочется, чтобы они в каждом матче так играли", - так коуч луганчан прокомментировал вышеупомянутую ничью с киевским "Динамо".
Если же говорить о перерыве на матчи сборных, то Младен Бартулович заполнил его двумя контрольными спаррингами. В первом луганчане потерпели минимальное поражение от перволиговой "Кудривки", а во втором - обыграли киевскую "Оболонь" (2:1).
Во второй части УПЛ "Заря" проиграла лишь один матч - для высшей по классу "Александрии" (1:2). Поэтому, можно с уверенностью заявить, что луганская команда сейчас набирает и идет на хорошем ходу. Это доказывает текущая игровая форма подопечных хорватского специалиста, и результаты. Бартуловичу удалось поставить более-менее четкую структуру и наладить взаимодействие между своими футболистами. Самая главная и ключевая проблема луганского коллектива пока - это отсутствие равноценной замены на скамейке.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Башич, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Дрышлюк, Мичин, Тронтель, Вантух, Будковский, Белоцерковец.
"Колос": последние новости
К сожалению, для ковалевцев, возвращение нового-старого наставника в лице Руслана Костышина ощутимого эффекта сразу не дал. В частности, перед перерывом на матчи сборных "Колос" на выезде, довольно без шансов, уступил черкасскому ЛНЗ Романа Григорчука - 0:2. Поэтому, что-то анализировать в разрезе нынешнего "Колоса" пока все еще максимально сложно.
То, что осталось от Александра Поздеева - однозначно не работает и должно быть нивелировано. А для нового от Костышина прошло слишком мало времени. Однако, изменения нужны точно. И срочно. Потому что ковалевская команда уже окончательно "закрепилась" в зоне переходных матчей.
Сам же новоиспеченный тренер ковалевцев остался максимально недовольным игрой своих футболистов против ЛНЗ и багажом, который ему оставил прошлый специалист.
"Моя работа - выжимать из ребят весь ресурс. Хочу вывести их на более высокий уровень командной игры, особенно без мяча - переключение, отбор, прессинг. Также надо подтянуть их физически, я так считаю. Возможно, из-за этого они не всегда хорошо коммуницируют между собой во время передач. Сейчас у нас большой дисбаланс - одни пропустили сборы, Боливар травмирован, сегодня вышел Элиас Теллес, но он не прошел подготовку вместе с командой. Футболисты только знакомятся друг с другом. Я не знаю, что происходило во время сборов, потому что не был интегрирован в те процессы", - поделился мыслями Костышин на счет состояния своей команды.
В целом же, у "Колоа" наибольшие проблемы именно в атаке. Кроме Третьякова никто ничего интересного впереди не предлагает. Это и подтвердила "сухая" нулевая ничья с харьковским "Металлистом 1925", контрольным матчем с которым ковалевский клуб заполнил международную паузу.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козык, Демченко, Гагно, Рапай, Велетень, Третьяков, Сидорчук.
"Заря" - "Колос" . Личные встречи
Луганчане и ковалевцы имеют уже немалую историю очных противостояний. 12 поединков наши команды провели под эгидой УПЛ, еще трижды коллективы пересекались в товарищеских играх. Статистическое преимущество по победам именно на стороне "Зари". При этом, команды очень мало забивают в матчах между собой.
Статистика очных поединков:
- Победы: 8:5
- Забитые мячи: 16:11
- В среднем голов за матч: 1.07 - 0.73
- Самая большая победа: 3:1 - 1:3
"Заря" - "Колос" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
"Заря" на данный момент является крепким середняком и делит турнирную таблицу УПЛ пополам. В свою очередь "Колос" идет в зоне переходных матчей. В активе луганчан 29 зачетных баллов, а у ковалевцев - 19 очков, соответственно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
"Заря" - "Колос" . Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа номинальных хозяев - 2:1. "Колос" получив нового-старого наставника все еще является "темной лошадкой". Поэтому, может случиться, что угодно. В контексте итогового результата этой пары, конечно. Впрочем, на бумаге и по последним результатам фаворитом однозначно является луганская команда. Такого же мнения и букмекеры.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Россия готовит новое масштабное наступление на Украину - АР
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?
- Левый Берег – Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы