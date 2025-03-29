Заря - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025

Подопечные Младена Бартуловича и команда Руслана Костышина очным поединком закроют 22-й тур родной УПЛ. Номинальным хозяином этой пары выступит именно луганская "Заря". Первая встреча между этими коллективами в сезоне завершилась минимальной победой ковалевцев.

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22-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 30-е марта

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Каленов Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

"Заря": последние новости

Луганская команда ушла на международную паузу после сенсационной ничьей с киевским "Динамо" (2:2). Луганчане выглядели на равных с лидером украинского первенства, сумели дважды поразить ворота Нещерета и в итоге поделить очки.

"Был бы доволен до матча, если бы сказали о ничьей, но после матча жаль, что не выдержали и не победили, потому что заслуживали выиграть этот матч. Очень хороший старт для нас. Можно было побеждать, но довольны и ничьей, потому что это для нас как победа. Показали характер, чего нам не хватало в первом круге. Я хотел, чтобы мы добавили стабильности после сборов. Я поработал с командой и этого мы добиваемся. Президент к нам зашел и раздавались аплодисменты. Не только Сапутин, но и вся команда молодцы, бились друг за друга. Хочется, чтобы они в каждом матче так играли", - так коуч луганчан прокомментировал вышеупомянутую ничью с киевским "Динамо".

Если же говорить о перерыве на матчи сборных, то Младен Бартулович заполнил его двумя контрольными спаррингами. В первом луганчане потерпели минимальное поражение от перволиговой "Кудривки", а во втором - обыграли киевскую "Оболонь" (2:1).

Во второй части УПЛ "Заря" проиграла лишь один матч - для высшей по классу "Александрии" (1:2). Поэтому, можно с уверенностью заявить, что луганская команда сейчас набирает и идет на хорошем ходу. Это доказывает текущая игровая форма подопечных хорватского специалиста, и результаты. Бартуловичу удалось поставить более-менее четкую структуру и наладить взаимодействие между своими футболистами. Самая главная и ключевая проблема луганского коллектива пока - это отсутствие равноценной замены на скамейке.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Башич, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Дрышлюк, Мичин, Тронтель, Вантух, Будковский, Белоцерковец.

"Колос": последние новости

К сожалению, для ковалевцев, возвращение нового-старого наставника в лице Руслана Костышина ощутимого эффекта сразу не дал. В частности, перед перерывом на матчи сборных "Колос" на выезде, довольно без шансов, уступил черкасскому ЛНЗ Романа Григорчука - 0:2. Поэтому, что-то анализировать в разрезе нынешнего "Колоса" пока все еще максимально сложно.

То, что осталось от Александра Поздеева - однозначно не работает и должно быть нивелировано. А для нового от Костышина прошло слишком мало времени. Однако, изменения нужны точно. И срочно. Потому что ковалевская команда уже окончательно "закрепилась" в зоне переходных матчей.

Сам же новоиспеченный тренер ковалевцев остался максимально недовольным игрой своих футболистов против ЛНЗ и багажом, который ему оставил прошлый специалист.

"Моя работа - выжимать из ребят весь ресурс. Хочу вывести их на более высокий уровень командной игры, особенно без мяча - переключение, отбор, прессинг. Также надо подтянуть их физически, я так считаю. Возможно, из-за этого они не всегда хорошо коммуницируют между собой во время передач. Сейчас у нас большой дисбаланс - одни пропустили сборы, Боливар травмирован, сегодня вышел Элиас Теллес, но он не прошел подготовку вместе с командой. Футболисты только знакомятся друг с другом. Я не знаю, что происходило во время сборов, потому что не был интегрирован в те процессы", - поделился мыслями Костышин на счет состояния своей команды.

В целом же, у "Колоа" наибольшие проблемы именно в атаке. Кроме Третьякова никто ничего интересного впереди не предлагает. Это и подтвердила "сухая" нулевая ничья с харьковским "Металлистом 1925", контрольным матчем с которым ковалевский клуб заполнил международную паузу.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козык, Демченко, Гагно, Рапай, Велетень, Третьяков, Сидорчук.

"Заря" - "Колос" . Личные встречи

Луганчане и ковалевцы имеют уже немалую историю очных противостояний. 12 поединков наши команды провели под эгидой УПЛ, еще трижды коллективы пересекались в товарищеских играх. Статистическое преимущество по победам именно на стороне "Зари". При этом, команды очень мало забивают в матчах между собой.

Статистика очных поединков:

Победы: 8:5

8:5 Забитые мячи: 16:11

16:11 В среднем голов за матч: 1.07 - 0.73

1.07 - 0.73 Самая большая победа: 3:1 - 1:3

"Заря" - "Колос" . Последние официальные матчи

"Заря":

"Колос":

Турнирное положение команд

"Заря" на данный момент является крепким середняком и делит турнирную таблицу УПЛ пополам. В свою очередь "Колос" идет в зоне переходных матчей. В активе луганчан 29 зачетных баллов, а у ковалевцев - 19 очков, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 21 15 6 0 44-15 51 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 20 12 5 3 46-16 41 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 20 9 2 9 25-25 29 9 Рух 21 6 8 7 22-18 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12-35 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15

"Заря" - "Колос" . Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа номинальных хозяев - 2:1. "Колос" получив нового-старого наставника все еще является "темной лошадкой". Поэтому, может случиться, что угодно. В контексте итогового результата этой пары, конечно. Впрочем, на бумаге и по последним результатам фаворитом однозначно является луганская команда. Такого же мнения и букмекеры.