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Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Ворскла" - "Кривбасс" в рамках 22-го тура УПЛ
Фото: ФК Ворскла
Обе команды не очень удачно начали вторую половину сезона, поэтому им нужно наверстывать упущенное.
УПЛ. 22-й тур
30 марта. Полтава. "Стадион им. Бутовского"
"Ворскла" 13:00 "Кривбасс"
Арбитр: Михаил Райда (Закарпатская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Ворсклы"
"Ворскла" еще осенью сменила главного тренера, в очередной раз пригласив Юрия Максимова. Результаты команды улучшились, но отдыхать на лаврах рано, ведь только по итогам прошлого тура полтавчане покинули зону стыковых матчей.
В первом матче после перерыва подопечные Максимова уступили "Оболони", после чего были ничьи с "Динамо" и "Карпатами".
Прошлый тур завершился для "Ворсклы" удачно: победа над "Рухом", поднявшая "Ворсклу" на безопасную 12-ю позицию. Задача команды на текущий сезон – избежать вылета и закрепиться в середине турнирной таблицы.
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" во второй половине сезона сыграл лишь три матча, ведь матч с "Левым Берегом" был перенесен из-за постоянных воздушных тревог в Кривом Роге. Результаты команды Вернидуба можно считать провальными, ведь в 3 матчах была получена одна ничья.
"Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера", что после неудачных предыдущих матчей выглядело как сенсация. Открыли счет криворожцы усилиями новичка Мендосы, хорошо показавшего себя в атаке. Подопечные Пушича доминировали на поле и создали гораздо больше моментов, но смогли отличиться только один раз.
До матча с дончанами были безнадежные поражения от "Ингульца" и "Вереса" и падение в турнирной таблице. "Полесье" уже опережает криворожцев на 5 очков при трех матчах "Кривбасса" в запасе. Но нужны ли команде еврокубки с такой игрой, как весной?
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Кривбасса" до сих пор травмирован Владимир Якимец, непонятно, в каком состоянии Твердохлеб и Вакулко, пропустившие старт второй половины сезона.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Хомченовский, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.
В "Ворскле" во время перерыва на матче сборных повреждения получил Владислав Кулач, который может пропустить эту игру.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута – Скляр, Малыш, Челядин – Кане, Иеде, Салабай.
"Ворскла" - "Кривбасс": статистика личных встреч
- 22.09.24. Кривбасс – Ворскла 1:1 (УПЛ)
- 08.04.24. Кривбасс – Ворскла 1:1 (УПЛ)
- 23.09.23. Ворскла – Кривбасс 1:4 (УПЛ)
- 19.05.23. Ворскла – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
- 09.11.22. Кривбасс – Ворскла 1:0 (УПЛ)
За последние 5 матч "Кривбасс" одержал 2 победы, "Ворскла" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. Матч первого круга закончился со счётом 1:1.
Последние матчи "Ворсклы"
- 15.03. Рух – Ворскла 0:1 (УПЛ)
- 06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)
- 28.02. Ворскла – Динамо 1:1 (УПЛ)
- 23.02. Оболонь – Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 14.02. Ворскла – Динамо Батуми 2:0 (Товарищеский матч)
Последние матчи "Кривбасса"
- 06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)
- 22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)
- 12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)
- 09.02. Кривбасс - Левадия 4:1 (Товарищеский матч)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
"Ворскла" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
"Ворскла" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
"Кривбасс" является небольшим фаворитом встречи по мнению букмекеров, но спрогнозировать победителя встречи будет чрезвычайно сложно. Хотя обе команды забивают немного, но считаем, что в текущем матче будет забито минимум 2 гола (ТБ 2) за коэффициент 1,92.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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