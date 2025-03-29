Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025

Обе команды не очень удачно начали вторую половину сезона, поэтому им нужно наверстывать упущенное.

УПЛ. 22-й тур

30 марта. Полтава. "Стадион им. Бутовского"

"Ворскла" 13:00 "Кривбасс"

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатская область)

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Новости "Ворсклы"

"Ворскла" еще осенью сменила главного тренера, в очередной раз пригласив Юрия Максимова. Результаты команды улучшились, но отдыхать на лаврах рано, ведь только по итогам прошлого тура полтавчане покинули зону стыковых матчей.

В первом матче после перерыва подопечные Максимова уступили "Оболони", после чего были ничьи с "Динамо" и "Карпатами".

Прошлый тур завершился для "Ворсклы" удачно: победа над "Рухом", поднявшая "Ворсклу" на безопасную 12-ю позицию. Задача команды на текущий сезон – избежать вылета и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" во второй половине сезона сыграл лишь три матча, ведь матч с "Левым Берегом" был перенесен из-за постоянных воздушных тревог в Кривом Роге. Результаты команды Вернидуба можно считать провальными, ведь в 3 матчах была получена одна ничья.

"Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера", что после неудачных предыдущих матчей выглядело как сенсация. Открыли счет криворожцы усилиями новичка Мендосы, хорошо показавшего себя в атаке. Подопечные Пушича доминировали на поле и создали гораздо больше моментов, но смогли отличиться только один раз.

До матча с дончанами были безнадежные поражения от "Ингульца" и "Вереса" и падение в турнирной таблице. "Полесье" уже опережает криворожцев на 5 очков при трех матчах "Кривбасса" в запасе. Но нужны ли команде еврокубки с такой игрой, как весной?

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Кривбасса" до сих пор травмирован Владимир Якимец, непонятно, в каком состоянии Твердохлеб и Вакулко, пропустившие старт второй половины сезона.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Хомченовский, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.

В "Ворскле" во время перерыва на матче сборных повреждения получил Владислав Кулач, который может пропустить эту игру.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута – Скляр, Малыш, Челядин – Кане, Иеде, Салабай.

"Ворскла" - "Кривбасс": статистика личных встреч

22.09.24. Кривбасс – Ворскла 1:1 (УПЛ)

08.04.24. Кривбасс – Ворскла 1:1 (УПЛ)

23.09.23. Ворскла – Кривбасс 1:4 (УПЛ)

19.05.23. Ворскла – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

09.11.22. Кривбасс – Ворскла 1:0 (УПЛ)

За последние 5 матч "Кривбасс" одержал 2 победы, "Ворскла" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. Матч первого круга закончился со счётом 1:1.

Последние матчи "Ворсклы"

15.03. Рух – Ворскла 0:1 (УПЛ)

06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)

28.02. Ворскла – Динамо 1:1 (УПЛ)

23.02. Оболонь – Ворскла 1:0 (УПЛ)

14.02. Ворскла – Динамо Батуми 2:0 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Кривбасса"

06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)

02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)

09.02. Кривбасс - Левадия 4:1 (Товарищеский матч)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Карпаты 21 8 5 8 23-23 29 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 20 9 2 9 25-25 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17-27 21 13 Колос 21 3 9 9 13-19 18 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 21 4 3 14 14-31 15

"Ворскла" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

"Ворскла" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

"Кривбасс" является небольшим фаворитом встречи по мнению букмекеров, но спрогнозировать победителя встречи будет чрезвычайно сложно. Хотя обе команды забивают немного, но считаем, что в текущем матче будет забито минимум 2 гола (ТБ 2) за коэффициент 1,92.