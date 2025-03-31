Буковина - Виктория. Анонс и прогноз матча четвертьфинала Кубка Украины на 01.04.2025

Мало кто ожидал увидеть именно эти две команды из Первой лиги в четвертьфинале Кубка Украины. Таким образом, согласно жеребьевке мы гарантированно увидим одну команду из ПФЛ в полуфинале Кубка и это прекрасно для популяризации футбола. Для "Буковины" и "Виктории" кубковая игра станет дебютной официальной в 2025 году.

Кубок Украины. 1/4 финала

01.04.2025. 13:00. Черновцы. "Буковина"

"Буковина" - "Виктория"

Трансляция - Divisport, Youtube-канал Divisport

"Буковина": последние новости

Первая часть сезона была неоднозначной для коллектива из Черновцов. Команда пробилась в чемпионскую группу, но придется начинать весеннюю часть сезона с последнего места. Таким образом, для "Буковины" путь к потенциальному повышению в классе будет очень непростой и даже места в плей-офф никто не гарантировал. Зимой существенных кадровых изменений не произошло. Важно, что удалось сохранить костяк команды и даже усилиться. Среди новичков прежде всего стоит отметить защитника Прокопчука, хавбека Плаксу и нападающего Кожушко. Эти все трансферы свидетельствуют об амбициях "Буковины" бороться за повышение в классе уже в этом сезоне.

В первой части сезона подопечным Чурилова не хватало стабильности. Даже в течение одного конкретного матча были хорошие и провальные отрезки. Коллектив из Черновцов дома пытается играть с позиции силы, но часто подводит реализация. Интересно будет понаблюдать за тем достигли ли футболисты "Буковины" прогресса в этом компоненте за время сборов.

На последних минутах контрольного поединка с ФК "Ужгород" травму правого коленного сустава получил полузащитник "Буковины" Даниил Голуб. Похожую травму в одном из спаррингов на первом закарпатском сборе получил и нападающий Максим Гирный.

"Виктория": последние новости

Руководство клуба осталось не слишком довольным выступлениями команды в первой части сезона. С одной стороны удалось пробиться в четвертьфинал, а с другой - не квалифицировались в чемпионскую группу. У "Виктории" солидный запас в очках перед стартом весенней части сезона, поэтому можно сосредоточиться на Кубке Украины. К тому же, у сумчан есть все шансы пробиться в исторический полуфинал. В прошлом году "Виктория" уже играла в четвертьфинале, но без шансов уступила "Шахтеру" - 0:3.

Сумчанам также удалось сохранить костяк команды в период длительной зимней паузы. Среди потерь прежде всего стоит отметить защитника Данилюка и хавбека Покотилюка. Но и новички должны добавить игре команды новых красок. Прежде всего это касается Богунова и Сейтхилилова. В лазарете "Виктории" сейчас находятся Лебеденко и Долинский. Существенной потерей станет отсутствие героя матча 1/8 финала против ЛНЗ Артема Рябова, который не сыграет из-за дисквалификации.

Подопечные Бессмертного славятся прежде всего своей организованной игрой в защите и умением достаточно качественно выбегать в контратаки.

Последние матчи команд

"Буковина"

21.03. "Буковина" - "Верес" 0:2 (спарринг)

18.03. "Буковина" - "Полесье-2" 4:0 (спарринг)

18.03. "Буковина" - "Полесье" 0:0 (спарринг)

12.03. "Буковина" - "Пробий" 0:1 (спарринг)

"Виктория"

25.03. "Виктория" - "Тростянец" 5:1

17.03. "Виктория" - "Рух-2" 3:2

10.03. "Виктория" - "Металлист 1925" 1:3

14.03. "Виктория" - "Нива" Тернополь 0:0 (спарринг)

Личные встречи

Команды между собой ранее в официальных встречах не встречались. Таким образом, противостояние в Черновцах будет дебютным в истории этих соперников.

Факты и цифры

"Буковина" впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале Кубка Украины;

"Виктория" в прошлом сезоне на этой стадии уступила "Шахтеру“;

В весенней части сезона "Викторию" будет играть в группе "Выбывание", а "Буковина" - в чемпионской.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами этого противостояния хозяев, но не стоит недооценивать сумчан. Подопечные Бессмертного в прошлом сезоне уже играли в четвертьфинале и будут пытаться пробиться в полуфинал. В этом плане больше опыта именно у гостей. Безусловно, кадровый потенциал более мощный у "Буковины", но по игре "Виктория" ничем не уступает. К тому же, стоит учитывать фактор Анатолия Бессмертного. На много голов в этом матче не стоит рассчитывать. У "Виктории" есть все шансы выйти в полуфинал. Прогноз - проход "Виктории" (2.44).