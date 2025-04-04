Эпицентр - ЮКСА. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 05.04.2025

В субботу стартует весенняя часть сезона в чемпионской группе. На болельщиков ожидает интригующее противостояние в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "ЮКСА".

Первая лига. Первый тур. Группа "Чемпионская"

05.04.2025. 12:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"

"Эпицентр" - ЮКСА

Трансляция - Divisport

"Эпицентр": последние новости

Подопечные Сергея Нагорняка перед стартом чемпионской группы занимают первое место. Безусловно, в клубе должны быть довольны выступлениями в первой части сезона. "Эпицентр" осенью проиграл всего одну игру, но было пять ничьих. Прежде всего стоит отметить игру команды в домашних матчах. Подопечные Нагорняка дома стараются с первых минут играть с позиции силы. "Эпицентр" не был активен во время зимнего межсезонья на трансферном рынке. Важно, что всех своих лидеров удалось сохранить. Также с клубом подписал контракт полузащитник Демченко, который в первой части сезона играл за "Мариуполь".

За время зимней подготовки команда провела 10 контрольных матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и еще дважды уступила. В этих поединках "Эпицентр" забил 27 голов и 8 пропустил. Лучшими бомбардирами зимы стали Даниил Кравчук и Иван Бендера, которые забили по пять голов.

ЮКСА: последние новости

Амбициозный клуб из Тарасовки с основной задачей на первую часть сезона справился. ЮКСА смогла пробиться в чемпионскую группу. Перед стартом чемпионской группы подопечные Чирикала занимают предпоследнее место, но до топ-3 всего три очка. Безусловно, "крестоносцы" постараются побороться хотя бы за плей-офф за повышение в классе. Все предпосылки для этого есть, но учитывая конкуренцию будет непросто. В межсезонье в команде произошли существенные кадровые изменения. Среди новичков прежде всего стоит отметить подписание вратаря Чеботарева, хавбеков Спивакова и Козыренко, а также нападающих Ромариньо, Собослоя, Татаркова. Эти новички должны добавить конкуренции и пойти на пользу команде. Покинул ЮКСА капитан Дмитрий Махнев. Наверное, это наиболее ощутимая потеря.

В межсезонье ЮКСА сыграла 12-ть контрольных матчей: 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Подопечные Чирикала забили 22 гола и 14 пропустили. Лучшими бомбардирами стали Дебелко, Селин, Евдокимов и Фого - по два мяча.

Последние три матча команд

"Эпицентр"

18 марта "Оболонь" - "Эпицентр" 3:2

21 марта "Александрия" - "Эпицентр" 1:0

28 марта "Эпицентр" - "Агробизнес" 1:0

ЮКСА

26 марта ЮКСА - "Нива" Винница 3:0

22 марта ЮКСА - "Рух" 1:2

21 марта ЮКСА - "Рух-2" 3:1

Личные встречи

Команды между собой однажды уже встречались. В конце февраля 2024 года контрольный матч между этими соперниками завершился вничью - 1:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 0 0 0 0 21-7 29 2 Агробизнес 0 0 0 0 16-13 28 3 Полтава 0 0 0 0 20-12 25 4 Металлист 1925 0 0 0 0 16-9 25 5 Кудривка 0 0 0 0 17-11 25 6 Металлист 0 0 0 0 20-11 22 7 ЮКСА 0 0 0 0 25-21 22 8 Буковина 0 0 0 0 11-11 20

Ставка и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Прогноз на матч от UA-Футбол

В этой игре сложно определить фаворита. "Эпицентр" пока занимает первое место и дома играет мощно, но недооценивать ЮКСА точно не стоит. В этой команде есть ряд квалифицированных и опытных футболистов, которые могут решать судьбы матчей. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Прогноз - обе команды забьют (2.09).