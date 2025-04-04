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Эпицентр - ЮКСА. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 05.04.2025
Эпицентр - ЮКСА: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.04.2025 ⋊ Первая лига на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
В субботу стартует весенняя часть сезона в чемпионской группе. На болельщиков ожидает интригующее противостояние в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "ЮКСА".
Первая лига. Первый тур. Группа "Чемпионская"
05.04.2025. 12:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"
"Эпицентр" - ЮКСА
Трансляция - Divisport
"Эпицентр": последние новости
Подопечные Сергея Нагорняка перед стартом чемпионской группы занимают первое место. Безусловно, в клубе должны быть довольны выступлениями в первой части сезона. "Эпицентр" осенью проиграл всего одну игру, но было пять ничьих. Прежде всего стоит отметить игру команды в домашних матчах. Подопечные Нагорняка дома стараются с первых минут играть с позиции силы. "Эпицентр" не был активен во время зимнего межсезонья на трансферном рынке. Важно, что всех своих лидеров удалось сохранить. Также с клубом подписал контракт полузащитник Демченко, который в первой части сезона играл за "Мариуполь".
За время зимней подготовки команда провела 10 контрольных матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и еще дважды уступила. В этих поединках "Эпицентр" забил 27 голов и 8 пропустил. Лучшими бомбардирами зимы стали Даниил Кравчук и Иван Бендера, которые забили по пять голов.
ЮКСА: последние новости
Амбициозный клуб из Тарасовки с основной задачей на первую часть сезона справился. ЮКСА смогла пробиться в чемпионскую группу. Перед стартом чемпионской группы подопечные Чирикала занимают предпоследнее место, но до топ-3 всего три очка. Безусловно, "крестоносцы" постараются побороться хотя бы за плей-офф за повышение в классе. Все предпосылки для этого есть, но учитывая конкуренцию будет непросто. В межсезонье в команде произошли существенные кадровые изменения. Среди новичков прежде всего стоит отметить подписание вратаря Чеботарева, хавбеков Спивакова и Козыренко, а также нападающих Ромариньо, Собослоя, Татаркова. Эти новички должны добавить конкуренции и пойти на пользу команде. Покинул ЮКСА капитан Дмитрий Махнев. Наверное, это наиболее ощутимая потеря.
В межсезонье ЮКСА сыграла 12-ть контрольных матчей: 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Подопечные Чирикала забили 22 гола и 14 пропустили. Лучшими бомбардирами стали Дебелко, Селин, Евдокимов и Фого - по два мяча.
Последние три матча команд
"Эпицентр"
- 18 марта "Оболонь" - "Эпицентр" 3:2
- 21 марта "Александрия" - "Эпицентр" 1:0
- 28 марта "Эпицентр" - "Агробизнес" 1:0
ЮКСА
26 марта ЮКСА - "Нива" Винница 3:0
- 22 марта ЮКСА - "Рух" 1:2
- 21 марта ЮКСА - "Рух-2" 3:1
Личные встречи
Команды между собой однажды уже встречались. В конце февраля 2024 года контрольный матч между этими соперниками завершился вничью - 1:1.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|21-7
|29
|2
|Агробизнес
|0
|0
|0
|0
|16-13
|28
|3
|Полтава
|0
|0
|0
|0
|20-12
|25
|4
|Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|16-9
|25
|5
|Кудривка
|0
|0
|0
|0
|17-11
|25
|6
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|20-11
|22
|7
|ЮКСА
|0
|0
|0
|0
|25-21
|22
|8
|Буковина
|0
|0
|0
|0
|11-11
|20
Ставка и коэффициенты
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Прогноз на матч от UA-Футбол
В этой игре сложно определить фаворита. "Эпицентр" пока занимает первое место и дома играет мощно, но недооценивать ЮКСА точно не стоит. В этой команде есть ряд квалифицированных и опытных футболистов, которые могут решать судьбы матчей. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Прогноз - обе команды забьют (2.09).
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