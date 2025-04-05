Металлист- Металлист 1925. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 06.04.2025

Болельщики украинского футбола дождались харьковского дерби. В Ужгороде в матче первого тура чемпионской группы встретятся "Металлист" и "Металлист 1925". Смогут ли молодые хозяева поля навязать борьбу?

Первая лига. Первый тур. Группа "Чемпионская"

06.04.2025. 14:00. Ужгород. "Авангард"

"Металлист" - "Металлист 1925"

Трансляция - Divisport

"Металлист": последние новости

Молодые харьковчане в первой части сезона приятно поразили своей игрой и результатами. Мало кто ожидал, что подопечные Анищенко смогут финишировать в топ-4 и пробиться в чемпионскую группу. С каждым матчем было заметно, что команда прогрессирует и ребята набираются необходимого опыта. В клубе в межсезонье почти не было изменений. Единственная потеря - Геннадий Синчук. Безусловно, это существенная потеря, но его трансфер свидетельствует о правильном векторе развития клуба.

Подготовка "желто-синих" к весенней части сезона продолжалась в Ужгороде с 3 февраля по 29 марта. К учебно-тренировочному сбору первой команды активно привлекались будущие выпускники детско-юношеской футбольной школы "Металлист". Андрей Анищенко к подготовке команды привлек семерых юных воспитанников. В течение двух месяцев "Металлист" провел восемь контрольных матчей. Всего в сборе приняли участие более 30 футболистов.

"Металлист 1925": последние новости

Подопечные Патрика ван Леувена считаются главными претендентами на повышение в классе. Перед стартом чемпионского раунда "Металлист 1925" от лидера отстает на четыре очка. Харьковчане провалили старт первой части сезона, но постепенно достигли прогресса и заслуженно финишировали в топ-4. К игре команды остается немало вопросов. Стабильности подопечным Патрика ван Леувена не хватает. Лидером команды можно считать Ари Моуру, которые забил уже восемь голов и принес коллективу ряд важных очков.

Среди новичков команды прежде всего стоит отметить Педро Артура, Рашицу, Мба, а также Черноморца. Среди потерь стоит отметить Когута и Сидорова. Во время межсезонья "Металлист 1925" сыграл сразу 15-ть контрольных матчей: восемь побед, четыре поражения и три ничьи.

Последние три матча команд

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" - "Колос“ 0:0

"Металлист 1925" - "Виктория“ 3:1

"Металлист 1925" - "Куликов-Белка“ 0:2

"Металлист"

"Металлист" - "Минай“ 3:1

"Металлист" - "Ольховцы“ 1:1

"Металлист" - "Агробизнес“ 0:0

Личные встречи

Команды между собой встречались дважды в Первой лиге. В 2023 году победил "Металлист 1925" - 2:0, а в 2022 году противостояние харьковских команд завершилось вничью - 0:0.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, гости считаются очевидными фаворитами противостояния. Сравнивать кадровый потенциал команд вообще не стоит. По составу у "Металлиста 1925" команда уровня УПЛ, но не стоит недооценивать молодых и голодных к футболу игроков "Металлиста". Подопечные Патрика ван Леувена должны набирать три очка, но не ожидаем разгромной победы. Прогноз - "Металлист" с форой +1.5 (1.50).