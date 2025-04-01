Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча четвертьфинала Кубка Украины на 02.04.2025

Еще одна встреча подопечных Виталия Пономарева и Александра Шовковского менее чем за неделю. Только на этот раз, львовская и киевская команды встретятся между собой в рамках национального Кубка, где разыграют путевку в полуфинал турнира. Номинальным хозяином же этого противостояния, по аналогии с предыдущим матчем, выступят именно футболисты "Руха".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Четвертьфинал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 2-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - Динамо Смотреть трансляцию

"Рух": последние новости

Львовяне продолжают пребывать в атакующем кризисе. Что и доказал предыдущий матч с динамовцами. В наших головах "Рух" всегда приходит на ум как энергичная и динамичная команда. Впрочем, вдумайтесь: "желто-черные" в последний раз в рамках УПЛ забивали больше одного мяча за игру аж 30-го августа... Это уже никакая не случайность, это четкая негативная тенденция.

И после кадрового ослабления после зимнего трансферного окна дела у команды Виталия Пономарева в этом аспекте точно не улучшились. Если еще с созданием моментов у "желто-черных" как-то с натяжкой что-то получается, то с реализацией и действиями в завершающей фазе атак - настоящая беда.

Как следствие, "Рух" в регулярном первенстве за последние 6 (шесть!) туров набрал лишь три зачетных балла. И те, во встрече с тотальным аутсайдером в лице "Ингульца" под руководством Василия Кобина, который львовянам дожать удалось лишь на 90+7 минуте. А так, в общем, должны констатировать, что у львовян пока все очень печально.

И есть четкое ощущение, что дела в Кубке тоже не пойдут вверх. Как бы это обидно не звучало, но львовян ожидает бесславный вылет. Сам наставник "Руха" это понимает - "Динамо" на данном этапе развития просто-напросто сильнее команда по индивидуальному классу.

"Уровень игроков "Динамо" превосходит уровень игроков "Руха" и именно этот фактор сегодня стал решающим. Киевляне реализовали свои моменты и получили 3 очка. Мы строим новую команду, ведь у нас много новичков. И так был очень молодой коллектив, а за эту зиму у нас произошло много изменений. Чтобы все это заработало нужно время. Эпизодами команда демонстрирует хорошую игру, но нам не хватает целостности. Мы не сдаемся и я уверен, что "Рух" построит новую боеспособную команду". Поединок в кубке - игра на вылет, и в этом матче не будет права на ошибку. Поэтому следующая игра с "Динамо" будет отличаться от того, что было в матче чемпионата. Хотя до этого поединка будет всего три дня, но "Руху" удастся подойти к нему в полной боевой готовности", - так Пономарев прокомментировал последнее поражение от киевлян.

Однако, к давлению последних неудачных результатов и очень вероятного вылета из Кубка для коуча львовян добавляется еще его возможный "вылет" из самого клуба. Потому что, как начали писать СМИ, "Рух" в случае поражения от "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины может уволить своего главного тренера. Поэтому, для Виталия Пономарева эта битва с динамовцами приобретает персональный характер.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод, Ременяк, Горин, Рябов, Роман, Карабин, Фаал, Пастух.

"Динамо": последние новости

После не слишком уверенного (по чемпионским меркам, конечно) старта "Динамо" во второй половине УПЛ, киевляне начали понемногу набирать ход. В частности, под неудачами имеется в виду две ничьи в чемпионате: с полтавской "Ворсклой" (1:1) и луганской "Зарей" (2:2). Футболисты столичного коллектива в тех поединках выглядели достаточно блекло и пассивно.

Впрочем, сейчас дела пошли лучше. Это и непосредственно подтвердила прошедшая предыдущая встреча с "Рухом", в которой "бело-синие" красиво переиграли своих визави на классе. К тому же, Александр Шовковский получил хорошие новости от медицинской службы клуба - в ростер киевлян вернулись Александр Пихаленок и Назар Волошин. Оба уже успели сыграть против львовян в субботу.

Поэтому, у "бело-синих" однозначно прослеживается положительная тенденция. И вряд ли для динамовцев станет проблемой еще раз обыграть такой кризисный и безыдейный в атаке "Рух".

"Для нас сегодняшний поединок был очень непростым, я благодарю игроков за то, что они полностью отдавались на футбольном поле, выполняли установки, которые мы давали перед матчем, контролировали игру и могли доводить счет до крупного. Можно играть для количества, а можно - для качества. Я никогда не считал, сколько матчей сыграл. Для меня была важна каждая следующая игра. И с таким настроением я готовился и выходил на поле. Опыт, который получаешь в матчах, должен быть твоим багажом, но, чтобы быть убедительным, нужно прежде всего каждый день побеждать самого себя. Мы все строим планы на завтра, а побеждает тот, кто действует уже сегодня", - поделился мыслями главный тренер "Динамо" после победы над "Рухом" в последнем туре УПЛ.

Динамовцам же нужно лишь прибавлять. Конечно, если "Динамо" хочет в конечном итоге завоевать "золотой дубль". Однако, как показывает последняя игра Буяльского, Шапаренко, Ярмоленко и Ваната - с креативом у киевлян все даже больше чем в порядке. Настораживает лишь история с Бражко. Как-никак, Владимир однозначно является первым кандидатом на место в опорной зоне, и такие недоразумения внутри коллектива явно не играют на руку микроклимату команды, декларирующей перед собой самые высокие цели.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Рубчинский, Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"Рух" - "Динамо" . Личные встречи

Прошлая встреча между этими коллективами в УПЛ стала 10-й в их клубной истории. В частности, 9 раз львовская и киевская команды пересекались между собой в рамках регулярного чемпионата. Еще однажды, "Рух" и "Динамо" встречались в формате товарищеской игры. Максимально ожидаемо, что статическое преимущество именно на стороне "бело-синих".

Более того, "желто-черным" еще ни разу не удавалось обыграть столичную команду. При этом, эта предстоящая встреча станет первой для клубов под эгидой национального Кубка.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:7

0:7 Забитые мячи: 2:17

2:17 В среднем голов за матч: 0.20 - 1.70

0.20 - 1.70 Самая большая победа: 0:3

"Рух" - "Динамо" . Последние официальные матчи

"Рух":

"Динамо":

"Рух" - "Динамо" . Кубковый путь

Обе команды стартовали в национальном Кубке со стадии 1/8. На которой "Рух" прошел львовские "Карпаты" (1:0), а "Динамо" одолело полтавскую "Ворсклу" - 2:1 в дополнительное время.

"Рух" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

"Рух" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа киевлян - 0:2. Киевляне снова являются безусловным фаворитом этой пары. Скорее всего, учитывая кубковый формат противостояния, характер этой игры будет несколько иным. Однако, глубокий атакующий кризис львовян все еще не играет им на пользу ... Ожидаем методичную и уверенную победу именно подопечных Александра Шовковского, и проход "бело-синих" в следующий раунд Кубка Украины.