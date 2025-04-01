Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча четвертьфинала Кубка Украины на 02.04.2025

Итак, у нас пришло время матчей 1/4 финала Кубка Украины, и главный поединок раунда – игра между "Александрией" и "Шахтером", которые идут в турнирной таблице чемпионата на 2-м и 3-м месте соответственно.

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В целом, конечно же вывеска шикарная, достойная финала, и игра ожидается соответствующая вывеске. В текущем сезоне команды уже встречались дважды и разделили победы – "Александрия" обыграла "Шахтер" осенью, "горняки" взяли реванш во втором круге.

Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному противостоянию в Кубке.

ФК "Александрия" – "Шахтер" (Донецк)

VBET Кубок Украины. 1/4 финала

02 апреля, Александрия, КСК "Ника", 14:00

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Александрия - Шахтер Смотреть трансляцию

"Александрия", последние новости:

"Александрия", несмотря на прогнозы некоторых экспертов, выдает очень уверенную весеннюю часть сезона. Команда Ротаня берет свои очки там где нужно и продолжает сохранять претензии на гонку в чемпионата. Более того, учитывая нестабильную игру "Шахтера" и "Динамо", "горожане" даже в последних матчах улучшили свою турнирную диспозицию.

К тому же Ротань научился играть по минимуму, применяя ротацию и беря свое без особых энергозатрат.

В прошлом туре чемпионата с "Левым Берегом" с явным намеком на кубковый матч отдыхали основные вингеры Мишнев и Шепелев. Микроповреждения были у Шабанова и Андриевского, но и тут, я думаю, врачи команды сделают все, чтобы они были готовы к матчу с "Шахтером".

Стоит отметить, что в весеннем матче сезона УПЛ "Шахтер" разгромил "Александрию" 3:0, но итоговый счет не отображал происходящее на поле. До 75-й минуты игра была равная, и лишь после пропущенного первого гола команда Ротаня раскрылась и получила еще два.

Будет ли "Александрия" показывать открытый футбол в нашем матче? Очень сомневаюсь. Ставки очень велики, да и в целом это не в стиле команды, тем более против "Шахтера".

По составу – особых проблем у "горожан" быть не должно, вся доступная квота билетов была выкуплена за несколько дней до поединка, так что нас ждет интересный, боевой и бескомпромиссный матч с очень высокими ставками.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Цара, Безерра, Филиппов

"Шахтер", последние новости:

Будем говорить откровенно, что для "Шахтера" Кубок – последний шанс взять хоть какой-то трофей в этом сезоне. Сам Пушич пару недель назад заявлял, что борьба за чемпионство уже проиграна, правда потом опомнился и включил заднюю. Но ведь все всё понимают.

Если не обыгрывать "Александрию" в Кубке (а затем и "Динамо"), сезон для "горняков" будет абсолютно провальный. Это понимают все, и Пушич в том числе. Поэтому – никаких шапкозакидательных настроений, все лучшие – на поле, и все силы – на последний актуальный трофей. Ну, по крайней мере, так бы поступил автор этих строк.

"Шахтер", обладатель чемпионского дубля в прошлом сезоне, мы будем пытаться бороться в обоих турнирах, соревноваться до конца. Это наша обязанность, это то, какими мы являемся и кем я являюсь. Поэтому не ожидайте, что против Александрии выйдет третий состав, если вы это имеете в виду. Мы будем всегда выходить в лучшей форме, и я могу вам сказать, что у нас не только 11, а 20 игроков в составе. Поэтому мы точно выложимся на 100 процентов, потому что мы также, безусловно, будем стараться завоевать Кубок", - заявлял Пушич перед "Александрией".

В целом, "горняки" начали весеннюю часть сезона довольно неровно. После двух побед (в том числе и над "Александрией"), внезапно последовали две ничьи, после чего в прошлом туре "горняки" обыграли "Оболонь".

По составу – особых проблем у "горняков" нет. Вернулся после дисквалификации Матвиенко, не так давно восстановился после травмы Педриньо, так что ждем всех сильнейших.

Ну и конечно же ждем интересной игры, игры, которая будут соответствовать своей громкой кубковой вывеске.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Судаков, Кевин, Алиссон, Эгиналду

Турнирная таблица

В турнирной таблице УПЛ "Александрия" идет на 2-м месте, имея в активе 50 очков и опережает "Шахтер" на 6 баллов, который идет третьим.

В нынешнем розыгрыше Кубка команды провели по одному матчу. "Шахтер" в 1/8 финала 1:0 дома обыграл "Зарю", а "Александрия" на выезде разгромила перволиговский ЮКСА 4:1.

Последние матчи

В шести последних матчах у "Александрии" 4 победы и 2 поражения с разницей мячей 9:7.

"Александрия" – "Рига" 1:3

"Александрия" – "Заря" 2:1

"Шахтер" – "Александрия" 3:0

"Колос" – "Александрия" 0:1

"Александрия" – "Оболонь" 4:0

"Левый Берег" – "Александрия" 0:1

"Шахтер" в последних шести матчах одержал 4 победы и 2 поединка сыграл вничью с разницей мячей 9:1.

"Шахтер" – "Дила" 2:0

"Шахтер" – "Левый Берег" 1:0

"Шахтер" – "Александрия" 3:0

"Шахтер" – "Кривбасс" 1:1

"Карпаты" – "Шахтер" 0:0

"Шахтер" – "Оболонь" 2:0

В чемпионате нынешнего сезона команды уже сыграли два матча. В первом круге команда Ротаня взяла три очка в перестрелке 4:3, а во втором круге "Шахтер" отыгрался, разгромив соперника 3:0.

Всего команды между собой сыграли 37 матчей – 4 победы "Александрии", 7 ничьих и 26 побед "Шахтера" с разницей мячей 34:69.

Последний матч на поле "Александрии" - 4:3, 24 августа 2024, 4-й тур УПЛ.

"Александрия" – "Шахтер": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Оболонь" – "Шахтер" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча "Шахтер", с коэффициентом на основное время 1.72. С одной стороны, такие прогнозы букмекеров ожидаемы, но с другой – "Александрия" сейчас очень хороша по игре и также хочет поживиться первым в своей истории трофеем.

Ставки в этой игре очень высоки. Вряд-ли команды будут открываться и без оглядки на тылы нестись в атаку, что может привести к экстратаймам и даже серии и пенальти.

Учитывая важность игры, да и в целом то, что команды весной забивают немного, можно рассмотреть различные варианты нижних тоталов иле небольших фор в обе стороны.

Прогноз UA-Футбол: Тотал 1-го тайма меньше 1.0 за 1.62.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.