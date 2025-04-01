Верес - Полесье. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 02.04.2025

Ценность поединка велика, ведь выигрыш кубка Украины позволит его победителю стартовать в Лиге Европы. "Полесье" борется за еврокубковые позиции в чемпионате, но в кубке путь на международную арену короче. "Верес" на еврокубки не претендует, но уже имеет опыт победы подопечных Ашура, поэтому будет максимально настроен повторить успех.

Кубок Украины. Четвертьфинал

2 апреля. Ровно. "Авангард"

"Верес" 18:00 "Полесье"

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |

Видеотрансляция: Ютуб канал НК "Верес"

Новости "Вереса"

Ровенский "Верес" подходит к кубковому матчу с "Полесьем" после серии удачных результатов в чемпионате. На старте второй половины сезона ровенчане сенсационно разгромили "Кривбасс" 3:0 и обыграли "Колос" со счетом 2:1. После этого команда потерпела болезненное поражение от одного из аутсайдеров на тот момент - "Левого Берега" 0:2.



Впрочем, ровенчане имеют весомое психологическое преимущество перед "Полесьем" - недавно они разгромили житомирян в чемпионате со счетом 5:1, устроив настоящий бенефис на собственном поле. Это самый яркий матч "Вереса" в весенней части сезона.

В последнем туре УПЛ команда Олега Шандрука не смогла одолеть "Ингулец" 0:0, продемонстрировав безрезультатную игру в атаке.

Кубковый матч с "Полесьем" станет испытанием на характер - смогут ли жители во второй раз подряд одолеть житомирян, но уже в борьбе за полуфинал кубка Украины?

Новости "Полесья"

Житомирское "Полесье" готовится к кубковому противостоянию с "Вересом" в хорошем настроении после непростой победы над "ЛНЗ" 1:0 в чемпионате.

Однако в марте "Полесье" уже имело неудачный опыт встречи с ровенчанами - поражение 1:5 в Ровно стало одним из самых больших в истории клуба. Тот матч стал болезненным ударом по амбициям житомирян и команда стремится к реваншу.

Перед тем "Полесье" уверенно одолело "Черноморец" 3:1, расписало нулевую ничью с "Оболонью" и минимально победило "Ингулец" 1:0. Подопечные Ашура опередили "Кривбасс" в УПЛ и занимают четвертую позицию.

Четвертьфинал Кубка станет важным испытанием для "Полесья". Сможет ли команда взять реванш за недавний разгром в чемпионате? Житомиряне явно должны были сделать выводы и подойдут к матчу максимально мотивированными.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Вереса" давно травмированы левый защитник Василий Гакман и вингер Сэмюэл Нонго. В матче с "Ингульцем" повреждения получил Куция.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич - Дахновский, Харатин, Кучеров, Шарай - Степанюк, Гайдучик.

У "Полесья" хороший выбор игроков, главное - правильно их совмещать для максимальной эффективности. После поражения от "Вереса" из основы выпал Волынец. На острие атаки должен вернуться Батиста, у которого были определенные проблемы со здоровьем.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Гуцуляк, Бабенко, Крушинский, Андриевский, Назаренко – Батиста.

"Верес" - "Полесье": статистика личных встреч

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

12.10.24. Полесье - Верес 0:0 (Товарищеский матч)

15.09.24. Полесье - Верес 2:1 (УПЛ)

10.07.24. Верес - Полесье 1:4 (Товарищеский матч)

01.12.23. Полесье - Верес 1:1 (УПЛ)

В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Полесья", 2 ничьи и 1 победа "Вереса". Ровенчане камня на камне не оставили от житомирян в матче чемпионата три недели назад – 5:1.



Последние матчи "Вереса"

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)

02.03. Верес - Колос 2:1 (УПЛ)

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)



Последние матчи "Полесья"

28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)

22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)



"Верес" - "Полесье": ставки и коэффициенты

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"Верес" - "Полесье": прогноз от UA-Футбол

"Полесье" снова является фаворитом по версии букмекеров, несмотря на разгромное поражение 3 недели назад. Победителя матча определить трудно, поэтому предлагаем поставить, что в матче будет забито более 2 голов (ТБ 2) за коэффициент 1,74.