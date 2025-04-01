Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Полесье. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 02.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Верес" - "Полесье" в рамках четвертьфинала кубка Украины
upl.ua
Ценность поединка велика, ведь выигрыш кубка Украины позволит его победителю стартовать в Лиге Европы. "Полесье" борется за еврокубковые позиции в чемпионате, но в кубке путь на международную арену короче. "Верес" на еврокубки не претендует, но уже имеет опыт победы подопечных Ашура, поэтому будет максимально настроен повторить успех.
Кубок Украины. Четвертьфинал
2 апреля. Ровно. "Авангард"
"Верес" 18:00 "Полесье"
Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: Ютуб канал НК "Верес"
Новости "Вереса"
Ровенский "Верес" подходит к кубковому матчу с "Полесьем" после серии удачных результатов в чемпионате. На старте второй половины сезона ровенчане сенсационно разгромили "Кривбасс" 3:0 и обыграли "Колос" со счетом 2:1. После этого команда потерпела болезненное поражение от одного из аутсайдеров на тот момент - "Левого Берега" 0:2.
Впрочем, ровенчане имеют весомое психологическое преимущество перед "Полесьем" - недавно они разгромили житомирян в чемпионате со счетом 5:1, устроив настоящий бенефис на собственном поле. Это самый яркий матч "Вереса" в весенней части сезона.
В последнем туре УПЛ команда Олега Шандрука не смогла одолеть "Ингулец" 0:0, продемонстрировав безрезультатную игру в атаке.
Кубковый матч с "Полесьем" станет испытанием на характер - смогут ли жители во второй раз подряд одолеть житомирян, но уже в борьбе за полуфинал кубка Украины?
Новости "Полесья"
Житомирское "Полесье" готовится к кубковому противостоянию с "Вересом" в хорошем настроении после непростой победы над "ЛНЗ" 1:0 в чемпионате.
Однако в марте "Полесье" уже имело неудачный опыт встречи с ровенчанами - поражение 1:5 в Ровно стало одним из самых больших в истории клуба. Тот матч стал болезненным ударом по амбициям житомирян и команда стремится к реваншу.
Перед тем "Полесье" уверенно одолело "Черноморец" 3:1, расписало нулевую ничью с "Оболонью" и минимально победило "Ингулец" 1:0. Подопечные Ашура опередили "Кривбасс" в УПЛ и занимают четвертую позицию.
Четвертьфинал Кубка станет важным испытанием для "Полесья". Сможет ли команда взять реванш за недавний разгром в чемпионате? Житомиряне явно должны были сделать выводы и подойдут к матчу максимально мотивированными.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У Вереса" давно травмированы левый защитник Василий Гакман и вингер Сэмюэл Нонго. В матче с "Ингульцем" повреждения получил Куция.
Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич - Дахновский, Харатин, Кучеров, Шарай - Степанюк, Гайдучик.
У "Полесья" хороший выбор игроков, главное - правильно их совмещать для максимальной эффективности. После поражения от "Вереса" из основы выпал Волынец. На острие атаки должен вернуться Батиста, у которого были определенные проблемы со здоровьем.
Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Гуцуляк, Бабенко, Крушинский, Андриевский, Назаренко – Батиста.
"Верес" - "Полесье": статистика личных встреч
- 11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)
- 12.10.24. Полесье - Верес 0:0 (Товарищеский матч)
- 15.09.24. Полесье - Верес 2:1 (УПЛ)
- 10.07.24. Верес - Полесье 1:4 (Товарищеский матч)
- 01.12.23. Полесье - Верес 1:1 (УПЛ)
В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Полесья", 2 ничьи и 1 победа "Вереса". Ровенчане камня на камне не оставили от житомирян в матче чемпионата три недели назад – 5:1.
Последние матчи "Вереса"
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
- 11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)
- 07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)
- 02.03. Верес - Колос 2:1 (УПЛ)
- 22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)
Последние матчи "Полесья"
- 28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)
- 11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)
- 06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)
- 28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)
- 22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)
"Верес" - "Полесье": ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
"Верес" - "Полесье": прогноз от UA-Футбол
"Полесье" снова является фаворитом по версии букмекеров, несмотря на разгромное поражение 3 недели назад. Победителя матча определить трудно, поэтому предлагаем поставить, что в матче будет забито более 2 голов (ТБ 2) за коэффициент 1,74.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы