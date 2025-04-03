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Ингулец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.04.2025
Ингулец - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
На "Оболонь-Арене" сыграют стартовый матч 23-го тура УПЛ. С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого противостояния для обеих команд. Сможет ли "Ингулец" набрать три очка и подняться с предпоследнего места?
"Ингулец" - "Оболонь"
VBET Лига. 23-й тур
4 апреля, Киев, стадион "Оболонь Арена", 15:30
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Оболонь": последние новости
Неделю назад "пивовары" проиграли третий матч подряд. Тем не менее, вряд ли кто-то будет критиковать команду Шищенко за поражение от "Шахтера" (0:2). В защите киевляне против "горняков" сыграли очень неплохо, а вот с атакой были существенные проблемы. Шищенко решил сыграть с тремя центральными защитниками и эта схема очень неплохо работала, но до пропущенного мяча. Не было видно за счет чего "пивовары" могут забить и спасти игру. За пять предыдущих матчей в УПЛ "Оболонь" забила всего два гола. Игра в атаке является большой проблемой для команды Шищенко. Некому забивать...
Также стоит отметить, что после паузы в ворота вернулся 18-летний Марченко и сыграл неплохо. Обращаем внимание, что "Оболонь" впервые за три матча проиграла дома.
- Это был интересный матч. Мы понимали, с кем играем - это чемпион страны. Соответственно, выстроили тактическую схему, зная, что "Шахтер" будет больше контролировать мяч. Мы осознавали их сильные стороны: быстрые фланги, качественную игру в центре поля. Наша главная задача была - не дать флангам работать, не позволить Судакову и Бондаренко комфортно действовать. Где-то с этим справились, где-то нет. Я очень доволен агрессией нашей игры, особенно во втором тайме, темпом матча. У нас были хорошие моменты, но, конечно, результатом я не доволен, - сказал Сергей Шищенко.
У киевлян будет кадровая потеря перед этой игрой, ведь из-за дисквалификации не сможет помочь своей команде Вадим Витенчук.
Ориентировочный состав: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Бычек, Черненко, Тарануха, Груша, Устименко
"Ингулец": последние новости
За предыдущие два тура подопечные Кобина набрали четыре очка. Безусловно, такие результаты не могут не радовать болельщиков, если учитывать турнирное положение. Неделю назад в Кривом Роге петровцы сыграли вничью с "Вересом" (0:0). Эта игра была непростой для команды Кобина, но "Ингулец" смог не пропустить. Об атаке нечего говорить, ведь с комбинационным футболом в тот день у предпоследней команды УПЛ были существенные проблемы. 0:0 - это тот результат, который должен был устроить номинальных хозяев того противостояния.
С возобновлением чемпионата после зимней паузы, "Ингулец" набрал 6 очков. Это всего на три меньше чем за всю первую часть сезона. Безусловно, работу тренерского штаба команды в зимнее межсезонье стоит отмечать. "Ингулец" не играет ярко, но очки удается набирать. Однако, получится ли все в противостоянии с прямым конкурентом, когда надо больше играть первым номером? Главный плюс для "Ингульца" в том, что кадровых проблем перед ответственной игрой нет.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Дубилей, Малыш, Жовтенко - Пушкарев, Лосенко, Катрич - Пятов, Волохатый - Сад, Кисленко
Последние матчи команд
"Ингулец"
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
- 16.03.2025 Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 08.03.2025 Ингулец - Рух Львов 0:1 (УПЛ)
- 02.03.2025 Ингулец - Кривбасс 2:0 (УПЛ)
- 22.02.2025 Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)
"Оболонь"
- "Оболонь" - "Ворскла“ 1:0 (УПЛ)
- "Оболонь" - "Полесье“ 0:0 (УПЛ)
- "Заря" - "Оболонь“ 2:1 (спарринг)
- "Александрия" - "Оболонь“ 4:0 (УПЛ)
- "Оболонь" - "Шахтер“ 0:2 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли девять матчей: четыре победы "Оболони", две победы "Ингульца" и три ничьи. Противостояние первого круга завершилось победой киевлян - 2:1.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24-19
|35
|6
|Карпаты
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25-28
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Колос
|22
|4
|9
|9
|16-19
|21
|13
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14-35
|15
Факты и цифры
- "Оболонь" три матча подряд в УПЛ проиграла;
- "Ингулец" за два предыдущих тура набрал четыре очка;
- Сергей Шищенко у руля разных клубов может одержать десятую победу в УПЛ;
- "Ингулец" может одержать 20-ю победу в УПЛ.
Ставка и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч Ингулец - Оболонь от UA-Футбол
Букмекеры не могут отдать кому-то большое преимущество, но они считают, что немного больше шансов на победу все же у киевлян. Спрогнозировать результат этого противостояния очень непросто, но не стоит ожидать ряд голов. Стоит учитывать важность результата, поэтому никто не будет рисковать. К тому же, в этом чемпионате большие проблемы у этих соперников с игрой в заключительной трети поля. Прогноз - тотал матча меньше 2.5 (1.60).
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