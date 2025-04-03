Ингулец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.04.2025

На "Оболонь-Арене" сыграют стартовый матч 23-го тура УПЛ. С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого противостояния для обеих команд. Сможет ли "Ингулец" набрать три очка и подняться с предпоследнего места?

"Ингулец" - "Оболонь"

VBET Лига. 23-й тур

4 апреля, Киев, стадион "Оболонь Арена", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Оболонь": последние новости

Неделю назад "пивовары" проиграли третий матч подряд. Тем не менее, вряд ли кто-то будет критиковать команду Шищенко за поражение от "Шахтера" (0:2). В защите киевляне против "горняков" сыграли очень неплохо, а вот с атакой были существенные проблемы. Шищенко решил сыграть с тремя центральными защитниками и эта схема очень неплохо работала, но до пропущенного мяча. Не было видно за счет чего "пивовары" могут забить и спасти игру. За пять предыдущих матчей в УПЛ "Оболонь" забила всего два гола. Игра в атаке является большой проблемой для команды Шищенко. Некому забивать...

Также стоит отметить, что после паузы в ворота вернулся 18-летний Марченко и сыграл неплохо. Обращаем внимание, что "Оболонь" впервые за три матча проиграла дома.

- Это был интересный матч. Мы понимали, с кем играем - это чемпион страны. Соответственно, выстроили тактическую схему, зная, что "Шахтер" будет больше контролировать мяч. Мы осознавали их сильные стороны: быстрые фланги, качественную игру в центре поля. Наша главная задача была - не дать флангам работать, не позволить Судакову и Бондаренко комфортно действовать. Где-то с этим справились, где-то нет. Я очень доволен агрессией нашей игры, особенно во втором тайме, темпом матча. У нас были хорошие моменты, но, конечно, результатом я не доволен, - сказал Сергей Шищенко.

У киевлян будет кадровая потеря перед этой игрой, ведь из-за дисквалификации не сможет помочь своей команде Вадим Витенчук.

Ориентировочный состав: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Бычек, Черненко, Тарануха, Груша, Устименко

"Ингулец": последние новости

За предыдущие два тура подопечные Кобина набрали четыре очка. Безусловно, такие результаты не могут не радовать болельщиков, если учитывать турнирное положение. Неделю назад в Кривом Роге петровцы сыграли вничью с "Вересом" (0:0). Эта игра была непростой для команды Кобина, но "Ингулец" смог не пропустить. Об атаке нечего говорить, ведь с комбинационным футболом в тот день у предпоследней команды УПЛ были существенные проблемы. 0:0 - это тот результат, который должен был устроить номинальных хозяев того противостояния.

С возобновлением чемпионата после зимней паузы, "Ингулец" набрал 6 очков. Это всего на три меньше чем за всю первую часть сезона. Безусловно, работу тренерского штаба команды в зимнее межсезонье стоит отмечать. "Ингулец" не играет ярко, но очки удается набирать. Однако, получится ли все в противостоянии с прямым конкурентом, когда надо больше играть первым номером? Главный плюс для "Ингульца" в том, что кадровых проблем перед ответственной игрой нет.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Дубилей, Малыш, Жовтенко - Пушкарев, Лосенко, Катрич - Пятов, Волохатый - Сад, Кисленко

Последние матчи команд

"Ингулец"

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

16.03.2025 Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)

08.03.2025 Ингулец - Рух Львов 0:1 (УПЛ)

02.03.2025 Ингулец - Кривбасс 2:0 (УПЛ)

22.02.2025 Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)

"Оболонь"

"Оболонь" - "Ворскла“ 1:0 (УПЛ)

"Оболонь" - "Полесье“ 0:0 (УПЛ)

"Заря" - "Оболонь“ 2:1 (спарринг)

"Александрия" - "Оболонь“ 4:0 (УПЛ)

"Оболонь" - "Шахтер“ 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли девять матчей: четыре победы "Оболони", две победы "Ингульца" и три ничьи. Противостояние первого круга завершилось победой киевлян - 2:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 21 9 2 10 25-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

Факты и цифры

"Оболонь" три матча подряд в УПЛ проиграла;

"Ингулец" за два предыдущих тура набрал четыре очка;

Сергей Шищенко у руля разных клубов может одержать десятую победу в УПЛ;

"Ингулец" может одержать 20-ю победу в УПЛ.

Ставка и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Ингулец - Оболонь от UA-Футбол

Букмекеры не могут отдать кому-то большое преимущество, но они считают, что немного больше шансов на победу все же у киевлян. Спрогнозировать результат этого противостояния очень непросто, но не стоит ожидать ряд голов. Стоит учитывать важность результата, поэтому никто не будет рисковать. К тому же, в этом чемпионате большие проблемы у этих соперников с игрой в заключительной трети поля. Прогноз - тотал матча меньше 2.5 (1.60).