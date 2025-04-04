Черноморец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.04.2025

После матчей 1/4 финала Кубка Украины, которые прошли на неделе, на выходных возвращается наша родная УПЛ, и в одном из матчей субботы "Черноморец" в Одессе будет принимать ЛНЗ.

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Обе команды смело можно назвать кризисными, но и кроме турнирного положения здесь есть, особый, тренерский нерв. Так, Роман Григорчук впервые возвращается в Одессу не в качестве главного тренера "моряков". У одесситов своя история – отчаянная борьба за выживание, новый главный тренер Александр Кучер и традиционная куча проблем.

Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному поединку.

"Черноморец" (Одесса) – ЛНЗ (Черкассы)

VBET Лига. 23-й тур

05 апреля, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Черноморец - ЛНЗ Смотреть трансляцию

"Черноморец", последние новости:

"Черноморец" весной продолжает свое свободное падение, и даже смена тренера пока что замедлить это падение в трясину Первой лиги не помогает.

В прошлом туре одесситы на выезде разгромно проиграли "Карпатам" 0:4.В первом тайме "моряки" выглядели неплохо, но затем два абсолютно ненужных пенальти решили исход матча. Ну а после перерыва ЧО заметно подсел функционально, и даже дебют Ракицкого, который вышел на замену, уже ничего не решал. Таким образом, дебют Кучера и Ракицкого оказался со знаком минус.

Впрочем, тренер пытается что-то сделать, навести свой порядок в команде. В команду U-19 на неделе были отправлены Тоиров, Панчишин, Райс и Робакидзе. Также, по данным СМИ, на просмотр в Одессу прибыл воспитанник "Динамо" Викентий Волошин. Помогут ли такие действия команде? Очень сомнительно. Но хотя бы бурную деятельность у руля команды Кучер начал обозначать.

На неделе "Черноморец" провел спарринг с соседями из "Реала Фармы". Победа 3:0, по идее должна поднять моральный дух команды. Должна… Как и должна была поднять дух выплата игрокам долгов за два месяца. Вот только на матч с "Карпатами" эта замечательная новость не повлияла.

Но, несмотря на все проблемы и негаразды, матч с ЛНЗ должен стать особенным для одесситов. И дело не только в турнирных изысканиях, а еще и в том, что в Одессу возвращается Роман Григорчук, который долго и довольно качественно работал с "Черноморца" за свои два прихода.

"Черноморцу" есть что доказывать в этом матче, Кучеру есть что доказывать, тем более что ЛНЗ сейчас не выглядит непобедимым, даже для "Черноморца".

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Раян, Ракицкий, Жаржу, Бутко, Арсич, Шпорн, Билошевский, Хобленко, Янаков, Безбородько

ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ в прошлом туре дом а минимально проиграл "Полесью", причем единственный гол оказался спорным – есть мнение, что Крушинский после углового затолкал мяч в сетку после того, как во вратарской был фол на кипере черкащан. Об этом после матча говорил и Григорчук, но кто мы такие, чтобы судить нынешнего лучшего рефери УАФ Николая Балакина, который принял это решение.

В целом же, у Григорчука весной в ЛНЗ пока что получается не очень. Шансы зацепиться за еврокубкаи команда фактически потеряла, о чем после матча с "Полесьем" признал и сам тренер. Тем не менее, ранее была информация, что на этот сезон в Черкассах особо и не рассчитывают. Тренеру дают притереться с командой, чтобы уже с нового сезона показать свой стиль и игру.

И если турнирная составляющая на черкащан уже не очень давит, то сам матч против "Черноморца" должен стать отличным раздражительным. "Черноморец" против Григорчука, Григорчук против "Черноморца". Это должно быть крайне интересное дерби, о чем заявлял и сам тренер:

"Каждая игра для меня принципиальна. Игра с "Черноморцем" не будет выделяться от других. Что касается моментов моральных, то она будет немного другая. "Черноморец" для меня много значит. Но мы направляем все усилия, чтобы выиграть игру", - говорил Роман Иосифович.

Также интересной будет тактика на матч. "Черноморцу" просто необходимо атаковать и играть на победу. ЛНЗ, в свою очередь, намного свободнее и опаснее себя чувствует в атаке, когда есть зоны, быстрые выпады, а не когда все забетонировано в три слоя. Посмотрим, как оно будет в нашем матче.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев, Танковский, Тилль, Яшари, Эйнел, Пасич, Момо

Турнирная таблица

"Черноморец" продолжает отчаянно бороться за выживание. Команда идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. И дело весной усугубляется тем, что не только "моряки" почти не берут очки, а еще и прямые конкуренты их набирают более-менее стабильно.

Да еще и календарь у одесситов весной очень непростой. Вытянет ли Кучер команду из болота? Пока что сомнительно, но время и матчи еще есть, пробовать нужно, хотя математика шансов и сокращается с каждым туром. Ну и начинать нужно уже сейчас, с победы над ЛНЗ.

ЛНЗ, в свою очередь, фактически потерял шансы побороться за зону еврокубков, о чем заявили и Роман Григорчук. Черкасская команда на данный момент идет на 10-й позиции с 25 очками, и в принципе, может спокойно и не особо напрягаясь доигрывать сезон, строя планы на светлое будущее. Вот только даже если не брать турнирные расклады, матч с "Черноморцем" после прихода в Черкассы Григорчука стал для ЛНЗ сверхпринципиальным.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 21 9 2 10 25-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

Последние матчи

В шести последних матчах у "Черноморца" 1 победа, 1 ничья и 4 поражения с разницей мячей 4:11.

"Черноморец" – "Дила" 1:1

"Колос" – "Черноморец" 1:2

"Черноморец" – "Левый Берег" 0:1

"Полесье" – "Черноморец" 3:1

"Ингулец" – "Черноморец" 1:0

"Карпаты" – "Черноморец" 4:0

ЛНЗ в последних шести матчах одержал 2 победы и 4 поединка проиграл с разницей мячей 5:6.

ЛНЗ – "Лиллестрем" 1:2

"Рух" – ЛНЗ 0:1

"Карпаты" – ЛНЗ 1:0

ЛНЗ – "Динамо" 1:2

ЛНЗ – "Колос" 2:0

ЛНЗ – "Полесье" 0:1

В матче первого круга в Черкассах команды расписали ничью 1:1.

"Черноморец" – ЛНЗ: ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Черноморец" – ЛНЗ от UA-Футбол

Обе команды сейчас в некотором кризисе, поэтому матч непростой для прогнозов. Впрочем, букмекеры видят некоторым фаворитом ЛНЗ - все-таки черкасская команда более стабильна и лучше укомплектована. Впрочем, коэффициенты относительно высоки на все три исхода, что говорит о том, что игра может качнуться в любую из сторон.

Еще раз отметим, что "Черноморцу" жизненно необходимо брать очки, а ЛНЗ проще и комфортнее играть в атаке при свободных зонах соперника. К тому же "моряки" весной пропускают в каждом поединке. При такой игре можно рискнуть и дать прогноз на верхний тотал матча, ну или на то, что гости забьют.

Прогноз UA-Футбол: Индивидуальный тотал ЛНЗ больше 1.0 за 1.54.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.