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Черноморец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.04.2025
Григорчук возвращается в Одессу
Фото: Чорноморець
После матчей 1/4 финала Кубка Украины, которые прошли на неделе, на выходных возвращается наша родная УПЛ, и в одном из матчей субботы "Черноморец" в Одессе будет принимать ЛНЗ.
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Обе команды смело можно назвать кризисными, но и кроме турнирного положения здесь есть, особый, тренерский нерв. Так, Роман Григорчук впервые возвращается в Одессу не в качестве главного тренера "моряков". У одесситов своя история – отчаянная борьба за выживание, новый главный тренер Александр Кучер и традиционная куча проблем.
Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному поединку.
"Черноморец" (Одесса) – ЛНЗ (Черкассы)
VBET Лига. 23-й тур
05 апреля, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Черноморец", последние новости:
"Черноморец" весной продолжает свое свободное падение, и даже смена тренера пока что замедлить это падение в трясину Первой лиги не помогает.
В прошлом туре одесситы на выезде разгромно проиграли "Карпатам" 0:4.В первом тайме "моряки" выглядели неплохо, но затем два абсолютно ненужных пенальти решили исход матча. Ну а после перерыва ЧО заметно подсел функционально, и даже дебют Ракицкого, который вышел на замену, уже ничего не решал. Таким образом, дебют Кучера и Ракицкого оказался со знаком минус.
Впрочем, тренер пытается что-то сделать, навести свой порядок в команде. В команду U-19 на неделе были отправлены Тоиров, Панчишин, Райс и Робакидзе. Также, по данным СМИ, на просмотр в Одессу прибыл воспитанник "Динамо" Викентий Волошин. Помогут ли такие действия команде? Очень сомнительно. Но хотя бы бурную деятельность у руля команды Кучер начал обозначать.
На неделе "Черноморец" провел спарринг с соседями из "Реала Фармы". Победа 3:0, по идее должна поднять моральный дух команды. Должна… Как и должна была поднять дух выплата игрокам долгов за два месяца. Вот только на матч с "Карпатами" эта замечательная новость не повлияла.
Но, несмотря на все проблемы и негаразды, матч с ЛНЗ должен стать особенным для одесситов. И дело не только в турнирных изысканиях, а еще и в том, что в Одессу возвращается Роман Григорчук, который долго и довольно качественно работал с "Черноморца" за свои два прихода.
"Черноморцу" есть что доказывать в этом матче, Кучеру есть что доказывать, тем более что ЛНЗ сейчас не выглядит непобедимым, даже для "Черноморца".
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Раян, Ракицкий, Жаржу, Бутко, Арсич, Шпорн, Билошевский, Хобленко, Янаков, Безбородько
ЛНЗ, последние новости:
ЛНЗ в прошлом туре дом а минимально проиграл "Полесью", причем единственный гол оказался спорным – есть мнение, что Крушинский после углового затолкал мяч в сетку после того, как во вратарской был фол на кипере черкащан. Об этом после матча говорил и Григорчук, но кто мы такие, чтобы судить нынешнего лучшего рефери УАФ Николая Балакина, который принял это решение.
В целом же, у Григорчука весной в ЛНЗ пока что получается не очень. Шансы зацепиться за еврокубкаи команда фактически потеряла, о чем после матча с "Полесьем" признал и сам тренер. Тем не менее, ранее была информация, что на этот сезон в Черкассах особо и не рассчитывают. Тренеру дают притереться с командой, чтобы уже с нового сезона показать свой стиль и игру.
И если турнирная составляющая на черкащан уже не очень давит, то сам матч против "Черноморца" должен стать отличным раздражительным. "Черноморец" против Григорчука, Григорчук против "Черноморца". Это должно быть крайне интересное дерби, о чем заявлял и сам тренер:
"Каждая игра для меня принципиальна. Игра с "Черноморцем" не будет выделяться от других. Что касается моментов моральных, то она будет немного другая. "Черноморец" для меня много значит. Но мы направляем все усилия, чтобы выиграть игру", - говорил Роман Иосифович.
Также интересной будет тактика на матч. "Черноморцу" просто необходимо атаковать и играть на победу. ЛНЗ, в свою очередь, намного свободнее и опаснее себя чувствует в атаке, когда есть зоны, быстрые выпады, а не когда все забетонировано в три слоя. Посмотрим, как оно будет в нашем матче.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев, Танковский, Тилль, Яшари, Эйнел, Пасич, Момо
Турнирная таблица
"Черноморец" продолжает отчаянно бороться за выживание. Команда идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. И дело весной усугубляется тем, что не только "моряки" почти не берут очки, а еще и прямые конкуренты их набирают более-менее стабильно.
Да еще и календарь у одесситов весной очень непростой. Вытянет ли Кучер команду из болота? Пока что сомнительно, но время и матчи еще есть, пробовать нужно, хотя математика шансов и сокращается с каждым туром. Ну и начинать нужно уже сейчас, с победы над ЛНЗ.
ЛНЗ, в свою очередь, фактически потерял шансы побороться за зону еврокубков, о чем заявили и Роман Григорчук. Черкасская команда на данный момент идет на 10-й позиции с 25 очками, и в принципе, может спокойно и не особо напрягаясь доигрывать сезон, строя планы на светлое будущее. Вот только даже если не брать турнирные расклады, матч с "Черноморцем" после прихода в Черкассы Григорчука стал для ЛНЗ сверхпринципиальным.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24-19
|35
|6
|Карпаты
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25-28
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Колос
|22
|4
|9
|9
|16-19
|21
|13
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14-35
|15
Последние матчи
В шести последних матчах у "Черноморца" 1 победа, 1 ничья и 4 поражения с разницей мячей 4:11.
- "Черноморец" – "Дила" 1:1
- "Колос" – "Черноморец" 1:2
- "Черноморец" – "Левый Берег" 0:1
- "Полесье" – "Черноморец" 3:1
- "Ингулец" – "Черноморец" 1:0
- "Карпаты" – "Черноморец" 4:0
ЛНЗ в последних шести матчах одержал 2 победы и 4 поединка проиграл с разницей мячей 5:6.
- ЛНЗ – "Лиллестрем" 1:2
- "Рух" – ЛНЗ 0:1
- "Карпаты" – ЛНЗ 1:0
- ЛНЗ – "Динамо" 1:2
- ЛНЗ – "Колос" 2:0
- ЛНЗ – "Полесье" 0:1
В матче первого круга в Черкассах команды расписали ничью 1:1.
"Черноморец" – ЛНЗ: ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч "Черноморец" – ЛНЗ от UA-Футбол
Обе команды сейчас в некотором кризисе, поэтому матч непростой для прогнозов. Впрочем, букмекеры видят некоторым фаворитом ЛНЗ - все-таки черкасская команда более стабильна и лучше укомплектована. Впрочем, коэффициенты относительно высоки на все три исхода, что говорит о том, что игра может качнуться в любую из сторон.
Еще раз отметим, что "Черноморцу" жизненно необходимо брать очки, а ЛНЗ проще и комфортнее играть в атаке при свободных зонах соперника. К тому же "моряки" весной пропускают в каждом поединке. При такой игре можно рискнуть и дать прогноз на верхний тотал матча, ну или на то, что гости забьют.
Прогноз UA-Футбол: Индивидуальный тотал ЛНЗ больше 1.0 за 1.54.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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