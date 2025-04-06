Колос - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.04.2025

Интересное противостояние ожидает болельщиков украинского футбола в Ковалевке, где местный "Колос" будет принимать "Рух". Смогут ли львовяне прервать свою серию из трех подряд поражений?

УПЛ. 23-й тур

"Колос" - "Рух"

07.04.2025. 15:30. "Колос". Ковалевка

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"Колос": последние новости

После прошлого тура можно говорить, что смена тренера пошла на пользу коллективу из Ковалевки. Сначала "Колос" уступил ЛНЗ, но в 22-м туре команда на выезде разгромила "Зарю" - 3:0. Безусловно, на такой результат повлияло удаление Тронтеля в конце первого тайма, но стоит все же отдать должное ковалевцам. Футболисты "Колоса" с первых минут высоко прессинговали и заставляли соперника ошибаться. Моментов команда Костышина создала немного, но с реализацией проблем не было. Дубль в этом противостоянии в свой актив записал опытный Андрей Цуриков. "Колос" возвращается к тому футболу, который под руководством Костышина приносил этой команде результат в предыдущих сезонах. То, что осталось от Александра Поздеева - однозначно не работает и уже нивелировано.

- Очень радуюсь тому, какие изменения проходят в команде. Как меняется менталитет. Я даже не говорю о счете - я говорю о настроении, с которым они вышли на игру, с каким отношением, с какой агрессией. Это меня очень порадовало, я им благодарен за это, - сказал Костышин после победы.

У хозяев есть серьезная потеря на эту игру, ведь из-за дисквалификации не поможет "Колосу" капитан Валерий Бондаренко.

Ориентировочный состав: Пахолюк - Цуриков, Сухарь, Бурда, Козик - Красничи - Великан, Ррапай, Ореховский, Третьяков - Ковталюк

"Рух": последние новости

Львовяне три предыдущих матча проиграли, но стоит учитывать уровень соперников. В прошлом туре чемпионата, а также в Кубке Украины "Рух" уступил "Динамо". В чемпионате подопечные Пономарева разочаровали, а вот во втором тайме кубкового противостояния сыграли хорошо. Львовяне имели все шансы сравнивать счет, но подвела реализация. Кажется, что банально не хватило индивидуального мастерства. Эта игра должна придать команде уверенности в собственных силах после последних неудач.

В официальных матчах 2025 года "Рух" играет неудачно - пять поражений и всего одна победа. На такие результаты повлияла потеря лидеров в это межсезонье. Очень большие проблемы у команды с игрой в атаке. "Рух" три матча подряд не может забить. Последний раз "желто-черные" в рамках УПЛ забивали больше одного мяча за игру аж 30-го августа. Прошлая игра с "Динамо" продемонстрировала все проблемы с атакой. Моменты создавали, а забить не смогли. "Рух" в регулярном первенстве за последние 6 (шесть!) туров набрал лишь три зачетных балла.

Ориентировочный состав: Ледвий - Слюбик, Дидык, Холод - Китела, Рябов, Слюсар, Роман - Климчук, Карабин, Пастух

Последние матчи команд

"Рух"

02.04. "Динамо" 0:1

29.03. "Динамо" 0:2

15.03. "Ворскла" 0:1

08.03. "Ингулец" 1:0

02.03. "Заря" 0:2

"Колос"

30.03. "Заря" 3:0

16.03. ЛНЗ 0:2

07.03. "Александрия" 0:1

02.03. "Верес" 1:2

21.02. "Черноморец" 1:2

Личные встречи

Команды между собой сыграли 12-ть матчей: 5 побед "Колоса", 4 победы "Руха" и три ничьи. В первом круге во Львове соперники сыграли вничью - 0:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Заря 22 10 2 10 27-29 32 7 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 8 Верес 22 7 8 7 27-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Факты и цифры

Безничейная клубная рекордная серия "Руха" продолжается 7 игр: 2 победы и 5 поражений;

"Рух" три предыдущие игры проиграл;

Свой второй дубль в УПЛ в прошлом туре оформил Андрей Цуриков;

"Колос" в прошлом туре прервал серию из четырех подряд поражений.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля и с этим можно согласиться. Учитывая турнирное положение, ковалевцам стоит играть только на победу, но недооценивать гостей не стоит. Кубковая игра против "Динамо" доказала, что львовяне своего последнего слова еще не сказали. Не ожидаем большого количества опасных моментов, но обменяться голами команды могут. Возможно, именно в Ковалевке смогут прервать свою безголевую серию футболисты "Руха"? Прогноз - обе команды забьют (2.07).