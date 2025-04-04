Ворскла - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.04.2025

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком откроют полтавская "Ворскла" под руководством Юрия Максимова и луганская "Заря" Младена Бартуловича. В частности, хозяином матча выступят именно "зеленые". Первая встреча этих коллективов в этой кампании украинского первенства завершилась уверенной победой луганчан - со счетом 2:0.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

23-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 5-е апреля

Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского

Арбитр: Цыбулько Евгений

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ворскла - Заря Смотреть трансляцию

"Ворскла": последние новости

Полтавчане в позапрошлом туре в конце концов сумели одержать свою первую победу в весенней части, минимально на выезде переиграв достаточно кризисный львовский "Рух" Виталия Пономарева - 1:0. На этом из триумфов все. При этом "Ворскла" сумела выжать две ничьи с более статусными и просто более качественными по своим составам киевским "Динамо" Александра Шовковского (1:1) и львовским "Карпатами" Владислава Лупашко - 0:0.

Также были два минимальных поражения: в гостях от киевской "Оболони" Сергея Шищенко и в домашнем матче с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба - в последнем туре. Обе встречи закончились с идентичным счетом - 0:1 не в пользу "зеленых". И если фиаско с криворожанами в целом вписывается в общую логику вещей, то поражение от "пивоваров" - откровенно говоря, не очень.

"Где-то контролировали игру, но потом что-то произошло - не знаю что. Во втором тайме надо было отыгрываться, выпустили еще одного нападающего, перешли играть в схему в три защитника. Как говорится не дожали соперника, но могли и проиграть 0:2 или 0:3. Все равно спасибо ребятам. Претензий нет ни к кому, все хотят играть и доказывать. Выделю местных футболистов, потому что они бьются за родной клуб. За поражение возьму ответственность на себя. Хочу поблагодарить ребят, потому что мы будем играть до конца, до последней минуты. Будем настраиваться на следующую игру", - так коуч полтавчан прокомментировал поражение от команды Юрия Вернидуба в предыдущем туре УПЛ.

Кажется, "Ворскла" по-немногу приходит в себя после затяжной проигрышной серии в конце прошлого календарного года и постепенно начинает набирает ход. Однако, полтавской команде нужно набирать обороты, поскольку "зеленые" все еще вязнут в трясине зоны переходных матчей. Потому что до конца этого сезона УПЛ осталось не так много туров, как может показаться на первый взгляд. Это и понимает сам наставник полтавчан Юрий Максимов.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупский, Челядин, Малыш, Авдили, Ндукве, Салабай, Кане.

"Заря": последние новости

Луганская команда довольно неплохо вошла во вторую часть украинского регулярного чемпионата. Это доказывают две домашние победы подряд - над львовским "Рухом" (2:0) и киевской "Оболонью" (2:1). К тому же, луганчане сумели даже отобрать очки у самого лидера первенства в лице киевского "Динамо" (результативная ничья - 2:2). Что и позволило "Заре" закрепиться в середине турнирной таблицы УПЛ. А проиграли подопечные хорватского специалиста на этом временном отрезке лишь "Александрии" Руслана Ротаня - 1:2.

И все было бы прекрасно, если бы не максимально безыдейное поражение от ковалевского "Колоса" в предыдущем туре - 0:3. Так бы можно было сказать, если бы не удаление Тронтеля в конце первого тайма и положительная ментальная динамика ковалевцев после прихода в клуб нового-старого наставника - Руслана Костышина.

"В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками. Печальный вечер для нас. Очень плохо вошли в игру. Потом еще была красная карточка, гол. После этого было уже очень тяжело. Очень плохой старт, не смогли переломить игру. Очень много ошибок было. Мы дали "Колосу" почувствовать, что они что-то здесь могут. У нас не было этого настроя, который был до паузы на сборные. Я немного не узнал свою команду. Возможно, кто-то уже подумал, что мы чего-то достигли. Но я все время говорил им, что надо работать так же, как и до этой паузы. Сделаем выводы и будем готовиться к следующим поединкам", - рассказал Бартулович после игры с ковалевцами.

Сам же Бартулович не узнал свою команду в противостоянии с "Колосом". И его можно вполне понять. "Заря" действительно по сути самоликвидировалась и максимально пассивно отдала тот матч. Однако, в то же время, следует понимать, что если бы луганская команда не допускала таких ошибок или не впадала в кризисные периоды, то она бы была значительно выше в турнирной таблице. А мы все-таки все еще говорим о луганском коллективе в контексте "середняка", поэтому такие пробелы в результатах являются вполне закономерным явлением. Команда находится в поисках себя и все еще проходит этап построения.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Жуниор Рейс, Башич, Джордан, Василец, Мичин, Попара, Яцик, Вантух, Будковский, Слесар.

"Ворскла" - "Заря" . Личные встречи

Всего за историю независимой Украины полтавская и луганская команды провели между собой 38 поединков. Все они прошли под эгидой элитного украинского дивизиона. Статистическое преимущество в очных встречах именно на стороне "Зари".

Статистика очных поединков:

Победы: 11:19

11:19 Забитые мячи: 43:58

43:58 В среднем голов за матч: 0.98 - 1.32

0.98 - 1.32 Самая большая победа: 3:0 - 0:7

"Ворскла" - "Заря" . Последние официальные матчи

"Ворскла":

"Заря":

Турнирное положение команд

Имеем дело с середняком и представителем нижней части турнирной таблицы. В частности, подопечные Младена Бартуловича делят эту самую таблицу в прямом смысле пополам, имея в своем активе 29 очков. В свою очередь, команда Юрия Максимова с 21 зачетным баллом сейчас располагается в зоне стыковых матчей.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 21 9 2 10 25-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15-33 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

"Ворскла" - "Заря" . Ставка и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

"Ворскла" - "Заря" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Учитывая текущую игровую форму и нынешние кондиции обеих команд, как такового фаворита в этой паре нет. Это при том, что полтавчане будут действовать на своем поле - и иногда имеют даже большие коэффициенты на успех. Ожидаем достаточно "сухую" и закрытую игру, в которой основные баталии развернутся в центре поля. Кто сумеет победить в этом аспекте, тот и заберет три очка. Однако, пока на бумаге все максимально намекает на ничейный результат.