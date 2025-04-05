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Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025
Динамо - Левый Берег: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Лучшая оборона чемпионата против худшего нападения. Обеим команд еще далеко до выполнения своих турнирных задач, так что поединок обещает быть захватывающим.
"Динамо" - "Левый Берег" 15:30
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6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2, "Динамо" Київ на Youtube
"Динамо": последние новости
После возобновления чемпионата "Динамо" действует не слишком убедительно. В частности, подопечные Шовковского уже успели расписать ничьи с середняком турнира "Зарей" (2:2) и болтающейся возле зоны вылета "Ворсклой" (1:1).
Тем не менее, благодаря двум осечкам "Шахтера" и одному поражению "Александрии" (от тех же самых "горняков", к тому же), киевляне все еще сохраняют неплохой гандикап в борьбе за первое место перед заключительным отрезком сезона.
За последнюю неделю "Динамо" дважды прагматично переиграло "Рух": как в УПЛ, так и в национальном кубке. Причем, в среду "бело-синим" для минимальной победы хватило и резерва. Учитывая нынешнее состояние львовян, результат впечатляющим не назовешь, но в то же время эффективную ротацию столичный клуб себе занести в актив может смело.
Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Волошин, Кабаев, Ванат
"Левый Берег": последние новости
"Левый Берег" проделал во время зимнего перерыва очень качественную работу, и теперь пожинает плоды. В весенней части сезона коллектив Первака обыграл "Верес" (2:0) с "Черноморцем" (1:0), а также оказал достойное сопротивление конкурентам "Динамо" в борьбе за чемпионство: "Александрии" и "Шахтеру" (0:1 от обеих).
"Сделаем все, чтобы добиться результата в противостоянии с лидером. Во втором тайме с "Александрией" начали играть более агрессивно, не давали сопернику много времени на принятие решения. Нам так же нужно играть с "Динамо", но уже с первых минут.
В первом круге мы пропустили быстрый мяч и проиграли 0:3. Считаю, что именно быстрый пропущенный мяч стал решающим в противостоянии", - сказал перед киевским дерби хавбек "аистов" Дедух.
Можно смело отметить, что с нынешней игрой шансы "Левого Берега" на сохранение прописки в УПЛ весьма высоки. Главное - не сбавлять обороты.
Ориентировочный состав: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал
"Динамо" - "Левый Берег". Последние матчи
"Динамо":
- 02.04. Рух - Динамо 0:1 (Кубок)
- 29.03. Рух - Динамо 0:2 (УПЛ)
- 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)
- 06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
- 28.02. Ворскла - Динамо 1:1 (УПЛ)
"Левый Берег":
- 29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)
- 22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (спарринг)
- 07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)
- 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
- 24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом круге УПЛ "Динамо" и "Левый Берег" провели первый официальный поединок. Крупную победу со счетом 3:0 одержали "бело-синие".
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|20
|10
|5
|5
|24-19
|35
|6
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|7
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|8
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|9
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|22
|4
|9
|9
|16-19
|21
|13
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Ставки и коэффициенты
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"Динамо" - "Левый Берег". Прогноз от UA-Футбол
Несмотря на существенный прогресс "аистов", снова потерять очки "Динамо" в нынешней ситуации вряд ли себе позволит.
Наш прогноз - победа "Динамо" и индивидуальный тотал "Левого Берега" меньше (0,5) с общим коэффициентом 1,82.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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