Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025

Лучшая оборона чемпионата против худшего нападения. Обеим команд еще далеко до выполнения своих турнирных задач, так что поединок обещает быть захватывающим.

"Динамо" - "Левый Берег" 15:30

VBET Лига. 23-й тур

6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2, "Динамо" Київ на Youtube

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"Динамо": последние новости

После возобновления чемпионата "Динамо" действует не слишком убедительно. В частности, подопечные Шовковского уже успели расписать ничьи с середняком турнира "Зарей" (2:2) и болтающейся возле зоны вылета "Ворсклой" (1:1).

Тем не менее, благодаря двум осечкам "Шахтера" и одному поражению "Александрии" (от тех же самых "горняков", к тому же), киевляне все еще сохраняют неплохой гандикап в борьбе за первое место перед заключительным отрезком сезона.

За последнюю неделю "Динамо" дважды прагматично переиграло "Рух": как в УПЛ, так и в национальном кубке. Причем, в среду "бело-синим" для минимальной победы хватило и резерва. Учитывая нынешнее состояние львовян, результат впечатляющим не назовешь, но в то же время эффективную ротацию столичный клуб себе занести в актив может смело.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Волошин, Кабаев, Ванат

"Левый Берег": последние новости

"Левый Берег" проделал во время зимнего перерыва очень качественную работу, и теперь пожинает плоды. В весенней части сезона коллектив Первака обыграл "Верес" (2:0) с "Черноморцем" (1:0), а также оказал достойное сопротивление конкурентам "Динамо" в борьбе за чемпионство: "Александрии" и "Шахтеру" (0:1 от обеих).

"Сделаем все, чтобы добиться результата в противостоянии с лидером. Во втором тайме с "Александрией" начали играть более агрессивно, не давали сопернику много времени на принятие решения. Нам так же нужно играть с "Динамо", но уже с первых минут. В первом круге мы пропустили быстрый мяч и проиграли 0:3. Считаю, что именно быстрый пропущенный мяч стал решающим в противостоянии", - сказал перед киевским дерби хавбек "аистов" Дедух.

Можно смело отметить, что с нынешней игрой шансы "Левого Берега" на сохранение прописки в УПЛ весьма высоки. Главное - не сбавлять обороты.

Ориентировочный состав: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал

"Динамо" - "Левый Берег". Последние матчи

"Динамо":

02.04. Рух - Динамо 0:1 (Кубок)

29.03. Рух - Динамо 0:2 (УПЛ)

11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)

06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)

28.02. Ворскла - Динамо 1:1 (УПЛ)

"Левый Берег":

29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)

22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (спарринг)

07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)

01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)

24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом круге УПЛ "Динамо" и "Левый Берег" провели первый официальный поединок. Крупную победу со счетом 3:0 одержали "бело-синие".

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Заря 22 10 2 10 27-29 32 7 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 8 Верес 22 7 8 7 27-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Ставки и коэффициенты

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"Динамо" - "Левый Берег". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на существенный прогресс "аистов", снова потерять очки "Динамо" в нынешней ситуации вряд ли себе позволит.

Наш прогноз - победа "Динамо" и индивидуальный тотал "Левого Берега" меньше (0,5) с общим коэффициентом 1,82.