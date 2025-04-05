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Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025

Украина
Обновлено

Динамо - Левый Берег: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучшая оборона чемпионата против худшего нападения. Обеим команд еще далеко до выполнения своих турнирных задач, так что поединок обещает быть захватывающим.

"Динамо" - "Левый Берег" 15:30

VBET Лига. 23-й тур

6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2, "Динамо" Київ на Youtube

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Трансляція матчу Динамо - Лівий Берег
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Содержание

"Динамо": последние новости

После возобновления чемпионата "Динамо" действует не слишком убедительно. В частности, подопечные Шовковского уже успели расписать ничьи с середняком турнира "Зарей" (2:2) и болтающейся возле зоны вылета "Ворсклой" (1:1).

Тем не менее, благодаря двум осечкам "Шахтера" и одному поражению "Александрии" (от тех же самых "горняков", к тому же), киевляне все еще сохраняют неплохой гандикап в борьбе за первое место перед заключительным отрезком сезона.

За последнюю неделю "Динамо" дважды прагматично переиграло "Рух": как в УПЛ, так и в национальном кубке. Причем, в среду "бело-синим" для минимальной победы хватило и резерва. Учитывая нынешнее состояние львовян, результат впечатляющим не назовешь, но в то же время эффективную ротацию столичный клуб себе занести в актив может смело.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Волошин, Кабаев, Ванат

"Левый Берег": последние новости

"Левый Берег" проделал во время зимнего перерыва очень качественную работу, и теперь пожинает плоды. В весенней части сезона коллектив Первака обыграл "Верес" (2:0) с "Черноморцем" (1:0), а также оказал достойное сопротивление конкурентам "Динамо" в борьбе за чемпионство: "Александрии" и "Шахтеру" (0:1 от обеих).

"Сделаем все, чтобы добиться результата в противостоянии с лидером. Во втором тайме с "Александрией" начали играть более агрессивно, не давали сопернику много времени на принятие решения. Нам так же нужно играть с "Динамо", но уже с первых минут.

В первом круге мы пропустили быстрый мяч и проиграли 0:3. Считаю, что именно быстрый пропущенный мяч стал решающим в противостоянии", - сказал перед киевским дерби хавбек "аистов" Дедух.

Можно смело отметить, что с нынешней игрой шансы "Левого Берега" на сохранение прописки в УПЛ весьма высоки. Главное - не сбавлять обороты.

Ориентировочный состав: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал

"Динамо" - "Левый Берег". Последние матчи

"Динамо":

  • 02.04. Рух - Динамо 0:1 (Кубок)
  • 29.03. Рух - Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)
  • 06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
  • 28.02. Ворскла - Динамо 1:1 (УПЛ)

"Левый Берег":

  • 29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)
  • 22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (спарринг)
  • 07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)
  • 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
  • 24.02. Шахтер – Левый Берег 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом круге УПЛ "Динамо" и "Левый Берег" провели первый официальный поединок. Крупную победу со счетом 3:0 одержали "бело-синие".

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 4Динамо

 22 16 6 0 46-15 54
2

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 5ФК Александрия

 22 15 5 2 34-16 50
3

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 6Шахтер

 21 13 5 3 48-16 44
4

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 7Полесье

 22 10 7 5 30-22 37
5

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 8Кривбасс

 20 10 5 5 24-19 35
6

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 9Заря

 22 10 2 10 27-29 32
7

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 10Карпаты

 22 9 5 8 27-23 32
8

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 11Верес

 22 7 8 7 27-28 29
9

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 12Рух

 22 6 8 8 22-20 26
10

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 13ЛНЗ

 23 7 4 12 22-31 25
11

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 14Левый Берег

 21 6 4 11 12-22 22
12

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 15Колос

 22 4 9 9 16-19 21
13

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 16Оболонь

 23 5 6 12 13-37 21
14

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 17Ворскла

 23 5 6 12 18-30 21
15

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 18Черноморец

 23 5 3 15 15-35 18
16

Динамо - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025 - изображение 19Ингулец

 22 3 7 12 15-34 16

Ставки и коэффициенты

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6.30
16.00
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"Динамо" - "Левый Берег". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на существенный прогресс "аистов", снова потерять очки "Динамо" в нынешней ситуации вряд ли себе позволит.

Наш прогноз - победа "Динамо" и индивидуальный тотал "Левого Берега" меньше (0,5) с общим коэффициентом 1,82.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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Manowar (Харьков)
05.04.2025 в 21:32
Харьковчанин Синица и К порвёт дырявых на бобровые шапки!!!
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Комментарии 2
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Manowar (Харьков)
05.04.2025 в 21:32
Харьковчанин Синица и К порвёт дырявых на бобровые шапки!!!
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.04.2025 в 21:10
Впевнена перемога Динамо
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0
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