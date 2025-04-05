Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.04.2025

Воскресный игровой день в украинском первенстве будет завершаться очным противостоянием донецкой и ровенской команд. В частности, на "Арене Левого Берега" "Шахтер" под руководством Марино Пушича будет принимать "Верес" Олега Шандрука.

Примечательно, первая встреча между этими коллективами в текущей кампании завершилась ничьей - тогда осенью в Ровно команды расписали мировую с итоговым счетом 1:1.

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23-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 6-е апреля

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Арбитр: Шурман Денис

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер - Верес Смотреть трансляцию

"Шахтер": последние новости

После двух блеклых ничейных результатов "горняки" по-немногу набирают ход. В частности, речь идет о домашней ничьей с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1) и "нулях" на выезде против львовских "Карпат" Владислава Лупашко.

В конце марта дончане на классе переиграли одного из аутсайдеров первенства в лице киевской "Оболони" - 2:0. А несколько дней назад, в невероятно напряженном кубковом матче "Шахтер" минимально дожал в компенсированное время "Александрию" Руслана Ротаня. Итоговый положительный результат для действующего чемпиона обеспечил точный выстрел бразильца Кевина, однако назвать эту победу легкой язык не повернется вообще...

"Думаю, мы показали хорошую игру. Тяжелый поединок, можно сказать 50 на 50 в первые 50 минут. Потом мы сделали определенные изменения, и они придали нам новую энергию, мы начали лучше и лучше играть с мячом. Должен сказать, что поле было не идеальным для хорошего футбола, но, в общем, мы одержали заслуженную победу. Мы не позволяли сопернику создавать много моментов, сыграли на ноль. Сами имели несколько голевых моментов, считаю, что могли бы забить раньше, но в целом заслужили победу в этой игре. Поэтому хочу похвалить всех своих футболистов, потому что они были организованы, дисциплинированы, упорно работали и имели много хороших эпизодов с мячом", - так коуч "Шахтера" прокомментировал минимальную победу в Кубке над "горожанами".

Таким образом, стоит ожидать, что Марино Пушич проведет серьезную ротацию стартового состава на игру с ровенчанами Олега Шандрука. Как-никак 120 минут с одним из лидеров УПЛ наложили след на физические кондиции футболистов "Шахтера". С другой стороны, донецкой команде просто жизненно необходимо набирать очки в чемпионате (конечно, если они все еще хотят бороться за золотые медали). А здесь достаточно крепкий "Верес". Поэтому, перед боснийским специалистом стоит довольно нетривиальная задача - одновременно дать передохнуть ключевым исполнителям и одержать победу против вообще непростого оппонента. Благо, "Шахтер" имеет на скамейке чуть ли не равноценный второй состав.

Если же говорить в целом о текущей игровой форме "горняков", то им все еще очень не хватает стабильности и организованности. Одним словом - "Шахтер" не впечатляет. Нет того приславутого шарма "горняков" и их традиционной футбольной атакующей стилистики. Да, безусловно, на определенных коротких отрезках индивидуальное мастерство дорогостоящих легионеров делает свое дело. Однако, этого мало для больших целей - так как такой комплексной картинки у команды Пушича все еще нет. А времени что-то "наигрывать" у же и не осталось. На данном этапе сезона никого ничто не интересует, кроме самого результата.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Грам, Судаков, Алиссон, Глущенко, Траоре.

"Верес": последние новости

"Верес" ударно вкатился во вторую часть украинского первенства. За первые пять туров после зимней паузы ровенчане одержали три победы: над криворожским "Кривбассом" (3:0 - на выезде), ковалевским "Колосом" (2:1 - дома) и житомирским "Полесьем" (5:1 - на своем поле). Особенно впечатлил триумф команды Олега Шандрука в "волчьем дерби" с подопечными Имада Ашура - футболисты "Вереса" буквально разнесли более статусного оппонента.

Однако, в то же время вопросы вызвали результаты двух гостевых матчей с представителями дна турнирной таблицы: "Левым Берегом" и тотальным аутсайдером первенства в лице "Ингульца". Сначала, футболисты народного клуба достаточно безыдейно проиграли "аистам" Виталия Первака (0:2). А после этого были зафиксированы "нули" с подопечными Василия Кобина.

А на неделе "Верес" встречался с тем же "Полесьем" в четвертьфинале Кубка Украины и проиграл этот реванш. Тем не менее, положительные тендеции у команды Шандрука прослеживаются невооруженным глазом. Ровенская команда идет в середине таблицы и по сути уберегла себя от попадания в зону вылета. Сам наставник "Вереса" также сохранил сдержанный оптимизм, понимая сильные и слабые стороны своей команды.

"Чувствую пустоту. У футболистов ощущения примерно такие же. Но грустить долго не придется. Очень короткая пауза перед следующим матчем. Понимаем, что мы скромный клуб. Знаем свои слабые места. Впереди - новое трансферное окно. Нам нужно не количество игроков, а качество. Мы уже над этим качественным усилением работаем. В предыдущей встрече против "Полесья" мы забили 5 мячей. На этот раз создали достаточно, но не забили. Надеюсь, за это нам вернется в игре с "Шахтером". Наша проблема - мало времени перед следующей игрой. У "горняков" больше возможностей для ротации. Хотя, мы будем настраиваться на бой. После просмотра нашего матча они как минимум будут чувствовать себя не совсем уверенными в победе", - поделился мыслями Шандрук после последнего поражения от житомирских "волков".

Тем не менее, в "сухом" остатке даже у такого яркого "Вереса" все-таки очень мало шансов против в определенном смысле довольно кризисного "Шахтера". Разные весовые категории, тут не попрешь.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция, Годя, Харатин, Клец, Луан, Венделл, Степанюк.

"Шахтер" - "Верес" . Личные встречи

Донецкая и ровенская команды провели между собой 19 поединков. 18 из них официальные, и еще одна игра была товарищеской. 16 раз "Шахтер" и "Верес" пересекались в рамках УПЛ, еще два поединка прошли под эгидой национального Кубка. Максимально ожидаемо, что тотальное статистическое преимущество именно на стороне "горняков". Ровенчане сумели переиграть действующего чемпиона лишь однажды - в далеком 1993-м году.

Статистика очных поединков:

Победы: 15:1

15:1 Забитые мячи: 39:9

39:9 В среднем голов за матч: 2.05 - 0.47

2.05 - 0.47 Самая большая победа: 4:0 - 0:2

"Шахтер" - "Верес" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Верес":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями верхней части турнирной таблицы. "Горняки" идут в тройке лучших и все еще ведут погоню за "Динамо" Шовковского и "Александрией" Ротаня. В активе дончан 44 зачетных балла. В свою очередь ровенчане находятся на 7-й позиции, имея 29 очков.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 21 9 2 10 25-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 15 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

"Шахтер" - "Верес" . Ставка и коэффициенты

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"Шахтер" - "Верес" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 3:1. Безусловно, именно действующий чемпион украинского первенства является фаворитом этого противостояния. Такого же мнения и букмекеры. Хотя просто подопечные Марино Пушича точно не будут. Что и доказали футболисты Олега Шандрука в недавнем кубковом противостоянии с житомирским "Полесьем". Прогнозируем, что в первом тайме игра будет достаточно блеклой, поскольку свое слово скажет усталость после кубковых матчей.