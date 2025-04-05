Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025

Встречаются команды, являющиеся претендентами на еврокубки по итогам текущего сезона. "Александрия" продолжает удивлять футбольное сообщество и до сих пор претендует на чемпионство. "Кривбасс" неудачно начал вторую половину сезона, но понемногу набирает форму.

УПЛ. 23-й тур

6 апреля. Александрия. "Ника"

"Александрия" 13:00 "Кривбасс"

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

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Новости "Александрии"

"Александрия" продолжает свой удивительный сезон. Подопечные Ротаня опережают на 6 очков "Шахтер", который имеет в запасе недоигранный матч с "Кривбассом" и уступают "Динамо" четырьмя очками.

Подопечные Ротаня после возобновления сезона обыграли "Зарю", "Колос", "Оболонь" и "Левый Берег". Единственным поражением был разгром от "Шахтера" 0:3, но по игре там было не все так плохо.

На неделе "Александрия" уступила в дополнительное время тому же "Шахтеру" в четвертьфинале кубка Украины. Единственный гол на 110-й минуте забил Кевин. Из-за кубка попасть в еврокубки уже не получится, поэтому подопечные Ротаня постараются завершить сезон как можно выше в турнирной таблице. О чемпионских амбициях в коллективе не говорят, по крайней мере, официально, но бороться александрийцы будут до последнего.

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" во второй половине сезона сыграл лишь четыре матча, ведь игра с "Левым Берегом" была перенесена из-за постоянных воздушных тревог в Кривом Роге. Результаты команды Вернидуба можно считать неудачными, ведь в 4 матчах была одержана одна ничья, одна победа и два поражения. Как на претендента на еврокубки, этого очевидно недостаточно.

В прошлом туре криворожцы обыграли в Полтаве "Ворсклу" со счетом 1:0 и немного улучшили свое турнирное положение.

До этого "Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера", что выглядело как сенсация. Криворожцы открыли счет усилиями зимнего новичка Мендосы. Подопечные Пушича доминировали на поле и создали гораздо больше моментов, но смогли отличиться только один раз.

А вот первые два тура после возобновления чемпионата были провальными: "Кривбасс" безнадежно проиграл "Ингульцу" и "Вересу". Борьба за еврокубки продолжается, но подопечным Вернидуба нужна стабильность.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Александрии" травмирован Артем Шулянский, но он не является игроком основы в текущем сезоне. Вполне возможна небольшая ротация от Ротаня, ведь "Александрия" 4 дня назад провела изнурительные 120 минут против "Шахтера" в кубке Украины.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Феррейра, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Шепелев, Смирный – Цара, Филиппов, Безерра.

У "Кривбасса" до сих пор травмирован Владимир Якимец, непонятно, в каком состоянии Вакулко, пропустивший старт второй половины сезона. Большой потерей будет отсутствие из-за дисквалификации Твердохлеба, который только восстановился от травмы и принес своей команде победу над "Ворсклой".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич, Хомченовский, Задерака – Кузык, Соса, Микитишин.

"Александрия" - "Кривбасс": статистика личных встреч

13.10.24. Александрия – Кривбасс 4:2 (Товарищеский матч)

28.09.24. Кривбасс – Александрия 0:1 (УПЛ)

02.12.23. Кривбасс – Александрия 2:1 (УПЛ)

30.07.23. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

29.04.23. Кривбасс – Александрия 2:1 (УПЛ)

За последние 5 личных матчей "Александрия" одержала 3 победы, "Кривбасс" - 2. Осенью прошлого года команды сыграли дважды. Как в матче первого круга, так и в товарищеском матче победу праздновали подопечные Ротаня.

Последние матчи "Александрии"

02.04. Александрия – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

29.03. Левый Берег – Александрия 0:1 (УПЛ)

11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)

07.03. Колос – Александрия 0:1 (УПЛ)

01.03. Шахтер – Александрия 3:0 (УПЛ)

Последние матчи "Кривбасса"

30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)

06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)

02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 21 9 2 10 25-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 15 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

"Александрия" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

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"Александрия"- "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

"Александрия" является небольшим фаворитом встречи по мнению букмекеров и мы с ними соглашаемся. Подопечные Ротаня выступают гораздо стабильнее и должны побеждать своего соперника, так что предлагаем поставить на это за коэффициент 2,39.