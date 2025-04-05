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Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Александрия" - "Кривбасс" в рамках 23-го тура УПЛ
Фото: Кривбас
Встречаются команды, являющиеся претендентами на еврокубки по итогам текущего сезона. "Александрия" продолжает удивлять футбольное сообщество и до сих пор претендует на чемпионство. "Кривбасс" неудачно начал вторую половину сезона, но понемногу набирает форму.
- Новости "Александрии"
- Новости "Кривбасса"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Александрия" - "Кривбасс": статистика личных встреч
- Последние матчи "Александрии"
- Последние матчи "Кривбасса"
- Турнирное положение команд
- "Александрия" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
- "Александрия"- "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 23-й тур
6 апреля. Александрия. "Ника"
"Александрия" 13:00 "Кривбасс"
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Александрии"
"Александрия" продолжает свой удивительный сезон. Подопечные Ротаня опережают на 6 очков "Шахтер", который имеет в запасе недоигранный матч с "Кривбассом" и уступают "Динамо" четырьмя очками.
Подопечные Ротаня после возобновления сезона обыграли "Зарю", "Колос", "Оболонь" и "Левый Берег". Единственным поражением был разгром от "Шахтера" 0:3, но по игре там было не все так плохо.
На неделе "Александрия" уступила в дополнительное время тому же "Шахтеру" в четвертьфинале кубка Украины. Единственный гол на 110-й минуте забил Кевин. Из-за кубка попасть в еврокубки уже не получится, поэтому подопечные Ротаня постараются завершить сезон как можно выше в турнирной таблице. О чемпионских амбициях в коллективе не говорят, по крайней мере, официально, но бороться александрийцы будут до последнего.
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" во второй половине сезона сыграл лишь четыре матча, ведь игра с "Левым Берегом" была перенесена из-за постоянных воздушных тревог в Кривом Роге. Результаты команды Вернидуба можно считать неудачными, ведь в 4 матчах была одержана одна ничья, одна победа и два поражения. Как на претендента на еврокубки, этого очевидно недостаточно.
В прошлом туре криворожцы обыграли в Полтаве "Ворсклу" со счетом 1:0 и немного улучшили свое турнирное положение.
До этого "Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера", что выглядело как сенсация. Криворожцы открыли счет усилиями зимнего новичка Мендосы. Подопечные Пушича доминировали на поле и создали гораздо больше моментов, но смогли отличиться только один раз.
А вот первые два тура после возобновления чемпионата были провальными: "Кривбасс" безнадежно проиграл "Ингульцу" и "Вересу". Борьба за еврокубки продолжается, но подопечным Вернидуба нужна стабильность.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Александрии" травмирован Артем Шулянский, но он не является игроком основы в текущем сезоне. Вполне возможна небольшая ротация от Ротаня, ведь "Александрия" 4 дня назад провела изнурительные 120 минут против "Шахтера" в кубке Украины.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Феррейра, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Шепелев, Смирный – Цара, Филиппов, Безерра.
У "Кривбасса" до сих пор травмирован Владимир Якимец, непонятно, в каком состоянии Вакулко, пропустивший старт второй половины сезона. Большой потерей будет отсутствие из-за дисквалификации Твердохлеба, который только восстановился от травмы и принес своей команде победу над "Ворсклой".
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич, Хомченовский, Задерака – Кузык, Соса, Микитишин.
"Александрия" - "Кривбасс": статистика личных встреч
- 13.10.24. Александрия – Кривбасс 4:2 (Товарищеский матч)
- 28.09.24. Кривбасс – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 02.12.23. Кривбасс – Александрия 2:1 (УПЛ)
- 30.07.23. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
- 29.04.23. Кривбасс – Александрия 2:1 (УПЛ)
За последние 5 личных матчей "Александрия" одержала 3 победы, "Кривбасс" - 2. Осенью прошлого года команды сыграли дважды. Как в матче первого круга, так и в товарищеском матче победу праздновали подопечные Ротаня.
Последние матчи "Александрии"
- 02.04. Александрия – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)
- 29.03. Левый Берег – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)
- 07.03. Колос – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 01.03. Шахтер – Александрия 3:0 (УПЛ)
Последние матчи "Кривбасса"
- 30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
- 06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)
- 22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)
- 12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24-19
|35
|6
|Карпаты
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25-28
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Колос
|22
|4
|9
|9
|16-19
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|15
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14-35
|15
"Александрия" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
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"Александрия"- "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
"Александрия" является небольшим фаворитом встречи по мнению букмекеров и мы с ними соглашаемся. Подопечные Ротаня выступают гораздо стабильнее и должны побеждать своего соперника, так что предлагаем поставить на это за коэффициент 2,39.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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