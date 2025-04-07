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Полесье – Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Полесье" - "Карпаты" в рамках 23-го тура УПЛ
ФК Карпати
"Полесье" будет пытаться подтвердить свои еврокубковые амбиции в матче с "Карпатами". Житомиряне в последнее время удачно играли с львовянами, но подопечные Лупашки постоянно прогрессируют, поэтому нас ожидает интересное противостояние.
УПЛ. 23-й тур
7 апреля. Житомир. "Авангард"
"Полесье" 18:00 "Карпаты"
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Полесье"
Житомирское "Полесье" готовится принять "Карпаты" в матче УПЛ на фоне улучшения результатов после разгромного поражения от "Вереса" 1:5. Команда Ашура постепенно реабилитируется, одержав после этого матча две победы.
Последним успехом стал важный выездной триумф в Кубке над тем же "Вересом" - 1:0, что позволило команде пробиться в полуфинал турнира. По игре "Полесье" выглядело не сильнее ровенчан, но сумело реализовать свой момент уже в дополнительном экстра-тайме.
До этого в рамках УПЛ были минимальные победы над "ЛНЗ" и "Черноморцем", а также нулевая ничья с "Оболонью". Благодаря таким результатам "Полесье" опередило "Кривбасс" и занимает 4-ю позицию, которая, по итогам сезона, может дать путевку в еврокубки. Туда можно попасть и через кубок Украины, где житомирская команда сыграет в полуфинале с “Шахтером”.
Новости "Карпат"
"Карпаты" подходят к поединку против "Полесья" на волне позитива после яркой победы над "Черноморцем" в предыдущем туре со счетом 4:0. Этот успех стал первым столь результативным матчем команды в весенней части сезона.
До этого "зелено-белые" демонстрировали надежную оборону, но испытывали трудности с результативностью: нулевые ничьи с "Шахтером" и "Ворсклой", а также минимальная победа над "ЛНЗ" 1:0. Несмотря на поражение от "Динамо" на старте второй половины сезона, команда Лупашко постепенно набирает форму и с каждым матчем играет все лучше.
Встреча с "Полесьем", неудобным соперником для львовян, станет настоящим тестом на зрелость для "Карпат". Победа в этом матче может поднять львовскую команду в когорту борцов за еврокубки.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Полесья" вне игры Бескоровайный, но большой выбор игроков компенсирует эту потерю.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Майсураде, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Гуцуляк, Бабенко, Йосефи, Крушинский, Назаренко – Батиста.
У "Карпат" гораздо больше кадровых проблем. Травмированы несколько игроков линии защиты: Мирошниченко, Сыч, Адамюк, Булеза, а также хавбек Очеретько.
Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин - Полегенько, Педрозо, Бабогло, Стецьков - Альварес, Чачуа, Бруниньо - Костенко, Краснопир, Подлепенец.
"Полесье" - "Карпаты": статистика личных встреч
- 12.02.25. Карпаты - Полесье 0:3 (Товарищеский матч)
- 28.09.24. Карпаты – Полесье 1:3 (УПЛ)
- 27.11.22. Карпаты – Полесье 1:2 (Первая лига)
- 07.10.22. Полесье – Карпаты 2:0 (Первая лига)
За всю историю противостояний команды провели между собой четыре поединка. Все они завершились победами житомирского коллектива. Впервые команды пересеклись в 2022 году в рамках Первой лиги. Тогда по итогам сезона "Полесье" повысилось в классе, дважды обыграв "Карпаты". Матч первого круга сезона завершился со счетом 3:1 в пользу команды Ашура. Еще один матч в межсезонье зимой этого года завершился разгромной победой житомирской команды 3:0.
Последние матчи "Полесья"
- 02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)
- 28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)
- 11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)
- 06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)
- 28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)
Последние матчи "Карпат"
- 30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)
- 11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)
- 06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)
- 28.02. Карпаты – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 23.02. Динамо – Карпаты 2:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|ФК Александрия
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтер
|22
|14
|5
|3
|51-16
|47
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|7
|Карпаты
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|Левый Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колос
|22
|4
|9
|9
|16-19
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
"Полесье" - "Карпаты": ставки и коэффициенты
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"Полесье" - "Карпаты": прогноз от UA-Футбол
"Полесье" является традиционно неудобным соперником для "Карпат". Считаем, что житомиряне могут победить и в этот раз. Предлагаем поставить на победу "Полесья" за коэффициент 2,35.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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