Полесье – Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.04.2025

"Полесье" будет пытаться подтвердить свои еврокубковые амбиции в матче с "Карпатами". Житомиряне в последнее время удачно играли с львовянами, но подопечные Лупашки постоянно прогрессируют, поэтому нас ожидает интересное противостояние.

УПЛ. 23-й тур

7 апреля. Житомир. "Авангард"

"Полесье" 18:00 "Карпаты"

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

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Новости "Полесье"

Житомирское "Полесье" готовится принять "Карпаты" в матче УПЛ на фоне улучшения результатов после разгромного поражения от "Вереса" 1:5. Команда Ашура постепенно реабилитируется, одержав после этого матча две победы.

Последним успехом стал важный выездной триумф в Кубке над тем же "Вересом" - 1:0, что позволило команде пробиться в полуфинал турнира. По игре "Полесье" выглядело не сильнее ровенчан, но сумело реализовать свой момент уже в дополнительном экстра-тайме.

До этого в рамках УПЛ были минимальные победы над "ЛНЗ" и "Черноморцем", а также нулевая ничья с "Оболонью". Благодаря таким результатам "Полесье" опередило "Кривбасс" и занимает 4-ю позицию, которая, по итогам сезона, может дать путевку в еврокубки. Туда можно попасть и через кубок Украины, где житомирская команда сыграет в полуфинале с “Шахтером”.

Новости "Карпат"

"Карпаты" подходят к поединку против "Полесья" на волне позитива после яркой победы над "Черноморцем" в предыдущем туре со счетом 4:0. Этот успех стал первым столь результативным матчем команды в весенней части сезона.

До этого "зелено-белые" демонстрировали надежную оборону, но испытывали трудности с результативностью: нулевые ничьи с "Шахтером" и "Ворсклой", а также минимальная победа над "ЛНЗ" 1:0. Несмотря на поражение от "Динамо" на старте второй половины сезона, команда Лупашко постепенно набирает форму и с каждым матчем играет все лучше.

Встреча с "Полесьем", неудобным соперником для львовян, станет настоящим тестом на зрелость для "Карпат". Победа в этом матче может поднять львовскую команду в когорту борцов за еврокубки.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Полесья" вне игры Бескоровайный, но большой выбор игроков компенсирует эту потерю.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Майсураде, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Гуцуляк, Бабенко, Йосефи, Крушинский, Назаренко – Батиста.

У "Карпат" гораздо больше кадровых проблем. Травмированы несколько игроков линии защиты: Мирошниченко, Сыч, Адамюк, Булеза, а также хавбек Очеретько.

Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин - Полегенько, Педрозо, Бабогло, Стецьков - Альварес, Чачуа, Бруниньо - Костенко, Краснопир, Подлепенец.

"Полесье" - "Карпаты": статистика личных встреч

12.02.25. Карпаты - Полесье 0:3 (Товарищеский матч)

28.09.24. Карпаты – Полесье 1:3 (УПЛ)

27.11.22. Карпаты – Полесье 1:2 (Первая лига)

07.10.22. Полесье – Карпаты 2:0 (Первая лига)

За всю историю противостояний команды провели между собой четыре поединка. Все они завершились победами житомирского коллектива. Впервые команды пересеклись в 2022 году в рамках Первой лиги. Тогда по итогам сезона "Полесье" повысилось в классе, дважды обыграв "Карпаты". Матч первого круга сезона завершился со счетом 3:1 в пользу команды Ашура. Еще один матч в межсезонье зимой этого года завершился разгромной победой житомирской команды 3:0.

Последние матчи "Полесья"

02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)

28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)

Последние матчи "Карпат"

30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)

11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)

06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)

28.02. Карпаты – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

23.02. Динамо – Карпаты 2:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 22 14 5 3 51-16 47 4 Полесье 22 10 7 5 30-22 37 5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35 6 Заря 22 10 2 10 27-29 32 7 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 22 4 9 9 16-19 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

"Полесье" - "Карпаты": ставки и коэффициенты

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"Полесье" - "Карпаты": прогноз от UA-Футбол

"Полесье" является традиционно неудобным соперником для "Карпат". Считаем, что житомиряне могут победить и в этот раз. Предлагаем поставить на победу "Полесья" за коэффициент 2,35.