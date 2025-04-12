ЮКСА - Агробизнес. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 13.04.2025

Обе команды в прошлом туре уступили, поэтому будут стремиться реабилитироваться за досадные неудачи. Смогут ли хозяева победить и подняться с последнего места в группе?

Первая лига. Второй тур. Группа "Чемпионская"

13.04.2025. 15:00. Киев. НТК "им. Банникова"

ЮКСА - Агробизнес"

Трансляция - Divisport

ЮКСА: последние новости

Подопечные Чирикала очень хорошо начали игру в Каменце-Подольском. Уже на девятой минуте опытный нападающий Роман Дебелко открыл счет и такой результат продержался до начала второго тайма. После перерыва "крестоносцы" начали чаще прижиматься к собственным воротам и пропустили сразу четыре гола. Тем не менее, футболисты ЮКСА не опускали руки и боролись до последних минут. Игра завершилась победой "Эпицентра" - 4:3. Таким образом, перед вторым туром ЮКСА занимает последнее место и это не соответствует амбициям команды.

В прошлом туре в стартовом составе ЮКСА вышли четыре новичка. Это вратарь Чеботарев, защитник Лукьянчук, а также хавбеки Козыренко и Татарков. Всю игру в запасе просидел сын обладателя "Золотого мяча" и бразильского сенатора - Ромариньо. Все эти новички должны проявить себя в весенней части сезона.

К сожалению, в начале второго тайма произошло досадное событие. Александр Мельник в одном из эпизодов травмировался и даже на некоторое время потерял сознание. Обращаем внимание, что по ходу встречи Чирикал из-за травм вынужден был менять трех центральных защитников. Безусловно, это не может не беспокоить тренерский штаб ЮКСА перед игрой с "Агробизнесом".

"Агробизнес": последние новости

Подопечные Чижевского тоже очень хорошо начали для себя прошлый тур против "Полтавы". Уже на седьмой минуте после быстрой атаки открыл счет Дмитрий Касимов. Однако, коллектив из Волочиска пропустил дважды и проиграл - 1:2. Это уже пятое в сезоне поражение для команды, которая длительное время удерживала победную серию. Чижевский выставил на игру первого тура в стартовом составе двух новичков - хорошо знакомого Козака из тернопольской "Нивы" и Семку из ивано-франковского "Прикарпатья". Нельзя сказать, что эти футболисты чем-то впечатлили, но на будущее должны точно усилить команду.

Стоит отметить, что подопечные Чижевского в конце встречи с "Полтавой" владели инициативой, но играли слишком примитивно. Войтиховский с Гаврушко просто-таки таранили защиту СК "Полтава", но очень плотно играли соперники, не давали нормально принять и пробить. Таким образом, "Агробизнес" не может выиграть уже шестой матч подряд. Кажется, что эта серия имеет все шансы продолжиться.

Последние три матча команд

ЮКСА

"Эпицентр" - ЮКСА 4:3

ЮКСА - "Нива" Винница 3:0

ЮКСА - "Рух" 1:2

"Агробизнес"

"Агробизнес" - "Полтава" 1:2

"Агробизнес" - "Эпицентр" 0:1

"Агробизнес" - "Ужгород" 1:0

Личные встречи

Команды между собой еще не встречались. Таким образом, противостояние в Киеве будет дебютным очным в истории ЮКСА и "Агробизнеса".

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды в прошлом туре уступили, но больше понравилась ЮКСА. Подопечные Чирикала играли довольно неплохо, хотя и не смогли зацепиться за очки. Стоит отметить достаточно мощный кадровый потенциал "крестоносцев", который на дистанции может помочь команде. "Агробизнес" шестой официальный матч подряд выиграть не смог. Больше шансов на победу все же у хозяев, которые имеют все шансы подняться с последнего места в группе. Прогноз - победа ЮКСА (2.51).