Металлист 1925 - Буковина. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 14.04.2025

Безусловно, эту игру можно считать центральной в туре, учитывая амбиции клубов. "Металлист 1925" в прошлом туре проиграл харьковское дерби. Смогут ли подопечные Патрика ван Леувена реабилитироваться перед собственными болельщиками?

Первая лига. Второй тур. Группа "Чемпионская"

14.04.2025. 15:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

"Металлист 1925" - "Буковина"

Трансляция - Divisport

"Металлист 1925": последние новости

Подопечные Патрика ван Леувена опозорились в прошлом туре. "Металлист 1925" в статусе фаворита проиграл харьковское дерби. Все решил гол Гомеса со стандарта. Жалкое впечатление произвела игра "Металлиста 1925" в атаке. С таким кадровым потенциалом команда не смогла ничего создать у ворот соперника. Это позор... Если харьковчане так продолжат играть, то о повышении в классе можно забить. Матч против "Металлиста" продемонстрировал, что деньги не играют в футбол. В стартовом составе "Металлиста 1925" вышел только один новичок - нигерийский нападающий Мба. Однако, он как и вся команда в воскресенье ничего не продемонстрировал.

- Ключевой стала наша ошибка в первом тайме, когда пропустили гол. При таком ветре трудно было создавать. Во втором тайме мы ожидали более качественную игру с нашей стороны с ветром в спину. Не удалось то, чего мы хотели, - сказал Патрик ван Леувен после матча".

Кажется, что тренер банально издевается над всеми болельщиками харьковского клуба. У "Металлиста 1925" состав уровня УПЛ, а мешал ветер? Если команда в следующих матчах не начнет играть и добиваться результата, то не удивимся смене главного тренера.

"Буковина": последние новости

Коллектив из Черновцов в 2025 выиграл два своих официальных матча. Сначала "Буковина" в четвертьфинале Кубка Украины переиграла "Викторию" и впервые в своей истории вышла в полуфинал. В первом тура чемпионской группы подопечные Чурилова переиграли "Кудровку" - 1:0. Игра была очень непростой, но желаемый результат удалось достичь. Три очка принес капитан Виталий Кольцов. По сравнению с кубковым четвертьфиналом, Чурилов провел несколько изменений в стартовом составе: Шинкаренко справа заменил Солдат, вместо Глущука в средней линии вышел Бодня, а Бойчука в атаке заменил Андрейчук. К игре "Буковины" в атаке остается много вопросов, но пока результата удается достигать за счет индивидуальных действий и стандартов.

Победа в домашнем матче против "Кудровки" позволила "Буковине" подняться с последнего места, но впереди очень непростая игра против именитого соперника.

Последние три матча команд

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" - "Металлист" 0:1

"Металлист 1925" - "Колос" 0:0

"Металлист 1925" - "Виктория" 3:1

"Буковина"

"Буковина" - "Кудровка" 1:0

"Буковина" - "Виктория" 2:1

"Буковина" - "Верес" 0:2

Личные встречи

Команды между собой встречались дважды. В июле 2024 года контрольный матч между этими соперниками завершился вничью 0:0, а в феврале 2025 года - вничью 2:2.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

На бумаге хозяева должны были считаться фаворитами, но не все так просто. Последние результаты "Буковины" радуют болельщиков, а вот "Металлист 1925" в прошлом туре откровенно разочаровал. Не было заметно за счет чего подопечные Патрика ван Леувена могут добиваться результата. Если выводы не будут сделаны, то и против "Буковины" не стоит рассчитывать на победу. Прогноз - обе команды забьют.