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ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.04.2025
ЛНЗ - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
Очень непростое испытание ожидает хозяев поля, которые будут принимать донецкий "Шахтер". Гости не имеют права терять очков, поэтому с настроем на эту игру у них проблем не будет. Смогут ли подопечные Григорчука удивить всех?
ЛНЗ (Черкассы) - "Шахтер" (Донецк)
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11 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 15:30
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
ЛНЗ: последние новости
У подопечных Романа Григорчука дела складываются не лучшим образом. Черкасских коллектив две предыдущие игры проиграл и даже не смог забить. В прошлом туре ЛНЗ неожиданно на выезде уступил "Черноморцу". Роман Григорчук на ту игру сделал лишь одну замену - на скамейке остался Момо. Таким образом, ЛНЗ играло в четыре атакующих хавбека, но без форварда. Номинально нападающим значился Тилль, но это только номинально. Коллектив из Черкасс пытался играть первым номером, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались существенные проблемы. ЛНЗ так и не смог ничего сделать с организованной защитой соперника. С позиционным футболом в последних матчах в ЛНЗ большие проблемы. ЛНЗ гораздо свободнее и острее чувствует себя в атаке, когда есть зоны, быстрые выпады, а не когда все забетонировано в три слоя.
Пока вроде бы ничего не угрожает команде Григорчука, но если они продолжат проигрывать, то имеют все шансы опуститься в зону переходных матчей. Для такой команды с амбициями это безусловно провал. Из-за дисквалификации не сможет помочь хозяевам Дмитрий Топалов.
Ориентировочный состав: Кучеренко, Тилль, Дайко, Драмбаев, Танковский, Пасич, Эйнел, Яшари, Путря, Муравский, Кушниренко
"Шахтер": последние новости
Горняки в прошлом туре переиграли "Верес" - 3:0. Однако, результат не соответствует ходу событий на поле. Первый тайм вообще завершился со счетом 0:0. В начале второй половины встречи Кевин вывел свою команду вперед, а дожать соперника подопечные Пушича смогли лишь в конце матча усилиями Судакова и Траоре. Эту игру нельзя назвать идеальной в исполнении футболистов донецкого "Шахтера", ведь они слишком много давали сопернику создавать у своих ворот. Все решило индивидуальное мастерство, но "Шахтер" точно в этом сезоне не играет в чемпионский футбол.
Если же говорить в целом о текущей игровой форме "горняков", то им все еще очень не хватает стабильности и организованности. Одним словом - "Шахтер" не впечатляет. Ранее команда создавала ряд моментов, играла ярко, а сейчас все очень пресно. Пока помогает индивидуальное мастерство легионеров, но где же тренерская работа? Против организованных соперников "Шахтеру" играть очень непросто. Кажется, что с этим тренерским штабом достичь прогресса в игре не удастся, но это уже зона ответственности руководства клуба.
Ориентировочный состав: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус Тобиас - Марлон - Кевин, Судаков, Бондаренко, Алиссон - Кауан Элиас
Последние матчи команд
ЛНЗ
- "Карпаты" - ЛНЗ 1:0
- ЛНЗ - "Динамо" 1:2
- ЛНЗ - "Колос" 2:0
- ЛНЗ - "Полесье" 0:1
- Черноморец - ЛНЗ 1:0
"Шахтер"
- "Шахтер" - "Верес“ 3:0
- "Шахтер" - "Александрия“ 1:0
- "Оболонь" - "Шахтер“ 0:2
- "Карпаты" - "Шахтер“ 0:0
- "Кривбасс" - "Шахтер“ 1:1
Личные встречи
Команды между собой сыграли три матча и все выиграл донецкий "Шахтер". ЛНЗ смог забить всего один гол, а пропустил сразу одиннадцать.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|ФК Александрия
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтер
|22
|14
|5
|3
|51-16
|47
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Карпаты
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|23
|7
|8
|8
|23-20
|29
|10
|ЛНЗ
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|Левый Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колос
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Ставка и коэффициенты
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Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, гости считаются очевидными фаворитами этого противостояния и они должны набирать три очка. Однако, будет ли легкой эта победа? В это не верится, ведь "Шахтер" сейчас не в том состоянии, чтобы громить соперников демонстрируя футбол высокого качества на протяжении всего матча. Подопечные Пушича вероятнее всего все же победят, но имеют все шансы пропустить на выезде. В прошлом туре они слишком много давали соперникам создавать вблизи собственных ворот. Прогноз - обе команды забьют (2.26).
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