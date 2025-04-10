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ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.04.2025

Украина

ЛНЗ - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.04.2025

Фото: ФК Шахтар

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень непростое испытание ожидает хозяев поля, которые будут принимать донецкий "Шахтер". Гости не имеют права терять очков, поэтому с настроем на эту игру у них проблем не будет. Смогут ли подопечные Григорчука удивить всех?

ЛНЗ (Черкассы) - "Шахтер" (Донецк)

VBET Лига. 24-й тур

11 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляция матча ЛНЗ - Шахтер
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ЛНЗ: последние новости

У подопечных Романа Григорчука дела складываются не лучшим образом. Черкасских коллектив две предыдущие игры проиграл и даже не смог забить. В прошлом туре ЛНЗ неожиданно на выезде уступил "Черноморцу". Роман Григорчук на ту игру сделал лишь одну замену - на скамейке остался Момо. Таким образом, ЛНЗ играло в четыре атакующих хавбека, но без форварда. Номинально нападающим значился Тилль, но это только номинально. Коллектив из Черкасс пытался играть первым номером, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались существенные проблемы. ЛНЗ так и не смог ничего сделать с организованной защитой соперника. С позиционным футболом в последних матчах в ЛНЗ большие проблемы. ЛНЗ гораздо свободнее и острее чувствует себя в атаке, когда есть зоны, быстрые выпады, а не когда все забетонировано в три слоя.

Пока вроде бы ничего не угрожает команде Григорчука, но если они продолжат проигрывать, то имеют все шансы опуститься в зону переходных матчей. Для такой команды с амбициями это безусловно провал. Из-за дисквалификации не сможет помочь хозяевам Дмитрий Топалов.

Ориентировочный состав: Кучеренко, Тилль, Дайко, Драмбаев, Танковский, Пасич, Эйнел, Яшари, Путря, Муравский, Кушниренко

"Шахтер": последние новости

Горняки в прошлом туре переиграли "Верес" - 3:0. Однако, результат не соответствует ходу событий на поле. Первый тайм вообще завершился со счетом 0:0. В начале второй половины встречи Кевин вывел свою команду вперед, а дожать соперника подопечные Пушича смогли лишь в конце матча усилиями Судакова и Траоре. Эту игру нельзя назвать идеальной в исполнении футболистов донецкого "Шахтера", ведь они слишком много давали сопернику создавать у своих ворот. Все решило индивидуальное мастерство, но "Шахтер" точно в этом сезоне не играет в чемпионский футбол.

Если же говорить в целом о текущей игровой форме "горняков", то им все еще очень не хватает стабильности и организованности. Одним словом - "Шахтер" не впечатляет. Ранее команда создавала ряд моментов, играла ярко, а сейчас все очень пресно. Пока помогает индивидуальное мастерство легионеров, но где же тренерская работа? Против организованных соперников "Шахтеру" играть очень непросто. Кажется, что с этим тренерским штабом достичь прогресса в игре не удастся, но это уже зона ответственности руководства клуба.

Ориентировочный состав: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус Тобиас - Марлон - Кевин, Судаков, Бондаренко, Алиссон - Кауан Элиас

Последние матчи команд

ЛНЗ

  • "Карпаты" - ЛНЗ 1:0
  • ЛНЗ - "Динамо" 1:2
  • ЛНЗ - "Колос" 2:0
  • ЛНЗ - "Полесье" 0:1
  • Черноморец - ЛНЗ 1:0

"Шахтер"

  • "Шахтер" - "Верес“ 3:0
  • "Шахтер" - "Александрия“ 1:0
  • "Оболонь" - "Шахтер“ 0:2
  • "Карпаты" - "Шахтер“ 0:0
  • "Кривбасс" - "Шахтер“ 1:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча и все выиграл донецкий "Шахтер". ЛНЗ смог забить всего один гол, а пропустил сразу одиннадцать.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 23 17 6 0 48-15 57
2 ФК Александрия ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53
3 Шахтер Шахтер 22 14 5 3 51-16 47
4 Полесье Полесье 23 10 8 5 31-23 38
5 Кривбасс Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35
6 Карпаты Карпаты 23 9 6 8 28-24 33
7 Заря Заря 22 10 2 10 27-29 32
8 Верес Верес 23 7 8 8 27-31 29
9 Рух Рух 23 7 8 8 23-20 29
10 ЛНЗ ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25
11 Левый Берег Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22
12 Колос Колос 23 4 9 10 16-20 21
13 Оболонь Оболонь 23 5 6 12 13-37 21
14 Ворскла Ворскла 23 5 6 12 18-30 21
15 Черноморец Черноморец 23 5 3 15 15-35 18
16 Ингулец Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, гости считаются очевидными фаворитами этого противостояния и они должны набирать три очка. Однако, будет ли легкой эта победа? В это не верится, ведь "Шахтер" сейчас не в том состоянии, чтобы громить соперников демонстрируя футбол высокого качества на протяжении всего матча. Подопечные Пушича вероятнее всего все же победят, но имеют все шансы пропустить на выезде. В прошлом туре они слишком много давали соперникам создавать вблизи собственных ворот. Прогноз - обе команды забьют (2.26).

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