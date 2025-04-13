Ингулец - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2025

На этот раз свой номинально домашний матч в УПЛ "Ингулец" сыграет на стадионе "Ника" в Александрии. Соперником станут львовские "Карпаты". Смогут ли подопечные Кобина набрать сверхважные очки против серьезного соперника?

"Ингулец" - "Карпаты"

VBET Лига. 24-й тур

14 апреля, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Ингулец": последние новости

Подопечные Кобина в прошлом туре впервые за три матча проиграли. "Ингулец" в сверхважном противостоянии уступил "Оболони" и опустился на последнее место. Очень непростое турнирное положение у петровского коллектива, поэтому для них каждый зачетный пункт на вес золота. В матче на "Оболонь-Арене" "Ингулец" не заслужил на поражение, но сравнять счет футболисты этой команды не смогли. Моментов у подопечных Кобина было не много, но даже из минимума стоило выжимать максимум.

После игры Василий Кобин жаловался на решения арбитров. - "Судьи боятся принимать правильные решения на поле. Я считаю, что был явный фол и удаление. Если этого не ставят, то хотя бы аут нам должны позволить выполнить", - подчеркнул Кобин".

Действительно, иногда арбитры ошибаются, но прежде всего стоит обращать внимание на свою игру. Когда проигрываешь, то всегда виноваты арбитры. Безусловно, с таким кадровым потенциалом "Ингульцу" будет непросто остаться в УПЛ, но не сомневается, что подопечные Кобина еще попортят нервы не одному сопернику.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Дубилей, Малыш, Дыхтярук - Пушкарев, Волохатый, Гаджук, Катрич, Пятов - Сад, Кисленко

"Карпаты": последние новости

Львовяне уже пять туров подряд не проигрывают: две победы и три ничьи. Неделю назад подопечные Лупашко сыграли вничью 1:1 в Житомире. "Карпаты" продолжают бороться за еврокубки и это логично, если учитывать уровень игры команды. В Житомире "львам" было непросто, но они достаточно качественно оборонялись и заслужили ничью. Также стоит очень качественную контратаку после которой удалось забить Чачуа. В первой половине встречи футболисты львовской команды больше играли первым номером, а вот после перерыва уже было непросто. Ничья - закономерный результат противостояния в Житомире.

- "Нам нужно работать над своей ментальностью, менять ее. Если мы планируем построить хороший проект, мы не должны смотреть на эмблему на груди соперника. Мы должны понимать, что ход игры на поле зависит только от нас. Эти моменты важны для нас. Мы не можем выключаться в матчах, где ведем в счете. Обидно, но есть, как есть. Я благодарен игрокам за самоотдачу и смелую игру, - сказал Лупашко после матча".

В противостоянии против "Ингульца" гостям из-за дисквалификации не сможет помочь Денис Мирошниченко. Безусловно, это существенная потеря для команды.

Ориентировочный состав: Кинарейкин - Костенко, Бабогло, Педросо, Стецков - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Подлепенец, Краснопир, Очеретько

Последние матчи команд

"Ингулец"

04.04. "Ингулец" - "Оболонь" 0:1 (УПЛ)

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

16.03.2025 Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)

08.03.2025 Ингулец - Рух Львов 0:1 (УПЛ)

02.03. 2025 Ингулец - Кривбасс 2:0 (УПЛ)

"Карпаты"

07.04. "Полесье" - "Карпаты" 1:1 (УПЛ)

30.03. Карпаты - Черноморец 4:0 (УПЛ)

11.03. Карпаты - Шахтер 0:0 (УПЛ)

06.03. Ворскла - Карпаты 0:0 (УПЛ)

28.02. Карпаты - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: две победы "Ингульца" и ничья. Игра первого круга завершилась вничью - 0:0. Достаточно неожиданный результат, учитывая турнирное положение соперников.

Факты и цифры

Завершилась серия "Карпат" без пропусков голов, которая длилась 463 минуты;

Львовяне не проигрывают пять матчей подряд;

21-й домашний тренерский матч Василия Кобина в чемпионате;

3-й из 3-х реализованный пенальти в ворота Якива Кинарейкина ("Карпаты").

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают явными фаворитами этого противостояния гостей. С ними можно согласиться, но легкой прогулки "Карпатам" не стоит ожидать. "Ингульцу" уже некуда отступать, ведь они и так занимают последнее место. За каждый зачетный пункт подопечные Кобина будут цепляться зубами. Безусловно, больше шансов на победу у львовян, но разгрома здесь не ожидаем. Прогноз - "Ингулец" - форой (+1.5) за 1.55.