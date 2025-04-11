Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.04.2025

В Украину в апреле вернулась зима, но это не повод не играть в футбол. И в рамках 24-го тура УПЛ в субботу, 12 апреля, "Рух" примет "Александрию".

Диспозиция у команд на весеннюю часть сезона разная. "Рух" после всех этих зимних пертурбаций с "Карпатами" находится в свободном полете, болтаясь в середине таблице и особых задач перед собой не ставя.

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Ну а "Александрия" продолжает сенсационно поддавливать грандов, и чем ближе к концу сезона, тем больше разговоров о втором и (только тссс), даже первом месте в таблице.

Что ж, пробуем разобраться, с чем команды подходят к очному поединку.

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия"

VBET Лига. 24-й тур

12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов", 15:30

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух", последние новости:

"Рух" в прошлом туре, играя в пять защитников, на выезде минимально обыграл кризисный "Колос" и несколько подправил свое турнирное положение. Команда Пономарева продолжает идти в середине турнирной таблице. Львовяне фактически обезопасили себя от зоны переходных матчей, но и вверху особо ни на что не претендуют. Типичный середняк, который, можно сказать, доигрывает сезон.

При этом нужно отметить критически низкую результативность команды. В семи весенних официальных матчах "Рух" забил всего два гола. Впрочем, сейчас так играют большинство команд УПЛ, и поэтому этих двух забитых голов хватило львовянам для одержания двух побед.

По составу у "Руха" все сейчас более-менее нормально. Более того, начал подтягиваться новички Алмазбеков и Фаал, игрой которых Понмарев в матче с "Колосом" остался доволен.

Интересно, с какой схемой львовяне выйдут на матч против "Александрии". Против "Колоса" Пономарев довольно неожиданно сыграл в три центрбека, а тут придется играть против одного из лидеров. Поэтому такой вариант снова не исключен.

"И Эдсон, и Бекназ Алмазбеков провели качественный матч в Ковалевке, Бабукар Фаал тоже качественно усилил игру, выйдя на замену. Все новички постепенно адаптируются и мы уверены, что они помогут команде. Не думаю, что изменение игровой схемы повлияло на успех в предыдущем матче. Конечно, футболисты более адаптированы к игре с четырьмя защитниками, а не тремя, но команда должна уметь играть разнообразно. Интересно играть против таких соперников, как "Александрия". Сейчас эта команда ведет борьбу за чемпионство. В их составе собраны качественные футболисты, которые хотят проявить себя. Но мы не выделяем конкретных оппонентов и настраиваемся на этот матч, как и на другие в чемпионате. УПЛ сейчас очень конкурентная и нет легких поединков", - говорил перед матчем главный тренер "желто-черных" Александр Пономарев.

Также перед матчем стоить упомянуть еще один немаловажный фактор – погоду. С приходом похолодания в Украину, Львов в ночь с четверга на пятницу прилично присыпало снегом. Впрочем, на субботу синоптики уже обещают приблизительные +8-10. Но будем надеяться, что газон "Арены Львов", на который и раньше были нарекания, будет в порядке.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Слюбик, Роман, Китела, Слюсар, Алмазбеков, Эдсон, Карабин, Климчук

"Александрия", последние новости:

"Александрия" в прошлом туре минимально обыграла крепкий, хоть и кризисный "Кривбасс", и продолжает сохранять интригу в борьбе за чемпионство. Да да, именно так. За семь туров до финиша первенства "горожане" продолжают идти на 2-м месте в таблице и нервировать наших грандов – "Динамо" и "Шахтер".

Многие говорили, что на весну у команды Ротаня "не хватит бензина", но пока что "горожане" продолжают "выезжать", при этом научившись играть с позиции силы, добывая хоть и минимальные, но вполне уверенные победы. Также говорят, что от "Александрии" можно ждать осечки в каждом туре и против любого соперника. Это правда, но то же самое можно говорит и о "Шахтере" с "Динамо", которые весной также не отличаются стабильностью.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обычно закрытая, "семейная" "Александрия" выходит на первый план у болельщиков, экспертов, СМИ. Чем ближе финиш сезона, тем больше разговоров о команде Ротаня. Расклады, мнения, сравнения, календарь претендентов.

Даже в самой "Александрии" начали говорить не просто абстрактные "играть от матча к матчу", но и о более конкретных вещах.

"План был попасть в еврокубки. Пытаться. Дать борьбу, попасть в первую пятерку. Сейчас хочется немного выше - второе, а если может повезет... Но это вряд ли. Хочется закрепиться на втором месте. Это было бы неплохо. Недосягаемо ли "Динамо"? Надежда есть, но я думаю, что вряд ли", - говорил на неделе центрбек "горожан" Артем Шабанов.

И это, черт возьми, прекрасно. У нас давно не было третьей силы в чемпионате, хотя бы на один сезон. И как бы не закончился нынешний сезон, этой борьбой за титул, за 2-3 места, нужно наслаждаться.

Ну и возвращаясь непосредственно к матчу с "Рухом", можно смело предположить, что поединок для "Александрии" простыми не будет. Впрочем, сейчас каждый следующий матч для "горожан" непростой, в первую очередь, с точки зрения давления ответственности за результат. Впрочем, команда Ротаня научилась без истерик брать свое, при этом играя на результат и тратя при этом столько сил, сколько нужно. Как будет с "Рухом"? Посмотрим. Львовянам, в принципе, в сезоне ничего уже особо не нужно, но и просто так "желто-черные" игру не отдадут.

Главная потеря "Александрии" - Калюжный, который будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Впрочем, у Ротаня есть молодой Ващенко, который в этом сезоне уже подменял капитана на его позиции, причем довольно успешно.

Также под вопросом участие в игре против львовян Юрия Копыны и Даниила Скорко, которые из-за простуды вынуждены были пропустить предыдущий поединок "горожан". Впрочем, обеих игроков нельзя назвать основными, так что их отсутствие не должно повлиять на диспозицию.

В целом же, состав у "горожан" вполне сыгранный и легко прогнозируемый.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Ващенко, Мишнев, Шепелев, Безерра, Цара, Филиппов.

Турнирная таблица

"Рух" со статусом середняка идет на 9-м месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Сейчас к команде можно смело прилепить ярлык "типичного середняка". Львовяне уже вряд ли зацепятся за зону еврокубков, как и вряд ли опустятся в зону переходных матчей. Команде, вернее клубу, нужно просто спокойно доиграть сезон, а затем уже думать, что делать дальше.

"Александрия" продолжает "кошмарить" "Динамо" и "Шахтер", набирая весной очки и продолжает бороться даже за титул. Сейчас у команды Ротаня второе место в таблице 53 очка с отставанием от "Динамо" на 4 балла и опережением "Шахтера" на 6 пунктов.

Главный вопрос у всех – хватит ли у "горожан" сил поддерживать темп до конца сезона, но пока что у "горожан" с этим полный порядок. Но каждый новый матч – как отдельный бой за светлое будущее.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 22 14 5 3 51-16 47 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Последние матчи

В шести последних матчах у "Руха" 2 победы и 4 поражения с разницей мячей 2:6.

"Заря" – "Рух" 2:0

"Ингулец" – "Рух" 0:1

"Рух" – "Ворскла" 0:1

"Рух" – "Динамо" 0:2

"Рух" – "Динамо" 0:1

"Колос" – "Рух" 0:1

"Александрия" в последних шести матчах одержала 4 победы и 2 поединка проиграла с разницей мячей 7:4.

"Шахтер" – "Александрия" 3:0

"Колос" – "Александрия" 0:1

"Александрия" – "Оболонь" 4:0

"Левый Берег" – "Александрия" 0:1

"Александрия" – "Шахтер" 0:1

"Александрия" – "Кривбасс" 1:0

В матче первого круга в Александрии команды расписали ничью 1:1.

"Рух" – "Александрия": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Рух" – "Александрия" от UA-Футбол

Букмекеры видят некоторым фаворитом "Александрию", но разброс коэффициентов на исход достаточно высокий, поэтому варианты остаются.

Тем не менее, "Александрии" нужнее, да и команда Ротная доказала, что сейчас может брать свое. Тем более в матче с "Рухом", которому особо в текущем сезоне уже ничего не нужно. Поэтому, с большей долей риска можно прогнозировать победу гостей. С меньшей долей риска – Х2, благо коэффициенты позволяют смотреть и на это.

Также можно смело предположить, что много голов в матче забито не будет, как и не будет разгрома. Поэтому еще пару вариантов – небольшие форы на любую из команд, ну или нижние тоталы.

Прогноз UA-Футбол: Фора "Александрии" 0 за 1.54.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.