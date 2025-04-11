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Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.04.2025
Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.04.2025
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игровая суббота в родной УПЛ стартует сразу центральным поединком всего 24-го тура. В частности, имеем дело с серебряным и бронзовым призерами прошлой кампании украинского первенства. В Кривом Роге "Кривбассс" под руководством Юрия Вернидуба будет принимать киевское "Динамо" Александра Шовковского. Первая встреча между этими коллективами в текущем сезоне завершилась домашней победой "бело-синих" - киевляне тогда на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского обыграли криворожан со счетом 2:1.
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- "Кривбасс" 13:00 "Динамо"
- "Кривбасс": последние новости
- "Динамо": последние новости
- "Кривбасс" - "Динамо" . Личные встречи
- "Кривбасс" - "Динамо" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Кривбасс" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты
- "Кривбасс" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол
24-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 12-е апреля
Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр: Балакин Николай
"Кривбасс" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Кривбасс": последние новости
"Кривбассс", мягко говоря, очень слабо вкатился во вторую часть регулярного чемпионата. Как и по общим, так и по статусу действующего обладателя бронзы. Особенно, в контексте действующего бронзового призера. Лишь одна победа за 5 туров... Вообще не серьезно, будем называть вещи своими именами. У криворожского клуба очевидный кризис.
В частности, речь идет о минимальной гостевой победе над полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова в позапрошлом туре (0:1). Еще очки подопечным Юрия Вернидуба, довольно неожиданно, удалось завоевать в противостоянии с действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера" - тогда во Львове "горняки" и криворожане разошлись миром 1:1. На этом из положительных результатов все.
А вот с негативными итогами как раз интереснее. Если минимальное поражение от "Александрии" Руслана Ротаня в последнем туре можно понять. Как-никак это вторая команда первенства на данный момент - "горожане" банально идут выше "Кривбассса" в турнирной таблице. А вот номинально домашнее (прим. - потому что матч проходил на ровенском "Авангарде) фиаско с "Вересом" Олега Шандрука (0:3) объяснить сложновато. Про 0:2 от тотального аутсайдера УПЛ в лице "Ингульца" Василия Кобина вообще молчим. Что это вообще было?
На данный момент, можно с уверенностью констатировать, что "Кривбассс" находится на очевидном спаде. А внутренние разнообразные слухи внутри клуба точно не добавляют уверенности Вернидубу и его подопечным. И в этом контексте поединок против лидера чемпионата - худший из вариантов, чтобы выходить из кризиса. "Динамо" выйдет однозначно заряженным на победу, киевлянам нельзя терять очки в разрезе борьбы за чемпионство, чтобы не подпускать к себе "Александрию" и "Шахтер". Поэтому, для криворожан пока все очень туманно.
Коучу "Кривбассса" нужно придумать и внедрить в игру своей команды что-то новое. Но что? Что сразу даст результат? Вот это уже огромный вопрос.
"Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. "Александрия" в этом году - очень мощная команда, которая борется за самые высокие места. На мой взгляд, игра была равная. Единственное - "Александрии" больше повезло и они забили. Мы не забили, поэтому и поиграли 0:1. Сама игра понравилась, как со стороны "Александрии", так и с нашей стороны - осмысленная, через пас, атакующая. Я поблагодарил ребят за игру и сказал держать выше головы и двигаться дальше. надо дождаться конца чемпионата, а потом уже будем разговаривать. Пока на эту тему я не буду ничего говорить. Вы читали мое интервью: мы разговариваем с президентом, договариваемся, жизнь покажет. Еще есть время, 9 игр, поэтому я не хочу думать о контракте. Надо сначала честно отработать, как нужно, а потом, будем смотреть, как будет дальше", - так наставник криворожан прокомментировал результат матча с "горожанами", который стал для него 300-м в рамках УПЛ.
Ориентировочный состав "Кривбассса": Клищук, Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник, Икенна, Илич, Лунев, Мендоса, Аморозо, Соса, Кузык.
"Динамо": последние новости
"Динамо" же наоборот - понемногу набирает нужные игровые кондиции и чемпионский темп. После довольно неожиданных и в определенном смысле блеклых ничьих с полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова (1:1) и луганской "Зарей" Младена Бартуловича (2:2) киевляне реабилитировались. В частности, во Львове "бело-синие" дважды за неделю на классе разобрались с "Рухом". В регулярном чемпионате подопечные Александра Шовковского обыграли футболистов Виталия Пономарева со счетом 2:0, а в четвертьфинале национального Кубка - со счетом 1:0, соответственно.
Что касается последнего тура УПЛ, то столичный коллектив продолжил методично двигаться вперед, к своей главной цели - чемпионству. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского динамовцы в киевском дерби буднично разобрались с "Левым Берегом" (2:0) под руководством Виталия Первака.
Матч с криворожским "Кривбасссом" - одно из последних сложнейших препятствий к заветному "золоту". Тем более, криворожане сейчас, откровенно говоря, далеко не та динамичная команда, какой они были в предыдущей кампании. Поэтому, если "Динамо" все еще декларирует высокие результаты, то должно переигрывать подопечных Вернидуба без всяких "но".
С кадровой ситуацией в киевском клубе все в порядке. К тому же, в последних трех матчах Шовковскому удалось снова наладить игру в обороне. А в завершающей стадии игры, учитывая высокий уровень индивидуального мастерства, "Динамо" традиционно много создает и регулярно забивает по несколько мячей. Хотя и сам главный тренер "бело-синих" понимает, что расслабляться ни в коем случае нельзя. За халатность и пассивное отношение можно больно поплатиться - всем тем трудом, который был проделан до этого.
"Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность. Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было только эффективнее распорядиться мячом.
В целом, могу сказать, что матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто. Всем командам непросто - и "Реалу", и "Барселоне", что можно было увидеть по вчерашним поединкам. Я делал замечание относительно того, что сейчас мы входим в шторм и понимаем, что будет непростой период. Каждая игра для нас, как финал. На это, в принципе, и настраивали команду и отдельно игроков", - рассказал коуч киевлян после игры с "аистами".
При этом, ожидаем, что наставник динамовцев в очередной раз прибегнет к своему традиционному приему ротации и сменит нескольких исполнителей в стартовой обойме, по сравнению с матчем против "аистов".
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Волошин, Ванат.
"Кривбасс" - "Динамо" . Личные встречи
Учитывая длиннющую историю наших клубов в элитном украинском дивизионе, криворожане и киевляне имеют невероятно богатую хронологию очных противостояний. Абсолютно ожидаемо, что общая статистика с тотальным преимуществом именно на стороне "бело-синих". В частности, 47 раз "Кривбассс" и "Динамо" пересекались в рамках УПЛ, еще 5 поединков наши коллективы провели под эгидой национального Кубка. При этом, криворожанам лишь дважды удавалось обыграть столичную команду.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2:40
- Забитые мячи: 22:102
- В среднем голов за матч: 0.42 - 1.96
- Самая большая победа: 2:1 - 0:7
"Кривбасс" - "Динамо" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с лидерами первенства. Хотя и разница между командами в турнирной таблице очень существенная. Киевляне имеют в своем активе 57 зачетных баллов и возглавляют чемпионскую гонку. А криворожане с 35-ю баллами замыкают топ-5.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|ФК Александрия
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтер
|22
|14
|5
|3
|51-16
|47
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбассс
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Карпаты
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|23
|7
|8
|8
|23-20
|29
|10
|ЛНЗ
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|Левый Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колос
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
"Кривбасс" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты
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"Кривбасс" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа киевлян - 0:2. К сожалению для общей интриги противостояния все в нашей паре говорит в пользу подопечных СаШо. Текущие результаты, игровая форма да и вообще микроклимат внутри коллективов. Такого же мнения и букмекеры. Действующий лидер украинского первенства, даже несмотря на гостевой для себя статус поединка, является безусловным фаворитом этого противостояния. Ожидаем спокойной и методичной победы на классе от "бело-синих".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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