Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.04.2025

Игровая суббота в родной УПЛ стартует сразу центральным поединком всего 24-го тура. В частности, имеем дело с серебряным и бронзовым призерами прошлой кампании украинского первенства. В Кривом Роге "Кривбассс" под руководством Юрия Вернидуба будет принимать киевское "Динамо" Александра Шовковского. Первая встреча между этими коллективами в текущем сезоне завершилась домашней победой "бело-синих" - киевляне тогда на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского обыграли криворожан со счетом 2:1.

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24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 12-е апреля

Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Балакин Николай

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Кривбассс - Динамо Смотреть трансляцию

"Кривбасс": последние новости

"Кривбассс", мягко говоря, очень слабо вкатился во вторую часть регулярного чемпионата. Как и по общим, так и по статусу действующего обладателя бронзы. Особенно, в контексте действующего бронзового призера. Лишь одна победа за 5 туров... Вообще не серьезно, будем называть вещи своими именами. У криворожского клуба очевидный кризис.

В частности, речь идет о минимальной гостевой победе над полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова в позапрошлом туре (0:1). Еще очки подопечным Юрия Вернидуба, довольно неожиданно, удалось завоевать в противостоянии с действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера" - тогда во Львове "горняки" и криворожане разошлись миром 1:1. На этом из положительных результатов все.

А вот с негативными итогами как раз интереснее. Если минимальное поражение от "Александрии" Руслана Ротаня в последнем туре можно понять. Как-никак это вторая команда первенства на данный момент - "горожане" банально идут выше "Кривбассса" в турнирной таблице. А вот номинально домашнее (прим. - потому что матч проходил на ровенском "Авангарде) фиаско с "Вересом" Олега Шандрука (0:3) объяснить сложновато. Про 0:2 от тотального аутсайдера УПЛ в лице "Ингульца" Василия Кобина вообще молчим. Что это вообще было?

На данный момент, можно с уверенностью констатировать, что "Кривбассс" находится на очевидном спаде. А внутренние разнообразные слухи внутри клуба точно не добавляют уверенности Вернидубу и его подопечным. И в этом контексте поединок против лидера чемпионата - худший из вариантов, чтобы выходить из кризиса. "Динамо" выйдет однозначно заряженным на победу, киевлянам нельзя терять очки в разрезе борьбы за чемпионство, чтобы не подпускать к себе "Александрию" и "Шахтер". Поэтому, для криворожан пока все очень туманно.

Коучу "Кривбассса" нужно придумать и внедрить в игру своей команды что-то новое. Но что? Что сразу даст результат? Вот это уже огромный вопрос.

"Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. "Александрия" в этом году - очень мощная команда, которая борется за самые высокие места. На мой взгляд, игра была равная. Единственное - "Александрии" больше повезло и они забили. Мы не забили, поэтому и поиграли 0:1. Сама игра понравилась, как со стороны "Александрии", так и с нашей стороны - осмысленная, через пас, атакующая. Я поблагодарил ребят за игру и сказал держать выше головы и двигаться дальше. надо дождаться конца чемпионата, а потом уже будем разговаривать. Пока на эту тему я не буду ничего говорить. Вы читали мое интервью: мы разговариваем с президентом, договариваемся, жизнь покажет. Еще есть время, 9 игр, поэтому я не хочу думать о контракте. Надо сначала честно отработать, как нужно, а потом, будем смотреть, как будет дальше", - так наставник криворожан прокомментировал результат матча с "горожанами", который стал для него 300-м в рамках УПЛ.

Ориентировочный состав "Кривбассса": Клищук, Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник, Икенна, Илич, Лунев, Мендоса, Аморозо, Соса, Кузык.

"Динамо": последние новости

"Динамо" же наоборот - понемногу набирает нужные игровые кондиции и чемпионский темп. После довольно неожиданных и в определенном смысле блеклых ничьих с полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова (1:1) и луганской "Зарей" Младена Бартуловича (2:2) киевляне реабилитировались. В частности, во Львове "бело-синие" дважды за неделю на классе разобрались с "Рухом". В регулярном чемпионате подопечные Александра Шовковского обыграли футболистов Виталия Пономарева со счетом 2:0, а в четвертьфинале национального Кубка - со счетом 1:0, соответственно.

Что касается последнего тура УПЛ, то столичный коллектив продолжил методично двигаться вперед, к своей главной цели - чемпионству. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского динамовцы в киевском дерби буднично разобрались с "Левым Берегом" (2:0) под руководством Виталия Первака.

Матч с криворожским "Кривбасссом" - одно из последних сложнейших препятствий к заветному "золоту". Тем более, криворожане сейчас, откровенно говоря, далеко не та динамичная команда, какой они были в предыдущей кампании. Поэтому, если "Динамо" все еще декларирует высокие результаты, то должно переигрывать подопечных Вернидуба без всяких "но".

С кадровой ситуацией в киевском клубе все в порядке. К тому же, в последних трех матчах Шовковскому удалось снова наладить игру в обороне. А в завершающей стадии игры, учитывая высокий уровень индивидуального мастерства, "Динамо" традиционно много создает и регулярно забивает по несколько мячей. Хотя и сам главный тренер "бело-синих" понимает, что расслабляться ни в коем случае нельзя. За халатность и пассивное отношение можно больно поплатиться - всем тем трудом, который был проделан до этого.

"Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность. Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было только эффективнее распорядиться мячом. В целом, могу сказать, что матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто. Всем командам непросто - и "Реалу", и "Барселоне", что можно было увидеть по вчерашним поединкам. Я делал замечание относительно того, что сейчас мы входим в шторм и понимаем, что будет непростой период. Каждая игра для нас, как финал. На это, в принципе, и настраивали команду и отдельно игроков", - рассказал коуч киевлян после игры с "аистами".

При этом, ожидаем, что наставник динамовцев в очередной раз прибегнет к своему традиционному приему ротации и сменит нескольких исполнителей в стартовой обойме, по сравнению с матчем против "аистов".

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Волошин, Ванат.

"Кривбасс" - "Динамо" . Личные встречи

Учитывая длиннющую историю наших клубов в элитном украинском дивизионе, криворожане и киевляне имеют невероятно богатую хронологию очных противостояний. Абсолютно ожидаемо, что общая статистика с тотальным преимуществом именно на стороне "бело-синих". В частности, 47 раз "Кривбассс" и "Динамо" пересекались в рамках УПЛ, еще 5 поединков наши коллективы провели под эгидой национального Кубка. При этом, криворожанам лишь дважды удавалось обыграть столичную команду.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:40

2:40 Забитые мячи: 22:102

22:102 В среднем голов за матч: 0.42 - 1.96

0.42 - 1.96 Самая большая победа: 2:1 - 0:7

"Кривбасс" - "Динамо" . Последние официальные матчи

"Кривбасс":

"Динамо":

Турнирное положение команд

Имеем дело с лидерами первенства. Хотя и разница между командами в турнирной таблице очень существенная. Киевляне имеют в своем активе 57 зачетных баллов и возглавляют чемпионскую гонку. А криворожане с 35-ю баллами замыкают топ-5.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 22 14 5 3 51-16 47 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбассс 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

"Кривбасс" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты

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"Кривбасс" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа киевлян - 0:2. К сожалению для общей интриги противостояния все в нашей паре говорит в пользу подопечных СаШо. Текущие результаты, игровая форма да и вообще микроклимат внутри коллективов. Такого же мнения и букмекеры. Действующий лидер украинского первенства, даже несмотря на гостевой для себя статус поединка, является безусловным фаворитом этого противостояния. Ожидаем спокойной и методичной победы на классе от "бело-синих".