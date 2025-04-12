Оболонь – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.04.2025

Обе команды в текущем сезоне выступают не очень удачно и находятся в аутсайдерах. Очный матч - шанс для каждого из соперников улучшить свое положение и побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

УПЛ. 24-й тур

12 апреля. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 18:00 "Черноморец"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

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Новости "Оболони"

После серии неудач киевская "Оболонь" наконец-то порадовала болельщиков победой — минимальный выигрыш над "Ингульцем" 1:0 стал настоящим глотком свежего воздуха для "пивоваров". Это первый положительный результат команды за месяц.

До этого подопечные Шищенка потерпели три подряд поражения: от "Шахтера" 0:2, "Александрии" 0:4 и "Зари" 1:2 и не смогли победить "Полесье" в безголевом матче.

Победа над "Ингульцем" не только принесла три очка, но и позволила команде немного укрепить позиции в нижней части таблицы. Впереди встреча с "Черноморцем" и для "Оболони" это шанс набрать очки в битве за сохранение прописки в элитном дивизионе и покинуть зону переходных матчей.

Новости "Черноморца"

Одесский "Черноморец" подходит к выездному поединку против "Оболони" с надеждой на новую серию положительных результатов. В прошлом туре "моряки" прервали длительную полосу поражений, одолев "ЛНЗ" с минимальным счетом 1:0. Это первая победа команды под руководством Александра Кучера.

До этого одесситы потерпели четыре поражения подряд: от "Карпат" 0:4, "Ингульца" 0:1, "Полесье" 1:3 и даже дома уступили "Левому Берегу" 0:1. Такой регресс в результате пошатнул позиции "Черноморца" и отбросил команду в зону прямого вылета. Спасать ситуацию призван новый тренерский штаб во главе с Александром Кучером. Под его руководством "моряки" разгромно проиграли "Карпатам", но уже во втором матче с "ЛНЗ" зафиксирована победа.

Матч с "Оболонью" - отличный шанс не только взять реванш за предыдущие неудачи, но и обойти конкурентов в турнирной таблице. Однако в Киеве легко не будет – "пивовары" тоже находятся в борьбе за выживание и довольно неуступчивы на своем поле.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Оболони" не будет играть из-за дисквалификации Мороз. У Сергея Шищенко нет необходимости менять победный состав, поэтому ожидаем тех игроков, которые обыграли "Ингулец".

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко - Стасюк, Приймак, Дубко, Грисьо - Курко, Груша, Черненко - Ильин, Устименко, Близниченко.

У "Черноморца" есть определенные кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Рудько, Шпорн, Присяжнюк, дисквалифицированный Хобленко.

Ориентировочный состав "Черноморца": Аниагбосо – Бутко, Ракицкий, Джарджу, Кисиль – Скиба, Габелок, Белошевский, Янаков, Мустафаев – Безбородько.

"Оболонь" - "Черноморец": статистика личных встреч

04.10.24. Черноморец – Оболонь 1:0 (УПЛ)

26.02.24. Оболонь – Черноморец 1:1 (УПЛ)

09.09.23. Оболонь - Черноморец 1:0 (Товарищеский матч)

12.08.23. Черноморец – Оболонь 2:0 (УПЛ)

23.07.22. Оболонь - Черноморец 0:0 (Товарищеский матч)

За последние 5 матч "Черноморец" одержал 2 победы, "Ингулец" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга одесситы обыграли оппонентов со счетом 1:0 благодаря голу 18-летнего Пшеничнюка.

Последние матчи "Оболони"

04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)

29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)

11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)

07.03. Заря – Оболонь 2:1 (УПЛ)

28.02. Оболонь – Полесье 0:0 (УПЛ)

Последние матчи "Черноморца"

05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)

16.03. Ингулец – Черноморец 1:0 (УПЛ)

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

"Оболонь" - "Черноморец": ставки и коэффициенты

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"Оболонь" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол

"Оболонь" является фаворитом встречи по версии букмекеров, но матч команд, которым нечего терять, трудно прогнозировать. Обе команды испытывают проблемы в атаке, а вот в защите играют компактно. Ожидаем закрытый матч с минимум голевых моментов и предлагаем поставить, что в игре будет забито менее 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,71.