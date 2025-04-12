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Оболонь – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Оболонь" - "Черноморец" в рамках 24-го тура УПЛ
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Обе команды в текущем сезоне выступают не очень удачно и находятся в аутсайдерах. Очный матч - шанс для каждого из соперников улучшить свое положение и побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.
- Новости "Оболони"
- Новости "Черноморца"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Оболонь" - "Черноморец": статистика личных встреч
- Последние матчи "Оболони"
- Последние матчи "Черноморца"
- Турнирное положение команд
- "Оболонь" - "Черноморец": ставки и коэффициенты
- "Оболонь" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 24-й тур
12 апреля. Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 18:00 "Черноморец"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Оболони"
После серии неудач киевская "Оболонь" наконец-то порадовала болельщиков победой — минимальный выигрыш над "Ингульцем" 1:0 стал настоящим глотком свежего воздуха для "пивоваров". Это первый положительный результат команды за месяц.
До этого подопечные Шищенка потерпели три подряд поражения: от "Шахтера" 0:2, "Александрии" 0:4 и "Зари" 1:2 и не смогли победить "Полесье" в безголевом матче.
Победа над "Ингульцем" не только принесла три очка, но и позволила команде немного укрепить позиции в нижней части таблицы. Впереди встреча с "Черноморцем" и для "Оболони" это шанс набрать очки в битве за сохранение прописки в элитном дивизионе и покинуть зону переходных матчей.
Новости "Черноморца"
Одесский "Черноморец" подходит к выездному поединку против "Оболони" с надеждой на новую серию положительных результатов. В прошлом туре "моряки" прервали длительную полосу поражений, одолев "ЛНЗ" с минимальным счетом 1:0. Это первая победа команды под руководством Александра Кучера.
До этого одесситы потерпели четыре поражения подряд: от "Карпат" 0:4, "Ингульца" 0:1, "Полесье" 1:3 и даже дома уступили "Левому Берегу" 0:1. Такой регресс в результате пошатнул позиции "Черноморца" и отбросил команду в зону прямого вылета. Спасать ситуацию призван новый тренерский штаб во главе с Александром Кучером. Под его руководством "моряки" разгромно проиграли "Карпатам", но уже во втором матче с "ЛНЗ" зафиксирована победа.
Матч с "Оболонью" - отличный шанс не только взять реванш за предыдущие неудачи, но и обойти конкурентов в турнирной таблице. Однако в Киеве легко не будет – "пивовары" тоже находятся в борьбе за выживание и довольно неуступчивы на своем поле.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Оболони" не будет играть из-за дисквалификации Мороз. У Сергея Шищенко нет необходимости менять победный состав, поэтому ожидаем тех игроков, которые обыграли "Ингулец".
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко - Стасюк, Приймак, Дубко, Грисьо - Курко, Груша, Черненко - Ильин, Устименко, Близниченко.
У "Черноморца" есть определенные кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Рудько, Шпорн, Присяжнюк, дисквалифицированный Хобленко.
Ориентировочный состав "Черноморца": Аниагбосо – Бутко, Ракицкий, Джарджу, Кисиль – Скиба, Габелок, Белошевский, Янаков, Мустафаев – Безбородько.
"Оболонь" - "Черноморец": статистика личных встреч
- 04.10.24. Черноморец – Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 26.02.24. Оболонь – Черноморец 1:1 (УПЛ)
- 09.09.23. Оболонь - Черноморец 1:0 (Товарищеский матч)
- 12.08.23. Черноморец – Оболонь 2:0 (УПЛ)
- 23.07.22. Оболонь - Черноморец 0:0 (Товарищеский матч)
За последние 5 матч "Черноморец" одержал 2 победы, "Ингулец" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга одесситы обыграли оппонентов со счетом 1:0 благодаря голу 18-летнего Пшеничнюка.
Последние матчи "Оболони"
- 04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
- 11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)
- 07.03. Заря – Оболонь 2:1 (УПЛ)
- 28.02. Оболонь – Полесье 0:0 (УПЛ)
Последние матчи "Черноморца"
- 05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)
- 16.03. Ингулец – Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)
- 01.03. Черноморец – Левый Берег 0:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|ФК Александрия
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтер
|23
|15
|5
|3
|55-17
|50
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Карпаты
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|23
|7
|8
|8
|23-20
|29
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Левый Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колос
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
"Оболонь" - "Черноморец": ставки и коэффициенты
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"Оболонь" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол
"Оболонь" является фаворитом встречи по версии букмекеров, но матч команд, которым нечего терять, трудно прогнозировать. Обе команды испытывают проблемы в атаке, а вот в защите играют компактно. Ожидаем закрытый матч с минимум голевых моментов и предлагаем поставить, что в игре будет забито менее 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,71.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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