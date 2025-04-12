Левый Берег - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2025

В воскресенье украинских болельщиков ожидает еще одно киевское дерби. Речь идет о встрече подопечных Виталия Первака и Руслана Костышина. В частности, хозяином поединка на этот раз выступят "аисты". Первая встреча между этими коллективами в текущей кампании завершилась нулевой ничьей.

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24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 13-е апреля

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Арбитр: Коваленко Андрей

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"Левый Берег": последние новости

Подопечные Виталия Первака ударно вошли во вторую половину украинского первенства. В частности, "Левый Берег" оформил две победы подряд в матчах с прямыми конкурентами. Сначала киевляне приложили руку к увольнению Александра Бабича - речь идет о гостевой минимальной победе над одесским "Черноморцем" (0:1).

А после этого "аисты" в родных стенах разобрались с ровенским "Вересом" Олега Шандрука - 2:0. Благодаря этим триумфам, абсолютный дебютант УПЛ выбрался из зоны переходных матчей.

А проигрывал "Левый Берег" после зимней паузы лишь для лидеров. При этом не просто лидеров, а представителей тройки лучших нашего чемпионата. Однако, в то же время, следует отметить, что эти поражения вообще не были безыдейными, а тем более разгромными. Только от киевского "Динамо" Александра Шовковского на выезде "аисты" пропустили дважды (0:2). А для "Александрии" Руслана Ротаня и „Шахтера“ Марино Пушича "желто-зеленые" уступили минимально - обе встречи закончились с идентичным счетом 0:1.

Поэтому, в этом контексте упрекать за что-то футболистов "Левого Берега" было бы преступлением. Мы же говорим о тотальном дебютанте элитного дивизиона и до недавнего времени глубоком аутсайдере. "Левый Берег" и так демонстрирует оверперформанс по результатам на данный момент. Можно даже сказать, что у "аистов" все прекрасно. Учитывая кадровый подбор исполнителей и его потенциал. Это и понимает сам наставник "аистов".

"Мы играли против будущего чемпиона Украины. До матча сказал ребятам, что стоит играть агрессивно, активно. Если не будем по спортивному злыми, то "Динамо станет" чемпионом даже скорее, чем все думают. Игра была такой, как все видели... Нашей команде многого еще не хватает. Не хватает индивидуального мастерства, спокойствия и скорости принятия решений. Безусловно, еще есть над чем работать. Поздравляю "Динамо" с победой. Замысел на игру - дисциплинированно сыграть в обороне, отыграть 1-й тайм, а там, возможно, был бы сценарий совсем другой. Пару минут нам не хватило, мы пропустили. Но потом мы перестроились и так же быстро пропустили - ну и все, "Динамо" играло по счету, а мы при обороне не смогли ничего организовать. Мастерства немножечко не хватает", - так сдержанно и рационально прокомментировал поражение от динамовцев Виталий Первак.

В этом контексте встреча с ковалевским "Колосом" должна стать хрестоматийной и показать окончательно ли "Левый Берег" оброс мышцами. По сути это будет поединок за шесть очков. Победа в этой игре позволит выдохнуть полной грудью и практически забыть о борьбе за выживание.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Приходько, М. Когут. Шастал.

"Колос": последние новости

Приход в ковалевский клуб нового-старого коуча в лице Руслана Костышина вдохновил команду. Тем не менее, этот всплеск был достаточно локальным. Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что по сути ковалевцев хватило лишь на игру с луганской "Зарей". И то, там свою роль сыграл эпизодический спад игровой формы подопечных Младена Бартуловича и нелепое удаление Тронтеля в конце первого тайма.

В свою очередь, поединки с черкасским ЛНЗ и львовским "Рухом" доказали, что ключевые проблемы ковалевцев после ухода из клуба Александра Поздеева никуда не делись. Команде Романа Григорчука "Колос" на выезде уступил со счетом 0:2, а для банды Виталия Пономарева минимально проиграл на своем поле - 0:1.

"Откровенно, ничейный счет был бы закономерным. Была такая вязкая игра, по такой погоде. "Рух" преобладал в первом тайме, мы во втором. Ветер давал пользу как одной команде, так и другой. Мы были в равных условиях. Я очень доволен командой, даже после сегодняшней игры. Команда меняется, то что я хочу видеть - на переключениях, быстрый отбор мяча. Да, было трудно играть против "Руха" в таком русле, потому что команда играет в вертикальный футбол. И не создает много условий, чтобы сразу мяч у них отбирали, где-то от простоты, и этих условий очень мало. Но мы стараемся меняться, чтобы наша команда была более динамичной", - поделился мыслями Костышин после поражения от "Руха".

Поэтому, пока очевидно, что в этом сезоне ковалевский клуб будет вести борьбу только за сохранение прописки в УПЛ. До самого конца. О чем-то большем думать слишком рано. Костышину необходимо провести фундаментальную работу и повычищать "Авгиевы конюшни" после прошлого специалиста.

Поединок против "Левого Берега" для ковалевцев, как было сказано выше по аналогии с "аистами", будет показательным. Эта встреча даст ответы на вопрос - на что на данный момент способен этот ростер ковалевцев?

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Козик, Бурда, Красничи, Цуриков, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Великан, Боливар.

"Левый Берег" - "Колос" . Личные встречи

Киевляне и ковалевцы трижды пересекались на футбольном поле. Дважды "Левый Берег" и "Колос" встречались в контрольных спаррингах, и еще однажды - под эгидой УПЛ. Тот официальный матч закончился нулевой ничьей.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

0:1 Забитые мячи: 3:4

3:4 В среднем голов за матч: 1.00 - 1.33

1.00 - 1.33 Самая большая победа: 2:3

"Левый Берег" - "Колос" . Последние официальные матчи

"Левый Берег":

"Колос":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями нижней части турнирной таблицы, и при этом прямыми соседями. Команды Виталия Первака и Руслана Костышина идут на 11-й и 12-й позициях, соответственно. Разницу между коллективами составляет лишь одно очко.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

"Левый Берег" - "Колос" . Ставка и коэффициенты

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"Левый Берег" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Примечательно, что несмотря даже на домашний статус поединка для "аистов", букмекеры отдают небольшое преимущество в коэффициентах именно для ковалевцев. Впрочем, мы оцениваем шансы команд на победу как практически равные. Текущая игровая форма, результаты и кондиции - по этим всем показателям имеем по сути паритет. Не зря "Левый Берег" и "Колос" сейчас являются прямыми соседями в турнирной таблице. Один зачетный балл разница не является существенным показателем в этом смысле. Поэтому, ожидаем боевую ничью, которая по большому счету не удовлетворит ни одну из сторон.