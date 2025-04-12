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Заря - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2025
Заря - Верес. Прогноз и анонс матча ⋉ 13.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ
Противостояние одних из лучших команд весенней части сезона УПЛ. Если "Верес" уже, можно сказать, сезон доигрывает, то у "Зари" еще остаются неплохие шансы на попадание в еврокубки.
"Заря" - "Верес" 18:00
VBET Лига. 24-й тур
13 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Заря": последние новости
В прошлом туре "Заря" провела достаточно сумбурный поединок на выезде с "Ворсклой". В начале второго тайма подопечные Бартуловича вышли вперед, через шесть минут после гола стали играть в большинстве, но вскоре позволили сопернику сравнять счет, а попутно еще чуть не пропустили и второй. Тем не менее, на последних минутах вырвал для гостей победу Мичин.
Учитывая крупное поражение от "Колоса" двухнедельной давности, можно констатировать, что "Заря" находится не в лучших своих кондициях. Хотя до этого луганчане отобрали очки у "Динамо" и обыграли "Рух" с "Оболонью".
"Анализируем свою игру и готовимся к матчу с серьезным соперником, который в поединках с "Полесьем" и "Шахтером" показал очень хороший футбол. Считаю, что "Верес" - это очень хорошая команда", - сказал Бартулович перед будущим матчем.
Под вопросом участие в игре с "Вересом" Вакулы и Белоцерковца.
Ориентировочный состав: Сапутин - Тронтель, Башич, Джордан, Жуниор - Мичин, Попара, Яцик - Слесар, Вантух, Будковский.
"Верес": последние новости
Свою задачу минимум на сезон в виде сохранения прописки в высшем дивизионе "Верес" уже практически выполнил. Финишировать в еврокубковой зоне ровенскому клубу тоже вряд ли удастся, имея отставание в 9 очков от четвертого в таблице "Полесья". Так что доигрывать кампанию "народным" можно без лишнего давления.
Во втором круге "Верес" уже успел неожиданно поиздеваться над "Кривбассом" и вышеуказанным "Полесье" (вылетев от них в кубке), но в то же время без шансов уступил "Левому Берегу" и "Шахтеру" в предыдущем туре. То есть стабильности команде немного не хватает.
"Главное для нас сделать работу над ошибками после прошлой игры. "Заря" - достаточно квалифицированный соперник, регулярно добывает очки и находится в верхней части таблицы.
Сильные стороны "Зари" - это игра в фазе атаки, игра на мяче. Все игроки атакующего звена заслуживают внимания. Тот же Мичин, тот же Будковский. Поэтому, я бы отметил именно атакующее звено соперника", - сказал Шандрук на предматчевой пресс-конференции.
В лазарете у "Вереса" находятся Гакман и Нонго.
Ориентировочный состав: Кожухарь, Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Луан, Харатин, Клец, Дахновский - Степанюк, Гайдучик.
"Заря" - "Верес". Последние матчи
"Заря":
- 05.04. Ворскла - Заря 1:2 (УПЛ)
- 30.03. Заря - Колос 0:3 (УПЛ)
- 23.03. Заря - Оболонь 2:1 (УПЛ)
- 18.03. Заря - Кудровка 0:1 (спарринг)
- 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)
"Верес":
- 06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)
- 02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
- 21.03. Верес - Буковина 2:0 (спарринг)
- 11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)
Личные встречи
В 19 очных поединках 9 раз взяла верх "Заря" и 7 раз - "Верес". Трижды была зафиксирована ничья. В игре прошлого круга УПЛ минимально победили ровенцы - 2:1.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|24
|18
|6
|0
|50-15
|60
|2
|24
|16
|6
|2
|36-17
|54
|3
|23
|15
|5
|3
|55-17
|50
|4
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|22
|10
|5
|7
|24-22
|35
|6
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|9
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|10
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|24
|6
|6
|12
|14-37
|24
|12
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|13
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|14
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Ставки и коэффициенты
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"Заря" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол
Обе команды совсем не блещут в обороне, но при этом исправно забивают в почти каждой встрече.
Наш прогноз - "Заря" не проиграет (X1) и тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 1,90.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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