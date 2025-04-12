Заря - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2025

Противостояние одних из лучших команд весенней части сезона УПЛ. Если "Верес" уже, можно сказать, сезон доигрывает, то у "Зари" еще остаются неплохие шансы на попадание в еврокубки.

"Заря" - "Верес" 18:00

VBET Лига. 24-й тур

13 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Верес Смотреть трансляцию

"Заря": последние новости

В прошлом туре "Заря" провела достаточно сумбурный поединок на выезде с "Ворсклой". В начале второго тайма подопечные Бартуловича вышли вперед, через шесть минут после гола стали играть в большинстве, но вскоре позволили сопернику сравнять счет, а попутно еще чуть не пропустили и второй. Тем не менее, на последних минутах вырвал для гостей победу Мичин.

Учитывая крупное поражение от "Колоса" двухнедельной давности, можно констатировать, что "Заря" находится не в лучших своих кондициях. Хотя до этого луганчане отобрали очки у "Динамо" и обыграли "Рух" с "Оболонью".

"Анализируем свою игру и готовимся к матчу с серьезным соперником, который в поединках с "Полесьем" и "Шахтером" показал очень хороший футбол. Считаю, что "Верес" - это очень хорошая команда", - сказал Бартулович перед будущим матчем.

Под вопросом участие в игре с "Вересом" Вакулы и Белоцерковца.

Ориентировочный состав: Сапутин - Тронтель, Башич, Джордан, Жуниор - Мичин, Попара, Яцик - Слесар, Вантух, Будковский.

"Верес": последние новости

Свою задачу минимум на сезон в виде сохранения прописки в высшем дивизионе "Верес" уже практически выполнил. Финишировать в еврокубковой зоне ровенскому клубу тоже вряд ли удастся, имея отставание в 9 очков от четвертого в таблице "Полесья". Так что доигрывать кампанию "народным" можно без лишнего давления.

Во втором круге "Верес" уже успел неожиданно поиздеваться над "Кривбассом" и вышеуказанным "Полесье" (вылетев от них в кубке), но в то же время без шансов уступил "Левому Берегу" и "Шахтеру" в предыдущем туре. То есть стабильности команде немного не хватает.

"Главное для нас сделать работу над ошибками после прошлой игры. "Заря" - достаточно квалифицированный соперник, регулярно добывает очки и находится в верхней части таблицы. Сильные стороны "Зари" - это игра в фазе атаки, игра на мяче. Все игроки атакующего звена заслуживают внимания. Тот же Мичин, тот же Будковский. Поэтому, я бы отметил именно атакующее звено соперника", - сказал Шандрук на предматчевой пресс-конференции.

В лазарете у "Вереса" находятся Гакман и Нонго.

Ориентировочный состав: Кожухарь, Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Луан, Харатин, Клец, Дахновский - Степанюк, Гайдучик.

"Заря" - "Верес". Последние матчи

"Заря":

05.04. Ворскла - Заря 1:2 (УПЛ)

30.03. Заря - Колос 0:3 (УПЛ)

23.03. Заря - Оболонь 2:1 (УПЛ)

18.03. Заря - Кудровка 0:1 (спарринг)

11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)

"Верес":

06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)

02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

21.03. Верес - Буковина 2:0 (спарринг)

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

Личные встречи

В 19 очных поединках 9 раз взяла верх "Заря" и 7 раз - "Верес". Трижды была зафиксирована ничья. В игре прошлого круга УПЛ минимально победили ровенцы - 2:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Рух 24 7 9 8 24-21 30 9 Верес 23 7 8 8 27-31 29 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 12 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 13 Колос 23 4 9 10 16-20 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

"Заря" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды совсем не блещут в обороне, но при этом исправно забивают в почти каждой встрече.

Наш прогноз - "Заря" не проиграет (X1) и тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 1,90.