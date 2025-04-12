Ворскла – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2025

"Ворскла", которая в текущем сезоне неожиданно стала борцом за выживание, в Полтаве будет принимать "Полесье". Обеим командам нужна победа для решения своих задач. Полтавская команда стремится избежать вылета, а житомирская – борется за право представлять Украину в еврокубках следующего сезона.

УПЛ. 24-й тур

13 апреля. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 13:00 "Полесье"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

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Новости "Ворсклы"

После неплохого старта весенней части сезона "Ворскла" переживает непростой период. Полтавчане потерпели два подряд домашних поражения: сначала от "Кривбасса" 0:1, а впоследствии - от "Зари" 1:2. Все это на фоне слухов о финансовых проблемах у полтавсткого клуба.

Перед этим подопечные Юрия Максимова смогли добыть важную выездную победу над "Движением" во Львове 1:0, которая не позволила команде опуститься в турнирной таблице. В матчах против "Динамо" и "Карпат" команда также демонстрировала организованную игру, завершив обе встречи нулевыми ничьими.

Сейчас "Ворскла" стремится вернуть победный ритм и остановить спад, который длится уже два тура подряд. Матч против амбициозного "Полесья" станет очередным испытанием на крепость для коллектива из Полтавы.

Новости "Полесья"

Житомирское "Полесье" постепенно набирает обороты во второй части сезона. Команда Имада Ашура выиграла три из последних четырех матчей во всех турнирах, показывая стабильность как в чемпионате, так и в Кубке Украины. В четвертьфинале национального кубка "волки" минимально обыграли "Верес" в Ровно 1:0, что позволило им выйти в полуфинал.

В чемпионате "Полесье" после болезненного поражения от того же "Вереса" 1:5 сумело отреагировать двумя победами подряд - над "ЛНЗ" 1:0 и "Черноморцем" 3:1. В прошлом туре команда потеряла очки в домашнем матче против "Карпат", сыграв вничью 1:1, однако продолжает сохранять четвертую турнирную таблицу.

Житомиряне приедут в Полтаву в хорошем настроении, мотивированные продолжить свою серию и закрепиться на 4-й позиции, ведь их главный конкурент – "Кривбасс" проиграл "Динамо".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В Ворскле "большая потеря в этом поединке - дисквалификация Скляра, который получил красную карточку в матче против "Зари".Травмирован также основной форвард команды Кулач.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Кркпский, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Авдиль, Челядин, Малыш, Кане – Салабай, Ндукве.

В "Полесья" до сих пор вне игры Бескоровайный, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик – Майсураде, Чоботенко, Матич, Михайличенко – Гуцуляк, Сарапий, Бабенко, Крушинский, Назаренко – Батиста.

"Ворскла" - "Полесье": статистика личных встреч

06.10.24. Полесье – Ворскла 2:1 (УПЛ)

29.04.24. Полесье – Ворскла 1:0 (УПЛ)

04.04.24. Полесье – Ворскла 0:1 (Кубок Украины)

22.10.23. Ворскла - Полесье 0:3 (УПЛ)

Команды сыграли между собой 4 поединка, в которых зафиксированы 3 победы "Полесья" и 1 победа "Ворсклы". Матч первого круга в октябре завершился победой житомирян со счётом 2:1.



Последние матчи "Ворсклы"

05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)

30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)

15.03. Движение – Ворскла 0:1 (УПЛ)

06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)

28.02. Ворскла – Динамо 0:0 (УПЛ)

Последние матчи "Полесья"

07.04. Полесье – Карпаты 1:1 (УПЛ)

02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)

28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)

11.03. Верес - Полесье 5:1 (УПЛ)

06.03. Полесье – Черноморец 3:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Рух 24 7 9 8 24-21 30 9 Верес 23 7 8 8 27-31 29 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 12 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 13 Колос 23 4 9 10 16-20 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

"Ворскла" - "Полесье": ставки и коэффициенты

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"Ворскла" - "Полесье": прогноз от UA-Футбол

"Полесье" является фаворитом по версии букмекеров, но "Ворскла" традиционно удачно играет дома. Матч очень важен для обеих команд, поэтому они будут играть осторожно. Полагаем, что в матче будет забито не больше 2 голов (ТМ 2) и предлагаем это поставить за коэффициент 1,85.