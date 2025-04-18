Эпицентр - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 19.04.2025

В Каменце-Подольском сыграют самый ожидаемый матч третьего тура. Лидер будет принимать четвертую команду, которая ставит перед собой задачу уже в следующем сезоне играть в УПЛ. Смогут ли подопечные Нагорняка продолжить свою победную серию?

Первая лига. Третий тур. Группа "Чемпионская"

19.04.2025. 14:30. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"

"Эпицентр" - "Металлист 1925"

Трансляция - Divisport

"Эпицентр": последние новости

Две подряд победы в весенней части сезона и семь забитых мячей. Безусловно, это громкая заявка на то, чтобы напрямую повыситься в классе и в следующем сезоне играть в УПЛ. Подопечные Сергея Нагорняка удерживают две клубные рекордные серии - победную из 6-ти игр и голевую - из 12-ти. В прошлом туре очень непростое испытание ожидало "Эпицентр", ведь пришлось на выезде играть против "Полтавы". Полтавчане даже выигрывали, но в конце встречи лидер группы активизировался и одержал волевую победу. Это была не лучшая игра "Эпицентра", но на то есть свои причины. "Полтава" не давала сопернику сыграть в свой футбол с позиции силы. Тем не менее, коллектив Сергея Нагорняка смог продемонстрировать характер и набрал очередные три очка. От ближайшего преследователя "Эпицентр" оторвался уже на шесть очков и сложно даже представить, что помешает этой команде повыситься в классе.

"Мне Полтава понравилась своей интенсивностью, заточенностью на атаку. Скрывать не буду: сегодня фарт был на нашей стороне. К сожалению, у защитников Эпицентра есть проблемы с антропометрией и "горожане" изрядно донимали при розыгрыше стандартных положений. Мы работаем над исправлением ситуации, - сказал после матча в Полтаве Нагорняк.

"Металлист 1925": последние новости

В первом туре весенней части сезона один из главных фаворитов сезона шокировал, когда в дерби проиграл "Металлисту". Безусловно, проигрывают все, но игра команды Патрика ван Леувена была ужасной. Футболисты "Металлиста 1925" ничего не смогли создать у ворот соперника с молодыми игроками в составе. Однако, уже в этот понедельник харьковчане реабилитировались и смогли впервые в 2025 году выиграть. "Металлист 1925" в номинально домашнем матче победил "Буковину“ - 2:1. На этот раз харьковчане уже гораздо больше создали впереди, но подводила реализация. В первой половине встречи команда доминировала, а после перерыва отдала инициативу и если бы не пенальти, то снова могли бы потерять очки. Пока что стабильно на протяжении всего матча подопечные Патрика ван Леувена на высоком уровне играть не могут.

С наилучшей стороны в прошлом туре себя проявил 21-летний албанский полузащитник Эрмир Рашица, который был лидером своей команды. Три очка позволили харьковчанам подняться на четвертое место, но вся борьба еще впереди. Обращаем внимание, что после дисквалификации вернется лучший бомбардир "Металлиста 1925" Ари Моура и это существенное усиление.

Последние три матча команд

"Эпицентр"

"Полтава" - "Эпицентр“ 2:3

"Эпицентр" - ЮКСА 4:3

"Эпицентр" - "Оболонь“ 2:3

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" - "Буковина“ 2:1

"Металлист" - "Металлист 1925“ 1:0

"Металлист 1925" - "Колос“ 0:0

Личные встречи

Команды между собой встречались один раз. В 2021 году в Кубке Украины "Металлист 1925" минимально победил - 1:0. Однако, с тех пор "Эпицентр" стал намного сильнее.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 2 2 0 0 28-12 35 2 Агробизнес 2 0 1 1 17-15 29 3 Полтава 2 1 0 1 24-16 28 4 Металлист 1925 2 1 0 1 18-11 28 5 Металлист 2 1 1 0 22-12 26 6 Кудривка 2 0 1 1 18-13 26 7 ЮКСА 2 0 1 1 28-25 23 8 Буковина 2 1 0 1 13-13 23

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Очень интересное противостояние нас ожидает. "Эпицентр" по игре заслуженно лидирует, но у харьковчан лучший кадровый потенциал в Первой лиге. С турнирной точки зрения важнейшая игра для гостей, которые не имеют права терять очки. Подопечные Нагорняка могут себе позволить сыграть на ничью, но уверены, что они постараются продолжить свою победную серию. Спрогнозировать победителя сложно, но ожидаем на голы. Прогноз - обе команды забьют (1.70).