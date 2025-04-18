Буковина - Полтава. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 19.04.2025

Хозяевам некуда отступать, ведь они занимают последнее место в группе. Если "Буковина" не выиграет, то существенно уменьшит свои шансы на плей-офф за повышение в классе. Однако, против "Полтавы" всегда играть очень непросто.

Первая лига. Третий тур. Группа "Чемпионская"

19.04.2025. 12:00. Черновцы. "Буковина"

"Металлист 1925" - "Буковина"

Трансляция - Divisport

"Буковина": последние новости

Подопечные Григория Чурилова начали 2025 год с двух подряд побед. Сначала в Кубке переиграли "Викторию", а в первом туре минимально выиграли у "Кудровки". В понедельник эта серия прервалась. "Буковина" на выезде уступила "Металлисту 1925“ - 1:2. Все решил гол после спорного пенальти на 76-й минуте. В первом тайме коллектив из Черновцов по игре уступал своему сопернику, а вот после перерыва удалось существенно прибавить. "Буковина" снова забила после стандарта и в этом плане стоит отметить работу тренерского штаба. Во время стандартов против "Буковины" непросто любому сопернику.

"Во второй половине встречи качество нашей игры улучшилось. Ребята, которые вышли на замену, добавили в динамике, добавили импульса, энергии. Радует то, что снова забили со стандарта. Мы работаем над этим компонентом достаточно много. Состояние газона позволяло демонстрировать скоростной и атакующий футбол, - сказал Чурилов после матча.

Обращаем внимание, что из-за травмы не смог доиграть матч Андрейчук и это безусловно потеря для "Буковины". Вместо него вышел Бойчук, но он не прошел полноценный тренировочный микроцикл.

"Полтава": последние новости

В прошлом туре подопечные Сысенко проиграли "Эпицентру", но за эту игру полтавчане заслуживают лишь лестных отзывов. С первых минут игроки "Полтавы" играли с большой интенсивность и не довзоляли сопернику спокойно выходить из защиты. Также отметим уверенную игру команды на втором этаже. За таким футболом в исполнении "Полтавы" приятно было наблюдать. На поражение коллектив из Полтавы не заслужил, но результат на табло. Эта игра продемонстрировала, что "Полтава" точно не собирается пасти задних в чемпионской группе. Соперникам "Полтавы" стоит обратить внимание на Мисюру, который в нынешнем сезоне забил уже пять голов. Центральный защитник полтавской команды очень удачно играет на стандартах.

""Полтава" старается действовать в одном и том же стиле, как дома, так и в гостях. Всегда настроены играть первым номером и к защите переходим только если соперник заставляет нас это делать, - отметил Владимир Сысенко.

Последние матчи команд

"Буковина"

"Металлист 1925" - "Буковина“ 2:1

"Буковина" - "Кудровка“ 1:0

"Буковина" - "Виктория“ 2:1

"Полтава"

"Полтава" - "Эпицентр“ 2:3

"Агробизнес" - "Полтава“ 1:2

"Полтава" - "Олимпия“ 3:1

Личные встречи

Команды между собой в 2023 году играли дважды. Одна игра завершилась победой "Буковины" - 2:1, а другая - вничью 2:2. Надеемся, что и на этот раз соперники порадуют голами.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Игра "Полтавы" в первых двух турах произвела приятное впечатление. Подопечные Сысенко явно настроены побороться за повышение в классе и им это по силам. "Буковина" пока не отличается стабильностью, но определенные отрезки в матче играет на высоком уровне. От этого противостояния прежде всего ожидаем голов и бескомпромиссного футбола. Сложно кому-то отдать предпочтение, но "Полтава" вполне может рассчитывать даже на победу.Прогноз - победа "Полтавы" с форой (0) за 1.9.