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Кривбасс – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от доигрывания матча "Кривбасс" - "Шахтер" в рамках 5-го тура УПЛ
Фото: ФК Кривбас/Автор - невідомий
"Кривбасс" и "Шахтер" будут доигрывать поединок 5-го тура УПЛ, который был остановлен на 51-й минуте и не доигран из-за длительной воздушной тревоги. Счет на тот момент 0:1 в пользу донецкого клуба, отметился Тарас Степаненко, который еще был игроком "Шахтера".
УПЛ. 5-й тур
16 апреля. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 14:00 "Шахтер"
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
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Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" довольно неудачно проводит вторую половину сезона. Команда Юрия Вернидуба потерпела два подряд поражения в чемпионате. В прошлом туре криворожцы уступили дома киевскому "Динамо" 0:2, а перед этим не смогли завоевать очки в Александрии 0:1.
Несмотря на эти неудачи, команда сохраняет шансы сразиться за еврокубковое место. Позитивом можно считать победу над "Ворсклой" 1:0 в Полтаве в конце марта, которая продемонстрировала, что "Кривбасс" способен навязать свою игру соперникам. До этого был и боевой матч против самого "Шахтера" 1:1 во Львове, в котором "Кривбасс" достойно противостоял действующему чемпиону.
За последние пять туров "Кривбасс" потерпел три поражения, один раз сыграл вничью и только один раз победил. Во встрече с "горняками" команда будет стремиться как минимум сравнять счет, чтобы продолжить борьбу за еврокубки.
Новости "Шахтера"
"Шахтер" наконец-то набрал неплохую форму в середине весенней части сезона и продолжает борьбу за вторую позицию. После ничейного матча во Львове с "Карпатами" 0:0 команда Марино Пушича одержала серию из трех побед подряд в чемпионате: над "Оболонью" 2:0, "Вересом" 3:0 и "ЛНЗ" 4:1.
Кроме того, "горняки" пробились в полуфинал Кубка Украины, минимально одолев "Александрию" 1:0. Именно с "Александрией" донецкий клуб борется за вторую позицию, ведь "Динамо" уже слишком далеко. Подопечные Ротаня накануне не сумели обыграть "Рух", так что "Шахтер" может сократить отставание от соперника до 1 очка.
Матч против "Кривбасса" обещает быть непростым, несмотря на гандикап в 1 гол, заработанный в сентябре. В предыдущей очной встрече команды расписали ничью, так что "Шахтер" будет особенно мотивирован взять реванш и не потерять очки в борьбе за самые высокие места.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
По регламенту на поле должны выйти те же игроки, которые находились на поле в момент остановки игры. Но полностью воспроизвести составы у обоих тренеров не получится, ведь многие игроки покинули команды в зимнее межсезонье.
"Кривбассу" не помогут Стецьков, Бизимана и Драмбаев, которые покинули команду зимой.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузик, Соса, Микитишин.
"Шахтер" в зимнее межсезонье покинули Степаненко и Сикан, которые начинали матч в основе. Из-за травмы не сыграет Дмитрий Ризнык.
Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон, Судаков, Крыськив – Кевин, Эгиналдо, Педриньо.
"Кривбасс" - "Шахтер": статистика личных встреч
- 06.03.25. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 03.03.24. Шахтер – Кривбасс 5:2 (УПЛ)
- 20.08.23. Кривбасс – Шахтер 3:3 (УПЛ)
- 12.03.23. Кривбасс – Шахтер 0:3 (УПЛ)
- 28.08.22. Шахтер – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
В последних 5-ти встречах команд зафиксировано 3 победы "Шахтера" и 2 ничьи. Матч второго круга в марте завершился результативной ничьей. В начале второго тайма счет открыл венесуэлец Мендоса, на что дончане ответили точным выстрелом Бондаренка.
Последние матчи "Кривбасса"
- 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
- 30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
- 06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)
Последние матчи "Шахтера"
- 11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)
- 06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)
- 02.04. Шахтер – Александрия 1:0 (Кубок Украины)
- 29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
- 11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|24
|18
|6
|0
|50-15
|60
|2
|ФК Александрия
|24
|16
|6
|2
|36-17
|54
|3
|Шахтер
|23
|15
|5
|3
|55-17
|50
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33-23
|41
|5
|Карпаты
|24
|10
|6
|8
|30-25
|36
|6
|Кривбасс
|22
|10
|5
|7
|24-22
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Колос
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14-37
|24
|13
|Левый Берег
|23
|6
|4
|13
|12-26
|22
|14
|Ворскла
|24
|5
|6
|13
|18-32
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
"Кривбасс" - "Шахтер": ставки и коэффициенты
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"Кривбасс" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол
Матч продолжится со счета 0:1, так что донецкий клуб уже имеет гандикап. Счет устраивает дончан, поэтому они не будут слишком активно атаковать, а у "Кривбасса" проблемы с креативом в последнее время. Считаем, что в матче будет забито не более 2 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,86.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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