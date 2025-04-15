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Кривбасс – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.04.2025

Украина
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от доигрывания матча "Кривбасс" - "Шахтер" в рамках 5-го тура УПЛ

Кривбасс – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.04.2025

Фото: ФК Кривбас/Автор - невідомий

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" и "Шахтер" будут доигрывать поединок 5-го тура УПЛ, который был остановлен на 51-й минуте и не доигран из-за длительной воздушной тревоги. Счет на тот момент 0:1 в пользу донецкого клуба, отметился Тарас Степаненко, который еще был игроком "Шахтера".

Содержание

УПЛ. 5-й тур
16 апреля. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 14:00 "Шахтер"
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Текстовая онлайн-трансляция матчаматч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" довольно неудачно проводит вторую половину сезона. Команда Юрия Вернидуба потерпела два подряд поражения в чемпионате. В прошлом туре криворожцы уступили дома киевскому "Динамо" 0:2, а перед этим не смогли завоевать очки в Александрии 0:1.

Несмотря на эти неудачи, команда сохраняет шансы сразиться за еврокубковое место. Позитивом можно считать победу над "Ворсклой" 1:0 в Полтаве в конце марта, которая продемонстрировала, что "Кривбасс" способен навязать свою игру соперникам. До этого был и боевой матч против самого "Шахтера" 1:1 во Львове, в котором "Кривбасс" достойно противостоял действующему чемпиону.

За последние пять туров "Кривбасс" потерпел три поражения, один раз сыграл вничью и только один раз победил. Во встрече с "горняками" команда будет стремиться как минимум сравнять счет, чтобы продолжить борьбу за еврокубки.

Новости "Шахтера"

"Шахтер" наконец-то набрал неплохую форму в середине весенней части сезона и продолжает борьбу за вторую позицию. После ничейного матча во Львове с "Карпатами" 0:0 команда Марино Пушича одержала серию из трех побед подряд в чемпионате: над "Оболонью" 2:0, "Вересом" 3:0 и "ЛНЗ" 4:1.

Кроме того, "горняки" пробились в полуфинал Кубка Украины, минимально одолев "Александрию" 1:0. Именно с "Александрией" донецкий клуб борется за вторую позицию, ведь "Динамо" уже слишком далеко. Подопечные Ротаня накануне не сумели обыграть "Рух", так что "Шахтер" может сократить отставание от соперника до 1 очка.

Матч против "Кривбасса" обещает быть непростым, несмотря на гандикап в 1 гол, заработанный в сентябре. В предыдущей очной встрече команды расписали ничью, так что "Шахтер" будет особенно мотивирован взять реванш и не потерять очки в борьбе за самые высокие места.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

По регламенту на поле должны выйти те же игроки, которые находились на поле в момент остановки игры. Но полностью воспроизвести составы у обоих тренеров не получится, ведь многие игроки покинули команды в зимнее межсезонье.

"Кривбассу" не помогут Стецьков, Бизимана и Драмбаев, которые покинули команду зимой.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузик, Соса, Микитишин.

"Шахтер" в зимнее межсезонье покинули Степаненко и Сикан, которые начинали матч в основе. Из-за травмы не сыграет Дмитрий Ризнык.

Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон, Судаков, Крыськив – Кевин, Эгиналдо, Педриньо.

"Кривбасс" - "Шахтер": статистика личных встреч

  • 06.03.25. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
  • 03.03.24. Шахтер – Кривбасс 5:2 (УПЛ)
  • 20.08.23. Кривбасс – Шахтер 3:3 (УПЛ)
  • 12.03.23. Кривбасс – Шахтер 0:3 (УПЛ)
  • 28.08.22. Шахтер – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

В последних 5-ти встречах команд зафиксировано 3 победы "Шахтера" и 2 ничьи. Матч второго круга в марте завершился результативной ничьей. В начале второго тайма счет открыл венесуэлец Мендоса, на что дончане ответили точным выстрелом Бондаренка.

Последние матчи "Кривбасса"

  • 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 06.04. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
  • 30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
  • 06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
  • 02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

Последние матчи "Шахтера"

  • 11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)
  • 06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)
  • 02.04. Шахтер – Александрия 1:0 (Кубок Украины)
  • 29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
  • 11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 24 18 6 0 50-15 60
2 ФК Александрия ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54
3 Шахтер Шахтер 23 15 5 3 55-17 50
4 Полесье Полесье 24 11 8 5 33-23 41
5 Карпаты Карпаты 24 10 6 8 30-25 36
6 Кривбасс Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35
7 Верес Верес 24 8 8 8 29-32 32
8 Заря Заря 23 10 2 11 28-31 32
9 Рух Рух 24 7 9 8 24-21 30
10 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25
11 Колос Колос 24 5 9 10 18-20 24
12 Оболонь Оболонь 24 6 6 12 14-37 24
13 Левый Берег Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22
14 Ворскла Ворскла 24 5 6 13 18-32 21
15 Черноморец Черноморец 24 5 3 16 15-36 18
16 Ингулец Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Кривбасс" - "Шахтер": ставки и коэффициенты

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"Кривбасс" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол

Матч продолжится со счета 0:1, так что донецкий клуб уже имеет гандикап. Счет устраивает дончан, поэтому они не будут слишком активно атаковать, а у "Кривбасса" проблемы с креативом в последнее время. Считаем, что в матче будет забито не более 2 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,86.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Комментарии
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Manowar (Харьков)
15.04.2025 в 20:52
Юра, говорят ты любишь ложицца под суркиса, но ложицца на ахметова. Это правда??
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
15.04.2025 в 20:52
Юра, говорят ты любишь ложицца под суркиса, но ложицца на ахметова. Это правда??
Ответить
0
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