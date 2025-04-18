Левый Берег - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025

Очень непростое испытание ожидает хозяев. "Левый Берег" будет принимать команду, которая на всей скорости мчится в еврокубки. Кажется, что мы можем увидеть очередное поражение киевлян, но они без боя точно не сдадутся.

"Левый Берег" - "Полесье"

25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 19-е апреля.15:30

Киевская область, "Арена Левый Берег"

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"Левый Берег": последние новости

Очень сложная сейчас ситуация у киевлян. "Левый Берег" к решающей части сезона подходит в кризисном состоянии. Подопечные Виталия Первака проиграли три предыдущих матча в УПЛ и не забили ни одного гола. Последний раз "Левый Берег" побеждал еще в начале марта. Безусловно, стоит также учитывать уровень соперников, ведь проигрывали "аисты" "Динамо" и "Александрии". Однако, на турнирное положение эти поражения повлияли существенно. Стоит отметить провальную игру футболистов "Левого Берега" в первом тайме. Эта тенденция наблюдается от матча к матчу. После перерыва подопечные Первака пытаются исправить ситуацию, но слишком много уже было потеряно. Также неудачно команда играет во время стандартных положений. По словам Первака, над стандартами немало работают, но пока это не приносит результата. В основном киевляне в прошлом туре предпочитали верховые забросы и банальные навесы. Однако, результата это не приносило. В стартовом составе вместо Сухоручко в нападении вышел Ризнык, но по такой игре ему сложно было себя проявить.

"Левый Берег" сейчас находится в зоне переходных матчей и чтобы подняться вверх стоит набирать очки. Однако, это очень сложно будет сделать уже в эту субботу, если учитывать уровень соперника. Интересно будет понаблюдать за игрой хозяев именно в первом тайме. Если хозяева с первых минут смогут навязать борьбу, то легко гостям не будет.

Ориентировочный состав: Механив, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Шастал, Когут М., Ризнык

"Полесье": последние новости

Житомирский коллектив в чемпионате не проигрывает уже три матча подряд: две победы и ничья. Подопечные Ашура сделали выводы после провала в матче с "Вересом" и сейчас не допускают таких ошибок. Безусловно, идеальной игру команды назвать нельзя, но удается достигать результата. Перед этим туром "Полесье" на пять очков опережает своего ближайшего конкурента в борьбе за еврокубки. В прошлом туре подопечные Ашура на выезде переиграли "Ворсклу" - 2:0. Коллектив из Житомира уже в дебюте открыл счет, но это противостояние держало в напряжении до последнего. Все вопросы о победителе были сняты лишь на 90-й минуте, когда своим дебютным голом за "Полесье" отметился Йосефи.

Житомиряне приедут в Киев в хорошем настроении, мотивированные продолжить свою серию и закрепиться на четвертой позиции. Обращаем внимание, что гостям из-за дисквалификации не сможет помочь основной центральный защитник Матей Матич. Однако, вряд ли эта потеря будет ключевой в игре с "Левым Берегом", ведь именно "Полесье" должно играть с позиции силы.

Ориентировочный состав: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Андриевский, Бабенко, Крушинский - Гуцуляк, Батиста, Назаренко

Последние матчи команд

"Полесье"

13.04. "Ворскла" - "Полесье" 0:2 (УПЛ)

07.04. "Полесье" - "Карпаты" 1:1 (УПЛ)

02.04. "Верес" - "Полесье" 0:1 (Кубок Украины)

28.03. ЛНЗ - "Полесье" 0:1 (УПЛ)

11.03. "Верес" - "Полесье" 5:1 (УПЛ)

"Левый Берег"

13.04. "Левый Берег" - "Колос" 0:2 (УПЛ)

06.04. "Динамо" - "Левый Берег" 2:0 (УПЛ)

29.03. "Левый Берег" - "Александрия" 0:1 (УПЛ)

22.03. ЛНЗ - "Левый Берег" 2:0 (спарринг)

07.03. "Левый Берег" - "Верес" 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли два матча. В спарринге минимально победило "Полесье", а игра первого круга в Житомире завершилась вничью - 0:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 24 16 5 3 57-18 53 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Карпаты 24 10 6 8 30-25 36 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18-32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов. "Левый Берег" подходит к домашнему противостоянию после трех подряд поражений. Безусловно, это не может не влиять на команду. К тому же, турнирное положение обязывает набирать очки. "Полесье" в последних матчах играло довольно неплохо и заслуженно занимает четвертое место. Букмекеры считают фаворитами противостояния гостей и с ними можно согласиться. Ожидаем победу "Полесья", хотя разгрома здесь не должно быть. Прогноз - победа "Полесья" (2.12).