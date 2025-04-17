Ворскла - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025

В пятницу, 18 апреля, кризисная "Ворскла" на своем стадионе в Полтаве будет принимать "Александрию".

Обе команды не в лучшем моральном состоянии подходят к очному поединку. "Ворскла" проиграла три последних своих матча, а "Александрия" в прошлом туре не смогла обыграть "Рух", чем подпортила себе шансы на борьбу в первой тройке. Так что игра ожидается боевой, "от ножа", с борьбой за каждое очко.

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Что ж, разбираемся более детально, с чем команды подходят к матчу между собой.

"Ворскла" (Полтава) – ФК "Александрия"

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18 апреля, Полтава, стадион "Ворскла", 13:00

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Олександрія Смотреть трансляцию

"Ворскла", последние новости:

О нынешних проблемах "Ворсклы" не знает разве что только тот, кто совсем не интересуется украинским футболом.

С финансовой точки зрения даже Юрий Максимов говорил, что главное – доиграть сезон, а там будет видно. Причем доиграть желательно, не вылетев из УПЛ, а это сейчас для полтавчан выглядит не такой уж простой задачей.

На финансовый кризис, само собой, наслаивается еще и игровой. "Ворскла" проиграла три последних матча УПЛ, причем все три эти игры были домашние. Полтавчане балансируют на грани зоны переходных матчей и сейчас идут на 14-м месте в таблице. Нет, время еще есть, впереди шесть туров, да и календарь вполне удобоваримый, но со всеми проблемами полтавчан в благополучном исходе борьбы за выживание нельзя быть уверенным.

Неделю назад команда проиграла "Полесью", причем проиграла без особых шансов 0:2. После игры помощник Максимова Ищенко говорил о серьезном разговоре с игроками в раздевалке и даже вспомнил о походах в церковь незабвенного Михаила Кополовцв.

"Снова пропускаем легко. Вроде, уже с игроком рядом стоим, но все равно даем бить. Свои моменты мы не реализовываем, какие-то там полумоменты не дожимаем. Наверное, мастерство футболистов не позволяет нам это сделать. Вы правильно понимаете, что в раздевалке после матча был серьезный разговор. Я Мише Кополовцу позвоню - спрошу, в какую церковь надо нам идти и сколько раз надо сходить - перед каждой игрой или нет", - говорил после игры с "Полесьем" Николай Ищенко.

Но церковь – церковью, а молитвами денег в клубе, как и мастерства у игроков не прибавится. А впереди – матч со злой "Александрией", которая в прошлом туре не смогла обыграть "Рух". Еще и кадровые проблемы у полтавчан наслоились. Из-за удаления в матче с "Полесьем" матч с "Александрией" пропустит Салабай. Все еще с травмами Владислав Кулач и Евгений Пасич.

Почти нет сомнений, что против "Александрии" Максимов начнет игру от обороны. "Ворскла" упрется и постарается не пропустить и отобрать очки у соперника, а дальше уже – как пойдет по ходу матча.

Ну а что и как из этого выйдет – увидим в пятницу.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута, Малыш, Скляр, Кане, Челядин, Иеде, Ндукве

"Александрия", последние новости:

"Александрия" в прошлом туре не смогла обыграть "Рух" (1:1), и этот матч ознаменовался самым громким судейским скандалом, который обсуждали всю неделю. Арбитр Афанасьев вместе с ВАР не поставил пенальти за игру рукой/попадание в руку защитником львовян, что стало главным лейтмотивом поединка. Даже обычно сдержанный и немногословный Руслан Ротань после матча не стеснялся в выражениях.

"Я не знаю, показывают ли у вас в студии пенальти. Меня раздражает то, что кто там на ВАР сидит, даже не позвал посмотреть этот момент. Если они хотели сделать ничью – они ее сделали, мы поздравляем их. Надо поздравить группу этих "красавчиков". – и это только один из нескольких острых спичей Руслана Петровича после матча.

Конечно, такая потеря очков для "Александрии" очень обидна, а тут еще и "Шахтер" наконец-то обыграл "Кривбасс" и прилизался к "горожанам" на расстояние одного очка.

Впрочем, для разбора судейства у нас есть судейские органы, и как бы там не было, нужно продолжать играть, и уже в пятницу у "Александрии" матч с "Ворсклой". Злой "Ворсклой", которая борется за выживание, и с которой "горожанам" тоже нужно играть на победу.

Причем, судя по всему, играть "Александрии" снова придется без ряда лидеров. После отсидки дисквалификации вернется Калюжный, но в свою очередь, из-за перебора желтых не сыграет Кампуш. В лазарете находится Филиппов, и кого поставить на острие – та еще проблема, ведь Ковалец в матче с "Рухом" не впечатлил. Также травму в матче с "Рухом" получил еще один основополагающий игрок – Безерра. Изначально была информация, что повреждение бразильца несерьезное, но позже СМИ стали писать, что вингер вернется разве что в конце апреля.

Как видим, чем ближе финиш сезона – тем больше кадровых проблем у Ротаня. Равнозначной замены основе у тренера "Александрии" нет, и это главная проблема нынешней команды.

Станет ли этот фактор решающим в борьбе за медали – посмотрим. И начнем смотреть в матче с "Ворсклой", которая совсем не обещает "Александрии" легкую прогулку.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Копына, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Джевани, Цара, Шостак

Турнирная таблица

"Александрия", неделю назад сыграла вничью с "Рухом", в то время как "Шахтер" сначала обыграл ЛНЗ, а в среду все-таки добыл победу в том затяжном матче с "Кривбассом", который тянулся еще с конца августа.

Таким образом, "Александрия" еще остается на втором месте в таблице, но отставание "горняков" составляет всего 1 очко при равенстве матчей. Конечно, говорить о чемпионстве на данный момент неуместно, но борьба за вторую строчку в таблице продолжается. У "Шахтера" еще есть очный матч с "Динамо", поэтому "горожанам" нужно просто брать очки в "своих" матчах. Ну или хотя бы пробовать брать.

У "Ворсклы" ситуация не менее напряжённая, но со знаком минус. Полтавчане проиграли три последних матча чемпионата (причем все три - домашние), и сейчас опустились в зону переходных матчей – 14-е место и 21 очко. Впрочем, исправить ситуацию полтавчане могут – отрыв от спасительной зоны всего 3 очка, да и календарь у команды вполне удобоваримый. Главное – брать очки. Но начинать нужно вот просто здесь и сейчас, в матче с "Александрией".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 24 16 5 3 57-18 53 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Карпаты 24 10 6 8 30-25 36 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18-32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

Последние матчи

В шести последних матчах у "Ворсклы" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения с разницей мячей 3:6.

"Ворскла" – "Динамо" 1:1

"Ворскла" – "Карпаты" 0:0

"Рух" – "Ворскла" 0:1

"Ворскла" – "Кривбасс" 0:1

"Ворскла" – "Заря" 1:2

"Ворскла" – "Полесье" 0:2

"Александрия" в последних шести матчах одержала 4 победы, 1 матч сыграла вничью и 1 поединок проиграла с разницей мячей 8:2.

"Колос" – "Александрия" 0:1

"Александрия" – "Оболонь" 4:0

"Левый Берег" – "Александрия" 0:1

"Александрия" – "Шахтер" 0:1

"Александрия" – "Кривбасс" 1:0

"Рух" – "Александрия" 1:1

В матче первого круга в Александрии команда Роганя обыграла "Ворсклу" 1:0.

"Ворскла" – "Александрия": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Ворскла" – "Александрия" от UA-Футбол

Букмекеры, что очевидно, считаю некоторым фаворитом матча "Александрию", но фаворитом не очевидным. Коэффициенты довольно высоки на все три исхода. И все-таки "Александрия" фаворит, которая в Полтаве, как кажется, минимум – не проиграет.

Также есть ощущение, что много голов со всеми своими кадровыми проблемами в игре забито не будет. Поэтому еще как варианты – рассмотреть нижние тоталы, ну или форы для обеих команды.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.55.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.