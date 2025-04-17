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Ворскла - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025
Непростой поединок для обеих команд
fco.com.ua
В пятницу, 18 апреля, кризисная "Ворскла" на своем стадионе в Полтаве будет принимать "Александрию".
Обе команды не в лучшем моральном состоянии подходят к очному поединку. "Ворскла" проиграла три последних своих матча, а "Александрия" в прошлом туре не смогла обыграть "Рух", чем подпортила себе шансы на борьбу в первой тройке. Так что игра ожидается боевой, "от ножа", с борьбой за каждое очко.
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Что ж, разбираемся более детально, с чем команды подходят к матчу между собой.
"Ворскла" (Полтава) – ФК "Александрия"
VBET Лига. 25-й тур
18 апреля, Полтава, стадион "Ворскла", 13:00
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ворскла", последние новости:
О нынешних проблемах "Ворсклы" не знает разве что только тот, кто совсем не интересуется украинским футболом.
С финансовой точки зрения даже Юрий Максимов говорил, что главное – доиграть сезон, а там будет видно. Причем доиграть желательно, не вылетев из УПЛ, а это сейчас для полтавчан выглядит не такой уж простой задачей.
На финансовый кризис, само собой, наслаивается еще и игровой. "Ворскла" проиграла три последних матча УПЛ, причем все три эти игры были домашние. Полтавчане балансируют на грани зоны переходных матчей и сейчас идут на 14-м месте в таблице. Нет, время еще есть, впереди шесть туров, да и календарь вполне удобоваримый, но со всеми проблемами полтавчан в благополучном исходе борьбы за выживание нельзя быть уверенным.
Неделю назад команда проиграла "Полесью", причем проиграла без особых шансов 0:2. После игры помощник Максимова Ищенко говорил о серьезном разговоре с игроками в раздевалке и даже вспомнил о походах в церковь незабвенного Михаила Кополовцв.
"Снова пропускаем легко. Вроде, уже с игроком рядом стоим, но все равно даем бить. Свои моменты мы не реализовываем, какие-то там полумоменты не дожимаем. Наверное, мастерство футболистов не позволяет нам это сделать.
Вы правильно понимаете, что в раздевалке после матча был серьезный разговор.
Я Мише Кополовцу позвоню - спрошу, в какую церковь надо нам идти и сколько раз надо сходить - перед каждой игрой или нет", - говорил после игры с "Полесьем" Николай Ищенко.
Но церковь – церковью, а молитвами денег в клубе, как и мастерства у игроков не прибавится. А впереди – матч со злой "Александрией", которая в прошлом туре не смогла обыграть "Рух". Еще и кадровые проблемы у полтавчан наслоились. Из-за удаления в матче с "Полесьем" матч с "Александрией" пропустит Салабай. Все еще с травмами Владислав Кулач и Евгений Пасич.
Почти нет сомнений, что против "Александрии" Максимов начнет игру от обороны. "Ворскла" упрется и постарается не пропустить и отобрать очки у соперника, а дальше уже – как пойдет по ходу матча.
Ну а что и как из этого выйдет – увидим в пятницу.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута, Малыш, Скляр, Кане, Челядин, Иеде, Ндукве
"Александрия", последние новости:
"Александрия" в прошлом туре не смогла обыграть "Рух" (1:1), и этот матч ознаменовался самым громким судейским скандалом, который обсуждали всю неделю. Арбитр Афанасьев вместе с ВАР не поставил пенальти за игру рукой/попадание в руку защитником львовян, что стало главным лейтмотивом поединка. Даже обычно сдержанный и немногословный Руслан Ротань после матча не стеснялся в выражениях.
"Я не знаю, показывают ли у вас в студии пенальти. Меня раздражает то, что кто там на ВАР сидит, даже не позвал посмотреть этот момент. Если они хотели сделать ничью – они ее сделали, мы поздравляем их. Надо поздравить группу этих "красавчиков". – и это только один из нескольких острых спичей Руслана Петровича после матча.
Конечно, такая потеря очков для "Александрии" очень обидна, а тут еще и "Шахтер" наконец-то обыграл "Кривбасс" и прилизался к "горожанам" на расстояние одного очка.
Впрочем, для разбора судейства у нас есть судейские органы, и как бы там не было, нужно продолжать играть, и уже в пятницу у "Александрии" матч с "Ворсклой". Злой "Ворсклой", которая борется за выживание, и с которой "горожанам" тоже нужно играть на победу.
Причем, судя по всему, играть "Александрии" снова придется без ряда лидеров. После отсидки дисквалификации вернется Калюжный, но в свою очередь, из-за перебора желтых не сыграет Кампуш. В лазарете находится Филиппов, и кого поставить на острие – та еще проблема, ведь Ковалец в матче с "Рухом" не впечатлил. Также травму в матче с "Рухом" получил еще один основополагающий игрок – Безерра. Изначально была информация, что повреждение бразильца несерьезное, но позже СМИ стали писать, что вингер вернется разве что в конце апреля.
Как видим, чем ближе финиш сезона – тем больше кадровых проблем у Ротаня. Равнозначной замены основе у тренера "Александрии" нет, и это главная проблема нынешней команды.
Станет ли этот фактор решающим в борьбе за медали – посмотрим. И начнем смотреть в матче с "Ворсклой", которая совсем не обещает "Александрии" легкую прогулку.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Копына, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Джевани, Цара, Шостак
Турнирная таблица
"Александрия", неделю назад сыграла вничью с "Рухом", в то время как "Шахтер" сначала обыграл ЛНЗ, а в среду все-таки добыл победу в том затяжном матче с "Кривбассом", который тянулся еще с конца августа.
Таким образом, "Александрия" еще остается на втором месте в таблице, но отставание "горняков" составляет всего 1 очко при равенстве матчей. Конечно, говорить о чемпионстве на данный момент неуместно, но борьба за вторую строчку в таблице продолжается. У "Шахтера" еще есть очный матч с "Динамо", поэтому "горожанам" нужно просто брать очки в "своих" матчах. Ну или хотя бы пробовать брать.
У "Ворсклы" ситуация не менее напряжённая, но со знаком минус. Полтавчане проиграли три последних матча чемпионата (причем все три - домашние), и сейчас опустились в зону переходных матчей – 14-е место и 21 очко. Впрочем, исправить ситуацию полтавчане могут – отрыв от спасительной зоны всего 3 очка, да и календарь у команды вполне удобоваримый. Главное – брать очки. Но начинать нужно вот просто здесь и сейчас, в матче с "Александрией".
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|24
|18
|6
|0
|50-15
|60
|2
|ФК Александрия
|24
|16
|6
|2
|36-17
|54
|3
|Шахтер
|24
|16
|5
|3
|57-18
|53
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33-23
|41
|5
|Карпаты
|24
|10
|6
|8
|30-25
|36
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Колос
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14-37
|24
|13
|Левый Берег
|23
|6
|4
|13
|12-26
|22
|14
|Ворскла
|24
|5
|6
|13
|18-32
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
Последние матчи
В шести последних матчах у "Ворсклы" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения с разницей мячей 3:6.
- "Ворскла" – "Динамо" 1:1
- "Ворскла" – "Карпаты" 0:0
- "Рух" – "Ворскла" 0:1
- "Ворскла" – "Кривбасс" 0:1
- "Ворскла" – "Заря" 1:2
- "Ворскла" – "Полесье" 0:2
"Александрия" в последних шести матчах одержала 4 победы, 1 матч сыграла вничью и 1 поединок проиграла с разницей мячей 8:2.
- "Колос" – "Александрия" 0:1
- "Александрия" – "Оболонь" 4:0
- "Левый Берег" – "Александрия" 0:1
- "Александрия" – "Шахтер" 0:1
- "Александрия" – "Кривбасс" 1:0
- "Рух" – "Александрия" 1:1
В матче первого круга в Александрии команда Роганя обыграла "Ворсклу" 1:0.
"Ворскла" – "Александрия": ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч "Ворскла" – "Александрия" от UA-Футбол
Букмекеры, что очевидно, считаю некоторым фаворитом матча "Александрию", но фаворитом не очевидным. Коэффициенты довольно высоки на все три исхода. И все-таки "Александрия" фаворит, которая в Полтаве, как кажется, минимум – не проиграет.
Также есть ощущение, что много голов со всеми своими кадровыми проблемами в игре забито не будет. Поэтому еще как варианты – рассмотреть нижние тоталы, ну или форы для обеих команды.
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.55.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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