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Динамо – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Динамо" - "Оболонь" в рамках 25-го тура УПЛ
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Динамо" и "Оболонь" удачно сыграли последние матчи и имеют хорошие серии в чемпионате. "Динамо" борется за чемпионство и опережает "Александрию" на 6 очков. "Оболонь" находится на 12-й позиции и борется за выживание.
УПЛ. 25-й тур
18 апреля. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Динамо" 18:00 "Оболонь"
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Динамо"
"Динамо" подходит к домашнему матчу против "Оболони" в хорошей форме – команда Александра Шовковского уверенно держится на вершине турнирной таблицы и продолжает борьбу сразу на двух фронтах.
В предыдущем туре киевляне одержали важную выездную победу над "Кривбассом" 2:0, продемонстрировав организованную игру. Перед этим "Динамо" не оставило шансов "Левому Берегу" 2:0.
Помимо успешного выступления в УПЛ столичный клуб вышел в полуфинал Кубка Украины, обыграв "Рух" во Львове с минимальным счетом 1:0. Интересно, что несколькими днями раньше "Динамо" уже играло против львовян в чемпионате – тогда победило 2:0.
Единственным "пятном" последнего времени стала ничья с "Зарей" 2:2, но после этого команда сделала правильные выводы и наращивает ход в самый ответственный момент сезона. Матч с "Оболонью" станет очередным шагом в борьбе за чемпионство, и "бело-синие" не имеют права на осечку.
Накануне контракт с командой продлил один из ее лидеров – Виталий Буяльский, переговоры ведутся с другими ветеранами – Ярмоленко и Караваевым. Атмосфера в коллективе хорошая, так что ожидается положительный для подопечных Шовковского результат.
Новости "Оболони"
"Оболонь" постепенно выходит из кризиса и набирает ход в весенней части сезона. После серии неудачных матчей "пивовары" одержали две победы подряд, причем обе с игрой на ноль. Команда обыграла "Ингулец" в выездном матче 1:0, а впоследствии минимально обыграла дома "Черноморец" 1:0, что позволило улучшить турнирное положение и покинуть зону переходных матчей.
До этого "Оболонь" имела сложный отрезок, уступив "Шахтеру" 0:2, "Александрии" 0:4 и "Заре" 1:2, однако в последних турах коллектив демонстрирует гораздо более лучшую игру, особенно в защите.
Впереди - серьезное испытание в виде выездного матча против киевского "Динамо", которое хоть и очевидный фаворит встречи, но у "Оболони" есть амбиции дать бой сопернику.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Динамо" не сыграют из-за дисквалификации Владимир Бражко и Денис Попов, до сих пор травмирован Тымчик.
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Михавко, Дячук, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
В "Оболони" травмирован Игорь Мединский, все остальные футболисты готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Грисьо, Дубко, Приймак, Стасюк – Курко, Черненко, Груша – Бычек, Устименко, Ильин.
"Динамо" - "Оболонь": статистика личных встреч
- 19.10.24. Оболонь – Динамо 1:5 (УПЛ)
- 11.12.23. Динамо - Оболонь 2:0 (УПЛ)
- 27.09.23. Оболонь – Динамо 1:0 (Кубок Украины)
- 04.08.23. Оболонь – Динамо 2:4 (УПЛ)
- 17.11.19. Динамо - Оболонь - Заря 5:0 (Товарищеский матч)
За последние 5 матчей "Динамо" одержало 4 победы, на счету "Оболони" 1 виктория. В прошлом сезоне "пивовары" выбили динамовцев из кубка Украины. Матч первого круга завершился разгромом команды тогда еще Иващенко со счетом 5:1.
Последние матчи "Динамо"
- 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)
- 02.04. Движение – Динамо 0:1 (Кубок Украины)
- 29.03. Движение – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)
Последние матчи "Оболони"
- 12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
- 11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)
- 07.03. Заря – Оболонь 2:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|24
|18
|6
|0
|50-15
|60
|2
|ФК Александрия
|24
|16
|6
|2
|36-17
|54
|3
|Шахтер
|24
|16
|5
|3
|57-18
|53
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33-23
|41
|5
|Карпаты
|24
|10
|6
|8
|30-25
|36
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Колос
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14-37
|24
|13
|Левый Берег
|23
|6
|4
|13
|12-26
|22
|14
|Ворскла
|24
|5
|6
|13
|18-32
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
"Динамо" - "Оболонь": ставки и коэффициенты
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"Динамо" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол
"Оболонь" неплохо выглядит, но "Динамо" тоже набрало хороший ход и несется к чемпионству. Считаем, что подопечные Шовковского победят с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) и предлагаем поставить на это с коэффициентом 1,83.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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