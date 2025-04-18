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Динамо – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025

Украина
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Динамо" - "Оболонь" в рамках 25-го тура УПЛ

Динамо – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Оболонь" удачно сыграли последние матчи и имеют хорошие серии в чемпионате. "Динамо" борется за чемпионство и опережает "Александрию" на 6 очков. "Оболонь" находится на 12-й позиции и борется за выживание.

Содержание

УПЛ. 25-й тур
18 апреля. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Динамо" 18:00 "Оболонь"
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Текстовая онлайн-трансляция матчаматч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Новости "Динамо"

"Динамо" подходит к домашнему матчу против "Оболони" в хорошей форме – команда Александра Шовковского уверенно держится на вершине турнирной таблицы и продолжает борьбу сразу на двух фронтах.

В предыдущем туре киевляне одержали важную выездную победу над "Кривбассом" 2:0, продемонстрировав организованную игру. Перед этим "Динамо" не оставило шансов "Левому Берегу" 2:0.

Помимо успешного выступления в УПЛ столичный клуб вышел в полуфинал Кубка Украины, обыграв "Рух" во Львове с минимальным счетом 1:0. Интересно, что несколькими днями раньше "Динамо" уже играло против львовян в чемпионате – тогда победило 2:0.

Единственным "пятном" последнего времени стала ничья с "Зарей" 2:2, но после этого команда сделала правильные выводы и наращивает ход в самый ответственный момент сезона. Матч с "Оболонью" станет очередным шагом в борьбе за чемпионство, и "бело-синие" не имеют права на осечку.

Накануне контракт с командой продлил один из ее лидеров – Виталий Буяльский, переговоры ведутся с другими ветеранами – Ярмоленко и Караваевым. Атмосфера в коллективе хорошая, так что ожидается положительный для подопечных Шовковского результат.

Новости "Оболони"

"Оболонь" постепенно выходит из кризиса и набирает ход в весенней части сезона. После серии неудачных матчей "пивовары" одержали две победы подряд, причем обе с игрой на ноль. Команда обыграла "Ингулец" в выездном матче 1:0, а впоследствии минимально обыграла дома "Черноморец" 1:0, что позволило улучшить турнирное положение и покинуть зону переходных матчей.

До этого "Оболонь" имела сложный отрезок, уступив "Шахтеру" 0:2, "Александрии" 0:4 и "Заре" 1:2, однако в последних турах коллектив демонстрирует гораздо более лучшую игру, особенно в защите.

Впереди - серьезное испытание в виде выездного матча против киевского "Динамо", которое хоть и очевидный фаворит встречи, но у "Оболони" есть амбиции дать бой сопернику.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Динамо" не сыграют из-за дисквалификации Владимир Бражко и Денис Попов, до сих пор травмирован Тымчик.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Михавко, Дячук, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

В "Оболони" травмирован Игорь Мединский, все остальные футболисты готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Грисьо, Дубко, Приймак, Стасюк – Курко, Черненко, Груша – Бычек, Устименко, Ильин.

"Динамо" - "Оболонь": статистика личных встреч

  • 19.10.24. Оболонь – Динамо 1:5 (УПЛ)
  • 11.12.23. Динамо - Оболонь 2:0 (УПЛ)
  • 27.09.23. Оболонь – Динамо 1:0 (Кубок Украины)
  • 04.08.23. Оболонь – Динамо 2:4 (УПЛ)
  • 17.11.19. Динамо - Оболонь - Заря 5:0 (Товарищеский матч)

За последние 5 матчей "Динамо" одержало 4 победы, на счету "Оболони" 1 виктория. В прошлом сезоне "пивовары" выбили динамовцев из кубка Украины. Матч первого круга завершился разгромом команды тогда еще Иващенко со счетом 5:1.

Последние матчи "Динамо"

  • 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)
  • 02.04. Движение – Динамо 0:1 (Кубок Украины)
  • 29.03. Движение – Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)

Последние матчи "Оболони"

  • 12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)
  • 04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)
  • 29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
  • 11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)
  • 07.03. Заря – Оболонь 2:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 24 18 6 0 50-15 60
2 ФК Александрия ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54
3 Шахтер Шахтер 24 16 5 3 57-18 53
4 Полесье Полесье 24 11 8 5 33-23 41
5 Карпаты Карпаты 24 10 6 8 30-25 36
6 Кривбасс Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35
7 Верес Верес 24 8 8 8 29-32 32
8 Заря Заря 23 10 2 11 28-31 32
9 Рух Рух 24 7 9 8 24-21 30
10 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25
11 Колос Колос 24 5 9 10 18-20 24
12 Оболонь Оболонь 24 6 6 12 14-37 24
13 Левый Берег Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22
14 Ворскла Ворскла 24 5 6 13 18-32 21
15 Черноморец Черноморец 24 5 3 16 15-36 18
16 Ингулец Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Динамо" - "Оболонь": ставки и коэффициенты

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"Динамо" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол

"Оболонь" неплохо выглядит, но "Динамо" тоже набрало хороший ход и несется к чемпионству. Считаем, что подопечные Шовковского победят с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) и предлагаем поставить на это с коэффициентом 1,83.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
18.04.2025 в 09:50
Ось так! Все зараньше розписано і узгоджено!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
18.04.2025 в 09:50
Ось так! Все зараньше розписано і узгоджено!
Ответить
1
0

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