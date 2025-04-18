Динамо – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025

"Динамо" и "Оболонь" удачно сыграли последние матчи и имеют хорошие серии в чемпионате. "Динамо" борется за чемпионство и опережает "Александрию" на 6 очков. "Оболонь" находится на 12-й позиции и борется за выживание.

УПЛ. 25-й тур

18 апреля. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Динамо" 18:00 "Оболонь"

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

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Новости "Динамо"

"Динамо" подходит к домашнему матчу против "Оболони" в хорошей форме – команда Александра Шовковского уверенно держится на вершине турнирной таблицы и продолжает борьбу сразу на двух фронтах.

В предыдущем туре киевляне одержали важную выездную победу над "Кривбассом" 2:0, продемонстрировав организованную игру. Перед этим "Динамо" не оставило шансов "Левому Берегу" 2:0.

Помимо успешного выступления в УПЛ столичный клуб вышел в полуфинал Кубка Украины, обыграв "Рух" во Львове с минимальным счетом 1:0. Интересно, что несколькими днями раньше "Динамо" уже играло против львовян в чемпионате – тогда победило 2:0.

Единственным "пятном" последнего времени стала ничья с "Зарей" 2:2, но после этого команда сделала правильные выводы и наращивает ход в самый ответственный момент сезона. Матч с "Оболонью" станет очередным шагом в борьбе за чемпионство, и "бело-синие" не имеют права на осечку.

Накануне контракт с командой продлил один из ее лидеров – Виталий Буяльский, переговоры ведутся с другими ветеранами – Ярмоленко и Караваевым. Атмосфера в коллективе хорошая, так что ожидается положительный для подопечных Шовковского результат.

Новости "Оболони"

"Оболонь" постепенно выходит из кризиса и набирает ход в весенней части сезона. После серии неудачных матчей "пивовары" одержали две победы подряд, причем обе с игрой на ноль. Команда обыграла "Ингулец" в выездном матче 1:0, а впоследствии минимально обыграла дома "Черноморец" 1:0, что позволило улучшить турнирное положение и покинуть зону переходных матчей.

До этого "Оболонь" имела сложный отрезок, уступив "Шахтеру" 0:2, "Александрии" 0:4 и "Заре" 1:2, однако в последних турах коллектив демонстрирует гораздо более лучшую игру, особенно в защите.

Впереди - серьезное испытание в виде выездного матча против киевского "Динамо", которое хоть и очевидный фаворит встречи, но у "Оболони" есть амбиции дать бой сопернику.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Динамо" не сыграют из-за дисквалификации Владимир Бражко и Денис Попов, до сих пор травмирован Тымчик.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Михавко, Дячук, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

В "Оболони" травмирован Игорь Мединский, все остальные футболисты готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Грисьо, Дубко, Приймак, Стасюк – Курко, Черненко, Груша – Бычек, Устименко, Ильин.

"Динамо" - "Оболонь": статистика личных встреч

19.10.24. Оболонь – Динамо 1:5 (УПЛ)

11.12.23. Динамо - Оболонь 2:0 (УПЛ)

27.09.23. Оболонь – Динамо 1:0 (Кубок Украины)

04.08.23. Оболонь – Динамо 2:4 (УПЛ)

17.11.19. Динамо - Оболонь - Заря 5:0 (Товарищеский матч)

За последние 5 матчей "Динамо" одержало 4 победы, на счету "Оболони" 1 виктория. В прошлом сезоне "пивовары" выбили динамовцев из кубка Украины. Матч первого круга завершился разгромом команды тогда еще Иващенко со счетом 5:1.

Последние матчи "Динамо"

12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)

06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)

02.04. Движение – Динамо 0:1 (Кубок Украины)

29.03. Движение – Динамо 0:2 (УПЛ)

11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)

Последние матчи "Оболони"

12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)

04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)

29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)

11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)

07.03. Заря – Оболонь 2:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 24 16 5 3 57-18 53 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Карпаты 24 10 6 8 30-25 36 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18-32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Динамо" - "Оболонь": ставки и коэффициенты

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"Динамо" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол

"Оболонь" неплохо выглядит, но "Динамо" тоже набрало хороший ход и несется к чемпионству. Считаем, что подопечные Шовковского победят с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) и предлагаем поставить на это с коэффициентом 1,83.