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Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
Шахтер - Колос. Прогноз и анонс матча ⋉ 19.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут завершать дончане Марино Пушича и ковалевцы Руслана Костышина. Номинальным хозяином этого поединка выступят именно "горняки". Обе команды подходят к этой встрече на позитивной ноте после триумфов в последнем матче: "Шахтер" переиграл криворожский "Кривбасс" со счетом 2:1, а „Колос“ не оставил шансов "Левому Берегу" - 2:0.
Первая встреча этих коллективов в текущей кампании, еще когда ковалевцев тренировал Александр Поздеев, закончились минимальной гостевой победой действующего чемпиона (1:0).
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25-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 19-е апреля
Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Новохатний Владимир
"Шахтер" 18:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Шахтер": последние новости
После сенсационного заявления Марино Пушича после ничьей с львовскими "Карпатами" о том, что его команда больше "не может бороться в этом сезоне за чемпионство" - "Шахтер" не словом, а делом доказал обратное. В частности, после тех "нулей" со львами Владислава Лупашко "горняки" выиграли все свои матчи. Речь идет сразу о трех гостевых триумфах: над киевской "Оболонью" (2:0) и черкским ЛНЗ (4:1) в УПЛ, а также над "Александрией" (1:0) - в четвертьфинале национального кубка.
Также в чемпионате, за этот временной период, дончанами был уверенно переигран ровенский "Верес" - 3:0. К тому же, на этой неделе "Шахтер" и криворожский "Кривбасс" в конце концов доиграли свой матч 5-го тура (прим. - второй тайм которого был отложен в начале сентября прошлого года был отложен на неопределенный срок из-за воздушной тревоги в Кривом Роге). И в игре с подопечными Юрия Вернидуба команда боснийского наставника вновь победила - 2:1.
"Эта игра была долгой. Мы играли этот матч несколько месяцев. Подготовиться к таким играм непросто. Надо начинать игру очень сосредоточенными, давать 100% уже с первых секунд. Но также нужно иметь стратегию игры. И вы знаете наш стиль - мы хотим очень высоко прессинговать, контролировать мяч, постоянно играть. И если соперник умеет использовать шансы, защищаться против них непросто, мы даже иногда были в низком блоке. Думаю, что мы справились с учетом этих обстоятельств. Поле также не на высоком уровне, позвольте сказать. Так что я очень горжусь своими игроками - тем, как они поработали", - так боснийский специалист прокомментировал победу над бронзовым призером прошлой кампании УПЛ.
На данный момент, в турнирной таблице разница между "Шахтером" и "Динамо" составляет 7 очков. До "Александрии" же остался лишь один зачетный балл. По сути, можно констатировать, что действующий чемпион набрал хорошую игровую форму и делает все правильно. Осталось только самим не ошибаться, и ждать ошибок от киевлян Александра Шовковского. Более того, уже в следующем туре нас ожидает то самое горячее "Украинское Классическое". Другой вопрос: почему нельзя эту стабильность и организованность на дистанции наладить раньше?! Но это уже такое, это уже дело руководства донецкого клуба.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Марлон, Судаков, Бондаренко, Педриньо, Кевин, Эгиналду.
"Колос": последние новости
Однозначно, приход нового-старого наставника в ковалевский клуб вдохнул в команду новую жизнь. Руслан Костышин с ходу отказался практически от всех идей Александра Поздеева и перекроил стартовую одиннадцатку. "Колос" в последних матчах действует заметно проще, но при этом ощутимо агрессивнее и эффективнее.
Уверенные гостевые победы над луганской "Зарей" Младена Бартуловича (3:0) и "Левым Берегом" Виталия Первака (2:0) служат ярким подтверждением этого тезиса. И если триумф в игре с луганчанами в определенном смысле можно "списать" (хотя это вообще не так, но допустим) на откровенно нелепое удаление Тронтеля, то положительный результат в игре с "аистами" - это чистая тренерская заслуга Костышина. Он буквально разобрал своего коллегу: как локально, так и стратегически.
"Мы очень радуемся победе. Думаю, мы заслуживаем эту победу в сегодняшний день. Хорошо выглядели в 1-м тайме, во 2-м сыграли по счету, проще, чтобы не создать какие-то условия для команды "Левый Берег", чтобы они какие-то угрозы нам не создавали. Так что прям убедительная - ну как, не убедительная, а, я думаю, заслуженная победа, с чем поздравляю и команду, и прежде всего - это президента клуба, потому что он очень много делает для команды, и мы не на том месте, как для него", - в таком лаконичном и сдержанном стиле Костышин подытожил победу в том киевском дерби.
Впрочем, поражения от черкасского ЛНЗ Романа Григорчука (0:2) и львовского "Руха" Виталия Пономарева (0:1) все еще говорят о нестабильности ковалевской команды. Все еще есть много работы. "Авгиевы конюшни" после прошлого наставника все еще не вычесаны до конца, так сказать.
Тем не менее, в целом, не отметить точечный прогресс "Колоса" просто невозможно. Ковалевский клуб уже выбрался из зоны стыков, и похоже, если все пойдет и дальше в таком русле, то сможет даже запрыгнуть чуть выше. Впрочем, к сожалению для Костышины и его банды, вряд ли это произойдет в противостоянии с мотивированными "горняками". С другой стороны, матч с таким статусным соперником как "Шахтер" - это прекрасная возможность для главного тренера "Колоса", чтобы отработать определенные схемы и тактики.
Ориентировочный состав "Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козык, Гагно, Красничи, Ррапай, Великан, Сидоров, Третьяков.
"Шахтер" - "Колос" . Личные встречи
Донецкая и ковалевская команды в своей истории провели между собой 12 поединков. 10 из них прошли под эгидой УПЛ, еще дважды наши коллективы пересекались на футбольном поле в товарищеских играх. При этом, ни в одной из этих встреч "Колосу" не удалось обыграть "горняков".
Статистика очных поединков:
"Шахтер" - "Колос" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. "Горняки" продолжают чемпионскую гонку и отстают от первого в турнирной таблице "Динамо" на 7 зачетных баллов. В свою очередь, ковалевцы все еще по сути ведут борьбу за выживание в элитном украинском дивизионе, опережая зону стыков на 2 очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|24
|18
|6
|0
|50-15
|60
|2
|ФК Александрия
|24
|16
|6
|2
|36-17
|54
|3
|Шахтер
|24
|16
|5
|3
|57-18
|53
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33-23
|41
|5
|Карпаты
|24
|10
|6
|8
|30-25
|36
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Колос
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14-37
|24
|13
|Левый Берег
|23
|6
|4
|13
|12-26
|22
|14
|Ворскла
|24
|5
|6
|13
|18-32
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
"Шахтер" - "Колос" . Ставка і коефіцієнти
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"Шахтер" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "горняков" - 2:0. Как на бумаге, так и по статусу и текущим игровым кондициям, именно действующий чемпион является безоговорочным фаворитом этой пары. Букмекеры также разделяют такое мнение. Тем более, дончане выступят в роли номинальных хозяев этого противостояния. Сейчас "горняки" имеют 5-ти матчевую выигрышную серию, и все намекает на то, что эта тенденция будет продолжена в игре с подопечными Руслана Костышина. Поэтому, ожидаем уверенную, на классе, победу от "Шахтера".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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