Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут завершать дончане Марино Пушича и ковалевцы Руслана Костышина. Номинальным хозяином этого поединка выступят именно "горняки". Обе команды подходят к этой встрече на позитивной ноте после триумфов в последнем матче: "Шахтер" переиграл криворожский "Кривбасс" со счетом 2:1, а „Колос“ не оставил шансов "Левому Берегу" - 2:0.

Первая встреча этих коллективов в текущей кампании, еще когда ковалевцев тренировал Александр Поздеев, закончились минимальной гостевой победой действующего чемпиона (1:0).

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25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 19-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Новохатний Владимир

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер - Колос Смотреть трансляцию

"Шахтер": последние новости

После сенсационного заявления Марино Пушича после ничьей с львовскими "Карпатами" о том, что его команда больше "не может бороться в этом сезоне за чемпионство" - "Шахтер" не словом, а делом доказал обратное. В частности, после тех "нулей" со львами Владислава Лупашко "горняки" выиграли все свои матчи. Речь идет сразу о трех гостевых триумфах: над киевской "Оболонью" (2:0) и черкским ЛНЗ (4:1) в УПЛ, а также над "Александрией" (1:0) - в четвертьфинале национального кубка.

Также в чемпионате, за этот временной период, дончанами был уверенно переигран ровенский "Верес" - 3:0. К тому же, на этой неделе "Шахтер" и криворожский "Кривбасс" в конце концов доиграли свой матч 5-го тура (прим. - второй тайм которого был отложен в начале сентября прошлого года был отложен на неопределенный срок из-за воздушной тревоги в Кривом Роге). И в игре с подопечными Юрия Вернидуба команда боснийского наставника вновь победила - 2:1.

"Эта игра была долгой. Мы играли этот матч несколько месяцев. Подготовиться к таким играм непросто. Надо начинать игру очень сосредоточенными, давать 100% уже с первых секунд. Но также нужно иметь стратегию игры. И вы знаете наш стиль - мы хотим очень высоко прессинговать, контролировать мяч, постоянно играть. И если соперник умеет использовать шансы, защищаться против них непросто, мы даже иногда были в низком блоке. Думаю, что мы справились с учетом этих обстоятельств. Поле также не на высоком уровне, позвольте сказать. Так что я очень горжусь своими игроками - тем, как они поработали", - так боснийский специалист прокомментировал победу над бронзовым призером прошлой кампании УПЛ.

На данный момент, в турнирной таблице разница между "Шахтером" и "Динамо" составляет 7 очков. До "Александрии" же остался лишь один зачетный балл. По сути, можно констатировать, что действующий чемпион набрал хорошую игровую форму и делает все правильно. Осталось только самим не ошибаться, и ждать ошибок от киевлян Александра Шовковского. Более того, уже в следующем туре нас ожидает то самое горячее "Украинское Классическое". Другой вопрос: почему нельзя эту стабильность и организованность на дистанции наладить раньше?! Но это уже такое, это уже дело руководства донецкого клуба.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Марлон, Судаков, Бондаренко, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

"Колос": последние новости

Однозначно, приход нового-старого наставника в ковалевский клуб вдохнул в команду новую жизнь. Руслан Костышин с ходу отказался практически от всех идей Александра Поздеева и перекроил стартовую одиннадцатку. "Колос" в последних матчах действует заметно проще, но при этом ощутимо агрессивнее и эффективнее.

Уверенные гостевые победы над луганской "Зарей" Младена Бартуловича (3:0) и "Левым Берегом" Виталия Первака (2:0) служат ярким подтверждением этого тезиса. И если триумф в игре с луганчанами в определенном смысле можно "списать" (хотя это вообще не так, но допустим) на откровенно нелепое удаление Тронтеля, то положительный результат в игре с "аистами" - это чистая тренерская заслуга Костышина. Он буквально разобрал своего коллегу: как локально, так и стратегически.

"Мы очень радуемся победе. Думаю, мы заслуживаем эту победу в сегодняшний день. Хорошо выглядели в 1-м тайме, во 2-м сыграли по счету, проще, чтобы не создать какие-то условия для команды "Левый Берег", чтобы они какие-то угрозы нам не создавали. Так что прям убедительная - ну как, не убедительная, а, я думаю, заслуженная победа, с чем поздравляю и команду, и прежде всего - это президента клуба, потому что он очень много делает для команды, и мы не на том месте, как для него", - в таком лаконичном и сдержанном стиле Костышин подытожил победу в том киевском дерби.

Впрочем, поражения от черкасского ЛНЗ Романа Григорчука (0:2) и львовского "Руха" Виталия Пономарева (0:1) все еще говорят о нестабильности ковалевской команды. Все еще есть много работы. "Авгиевы конюшни" после прошлого наставника все еще не вычесаны до конца, так сказать.

Тем не менее, в целом, не отметить точечный прогресс "Колоса" просто невозможно. Ковалевский клуб уже выбрался из зоны стыков, и похоже, если все пойдет и дальше в таком русле, то сможет даже запрыгнуть чуть выше. Впрочем, к сожалению для Костышины и его банды, вряд ли это произойдет в противостоянии с мотивированными "горняками". С другой стороны, матч с таким статусным соперником как "Шахтер" - это прекрасная возможность для главного тренера "Колоса", чтобы отработать определенные схемы и тактики.

Ориентировочный состав "Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козык, Гагно, Красничи, Ррапай, Великан, Сидоров, Третьяков.

"Шахтер" - "Колос" . Личные встречи

Донецкая и ковалевская команды в своей истории провели между собой 12 поединков. 10 из них прошли под эгидой УПЛ, еще дважды наши коллективы пересекались на футбольном поле в товарищеских играх. При этом, ни в одной из этих встреч "Колосу" не удалось обыграть "горняков".

Статистика очных поединков:

Победы: 12:0

12:0 Забитые мячи: 34:9

34:9 В среднем голов за матч: 2.43 - 0.64

2.43 - 0.64 Самая большая победа: 6:0

"Шахтер" - "Колос" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Колос":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. "Горняки" продолжают чемпионскую гонку и отстают от первого в турнирной таблице "Динамо" на 7 зачетных баллов. В свою очередь, ковалевцы все еще по сути ведут борьбу за выживание в элитном украинском дивизионе, опережая зону стыков на 2 очка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 24 16 5 3 57-18 53 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Карпаты 24 10 6 8 30-25 36 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18-32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Шахтер" - "Колос" . Ставка і коефіцієнти

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"Шахтер" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 2:0. Как на бумаге, так и по статусу и текущим игровым кондициям, именно действующий чемпион является безоговорочным фаворитом этой пары. Букмекеры также разделяют такое мнение. Тем более, дончане выступят в роли номинальных хозяев этого противостояния. Сейчас "горняки" имеют 5-ти матчевую выигрышную серию, и все намекает на то, что эта тенденция будет продолжена в игре с подопечными Руслана Костышина. Поэтому, ожидаем уверенную, на классе, победу от "Шахтера".