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Карпаты – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от львовского дерби в рамках 25-го тура УПЛ
fcrukh.com
"Карпаты" и "Рух" в последний день 2024 объявили об объединении, в рамках которого в следующем сезоне во Львове должен был остаться один профессиональный клуб - "Карпаты". В "Карпаты" перешли 4 игрока "Руха". Текущее положение дел говорит о том, что "Рух" продолжит свое существование и на следующий сезон. Это еще лучше для болельщиков, ведь на одно интересное дерби будет больше.
УПЛ. 25-й тур
19 апреля. Львов. "Украина"
"Карпаты" 13:00 "Рух"
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Карпат"
"Карпаты" демонстрируют неплохую игру весной и подходят к дерби с "Рухом" в хорошем настроении. В прошлом туре львовяне одержали важную выездную победу над "Ингульцем" 2:1.
В общей сложности команда из Львова не проигрывает уже пять матчей подряд. За это время "зелено-белые" одержали две победы - кроме упомянутой игры с "Ингульцем", еще поразили в матче против "Черноморца" 4:0, где устроили разгром одесситам. Еще трижды "Карпаты" играли вничью - против "Полесья" 1:1, а также в безголевых поединках с "Шахтером" и "Ворсклой".
Команда мало пропускает, а в последних матчах стала больше забивать. К тому же мотивации в предстоящем матче будет хватать сполна — дерби с "Рухом" обещает стать принципиальным противостоянием, в котором "Карпаты" будут стремиться доказать, что именно они являются главной силой Львова. После последних успехов команда Лупашко поднялась на 5 позицию и стала потенциальным претендентом на еврокубки.
Новости "Руха"
"Рух" подходит ко львовскому дерби после непростого игрового отрезка, в котором команда одержала только одну победу в пяти последних матчах. В прошлом туре подопечные Виталия Пономарева сыграли вничью с "Александрией" 1:1 в скандальном поединке.
До этого был минимальный успех на выезде против "Колоса" 1:0, что стало очень важным для команды в психологическом плане. В то же время "руховцы" трижды подряд уступали до этого: "Динамо" — дважды (в чемпионате и в Кубке Украины), а также "Ворскле". После неудач ходили слухи, что Пономарев может быть уволен с должности, но последние два матча улучшили положение тренера.
Несмотря на невысокую результативность и трудности в атаке, "Рух" остается командой, умеющей навязать борьбу любому сопернику. После 4-х очков, полученных в двух последних матчах турнирное положение "желто-черных" улучшилось и они закрепились в середине турнирной таблицы.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Карпат" из-за перебора желтых карт пропустит игру Ян Костенко. Из бывших "руховцев" основными игроками "зелено-белых" стали Сыч и Краснопир. Алексей получил травму в матче за сборную и не поможет своей новой команде. Квасница и Федор пока только выходят на замену.
Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин – Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Стецьков – Чачуа, Альварес, Бруниньо – Очеретько, Краснопир, Подлепенец.
У "Руха" понемногу вырисовывается основной состав. Пономарев отказался от идеи играть в три центрбэка и вернулся к классической схеме прошлого сезона 1-4-3-3.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий – Роман, Слюбик, Дидик, Лях – Эдсон, Слесарь, Пастух – Карабин, Климчук, Алмазбеков.
"Карпаты" - "Рух": статистика личных встреч
- 29.10.24. Рух – Карпаты 1:0 (Кубок Украины)
- 21.10.24. Рух – Карпаты 0:1 (УПЛ)
История противостояний нового львовского дерби насчитывает всего 2 поединка. Оба были сыграны осенью прошлого года с интервалом в неделю. Команды обменялись победами со счетом 1:0: в рамках УПЛ 3 очка взяли "зелено-белые", а в кубке дальше прошли "желто-черные".
Последние матчи "Карпат"
- 14.04. Ингулец – Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 07.04. Полесье – Карпаты 1:1 (УПЛ)
- 30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)
- 11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)
- 06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)
Последние матчи "Руха"
- 12.04. Рух – Александрия 1:1 (УПЛ)
- 07.04. Колос - Рух 0:1 (УПЛ)
- 02.04. Рух – Динамо 0:1 (Кубок Украины)
- 29.03. Рух – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 15.03. Рух – Ворскла 0:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|24
|16
|5
|3
|57-18
|53
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33-23
|41
|5
|Карпаты
|24
|10
|6
|8
|30-25
|36
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Колос
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|23
|6
|4
|13
|12-26
|22
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
"Карпаты" - "Рух": ставки и коэффициенты
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"Карпаты" - "Рух": прогноз от UA-Футбол
Ожидаем от львовского дерби напряженной игры с небольшим количеством голевых моментов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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