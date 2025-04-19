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Карпаты – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025

Украина
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от львовского дерби в рамках 25-го тура УПЛ

Карпаты – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025

fcrukh.com

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" и "Рух" в последний день 2024 объявили об объединении, в рамках которого в следующем сезоне во Львове должен был остаться один профессиональный клуб - "Карпаты". В "Карпаты" перешли 4 игрока "Руха". Текущее положение дел говорит о том, что "Рух" продолжит свое существование и на следующий сезон. Это еще лучше для болельщиков, ведь на одно интересное дерби будет больше.

Содержание

УПЛ. 25-й тур
19 апреля. Львов. "Украина"
"Карпаты" 13:00 "Рух"
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Текстовая онлайн-трансляция матчаматч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Новости "Карпат"

"Карпаты" демонстрируют неплохую игру весной и подходят к дерби с "Рухом" в хорошем настроении. В прошлом туре львовяне одержали важную выездную победу над "Ингульцем" 2:1.

В общей сложности команда из Львова не проигрывает уже пять матчей подряд. За это время "зелено-белые" одержали две победы - кроме упомянутой игры с "Ингульцем", еще поразили в матче против "Черноморца" 4:0, где устроили разгром одесситам. Еще трижды "Карпаты" играли вничью - против "Полесья" 1:1, а также в безголевых поединках с "Шахтером" и "Ворсклой".

Команда мало пропускает, а в последних матчах стала больше забивать. К тому же мотивации в предстоящем матче будет хватать сполна — дерби с "Рухом" обещает стать принципиальным противостоянием, в котором "Карпаты" будут стремиться доказать, что именно они являются главной силой Львова. После последних успехов команда Лупашко поднялась на 5 позицию и стала потенциальным претендентом на еврокубки.

Новости "Руха"

"Рух" подходит ко львовскому дерби после непростого игрового отрезка, в котором команда одержала только одну победу в пяти последних матчах. В прошлом туре подопечные Виталия Пономарева сыграли вничью с "Александрией" 1:1 в скандальном поединке.

До этого был минимальный успех на выезде против "Колоса" 1:0, что стало очень важным для команды в психологическом плане. В то же время "руховцы" трижды подряд уступали до этого: "Динамо" — дважды (в чемпионате и в Кубке Украины), а также "Ворскле". После неудач ходили слухи, что Пономарев может быть уволен с должности, но последние два матча улучшили положение тренера.

Несмотря на невысокую результативность и трудности в атаке, "Рух" остается командой, умеющей навязать борьбу любому сопернику. После 4-х очков, полученных в двух последних матчах турнирное положение "желто-черных" улучшилось и они закрепились в середине турнирной таблицы.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Карпат" из-за перебора желтых карт пропустит игру Ян Костенко. Из бывших "руховцев" основными игроками "зелено-белых" стали Сыч и Краснопир. Алексей получил травму в матче за сборную и не поможет своей новой команде. Квасница и Федор пока только выходят на замену.

Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин – Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Стецьков – Чачуа, Альварес, Бруниньо – Очеретько, Краснопир, Подлепенец.

У "Руха" понемногу вырисовывается основной состав. Пономарев отказался от идеи играть в три центрбэка и вернулся к классической схеме прошлого сезона 1-4-3-3.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий – Роман, Слюбик, Дидик, Лях – Эдсон, Слесарь, Пастух – Карабин, Климчук, Алмазбеков.

"Карпаты" - "Рух": статистика личных встреч

  • 29.10.24. Рух – Карпаты 1:0 (Кубок Украины)
  • 21.10.24. Рух – Карпаты 0:1 (УПЛ)

История противостояний нового львовского дерби насчитывает всего 2 поединка. Оба были сыграны осенью прошлого года с интервалом в неделю. Команды обменялись победами со счетом 1:0: в рамках УПЛ 3 очка взяли "зелено-белые", а в кубке дальше прошли "желто-черные".

Последние матчи "Карпат"

  • 14.04. Ингулец – Карпаты 1:2 (УПЛ)
  • 07.04. Полесье – Карпаты 1:1 (УПЛ)
  • 30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)
  • 11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)
  • 06.03. Ворскла – Карпаты 0:0 (УПЛ)

Последние матчи "Руха"

  • 12.04. Рух – Александрия 1:1 (УПЛ)
  • 07.04. Колос - Рух 0:1 (УПЛ)
  • 02.04. Рух – Динамо 0:1 (Кубок Украины)
  • 29.03. Рух – Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 15.03. Рух – Ворскла 0:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 25 19 6 0 53-15 63
2 ФК Александрия ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57
3 Шахтер Шахтер 24 16 5 3 57-18 53
4 Полесье Полесье 24 11 8 5 33-23 41
5 Карпаты Карпаты 24 10 6 8 30-25 36
6 Кривбасс Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35
7 Верес Верес 24 8 8 8 29-32 32
8 Заря Заря 23 10 2 11 28-31 32
9 Рух Рух 24 7 9 8 24-21 30
10 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25
11 Колос Колос 24 5 9 10 18-20 24
12 Оболонь Оболонь 25 6 6 13 14-40 24
13 Левый Берег Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22
14 Ворскла Ворскла 25 5 6 14 19-35 21
15 Черноморец Черноморец 24 5 3 16 15-36 18
16 Ингулец Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Карпаты" - "Рух": ставки и коэффициенты

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"Карпаты" - "Рух": прогноз от UA-Футбол

Ожидаем от львовского дерби напряженной игры с небольшим количеством голевых моментов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Комментарии
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Sandra777 (Львів)
19.04.2025 в 07:36
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Комментарии 2
Sandra777 (Львів)
19.04.2025 в 07:36
10-0
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Не люблю футбол (Хорол)
19.04.2025 в 07:22
Перемога Рух
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