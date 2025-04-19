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Верес - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025
Верес - Черноморец. Прогноз и анонс матча ⋉ 20.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол
Заключительный поединок 25-го тура украинского первенства. В Ровно "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать одесский "Черноморец" Александра Кучера. Первая встреча "волков" и "моряков" в этой кампании УПЛ закончились ничьей со счетом 1:1. Тогда одесскую команду еще тренировал другой Александр - Бабич.
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- "Верес" 18:00 "Черноморец"
- "Верес": последние новости
- "Черноморец": последние новости
- "Верес" - "Черноморец" . Личные встречи
- "Верес" - "Черноморец" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Верес" - "Черноморец" . Ставка и коэффициенты
- "Верес" - "Черноморец" . Прогноз на матч от UA-Футбол
25-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 20-е апреля
Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр: Когут Олег
"Верес" 18:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Верес": последние новости
Во второй части чемпионата ровенчане производят однозначно приятное впечатление. Да, конечно, случаются и локальные кризисные периоды. Но ведь мы в буквальном смысле говорим о вчерашнем представителе зоны стыков. А сейчас, хоть и в теории, однако "Верес" по сути претендует на еврокубки.
В частности, в весенне-зимней части УПЛ "волки" одержали сразу четыре победы. Речь идет о гостевых триумфах над криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (0:3) и луганской "Зарей" Младена Бартуловича (1:2). В свою очередь, на домашнем "Авангарде" подопечные Олега Шандрука не оставили шансов для ковалевского "Колоса" (2:1). Апофеозом в этом контексте стоит сокрушительная победа над более статусным житомирским "Полесьем" - 5:1! Да, позже подопечные Имада Ашура в определенном смысле отомстили "Вересу" и выбили ровенчан из национального Кубка (1:0) - однако, та история вообще не является показательной в общем срезе положения дел. Важнее был как раз эффект от громкого фиаско "Полесья" в УПЛ.
"Мы создали много голевых возможностей. К сожалению, много своих шансов не реализовали. Но в целом благодарен команде за победу. Эти 3 очка очень важны для нас на этом этапе чемпионата. Мы много стандартных положений нарабатываем на тренировках. Не всегда удается выполнить задуманное в игре, но сумели реализовать такой розыгрыш - забили важный гол. Этот мяч повлиял и на дальнейшее развитие игры. Отдохнем после непростого матча и в обычном ритме недельного цикла будем готовиться к воскресной домашней игре против "Черноморца", - так коуч ровенского коллектива прокомментировал победу над "Зарей" в последнем туре.
В то же время, как было сказано выше, все еще бывает трудно объяснить определенные результаты. Как вот "нули" с тотальным аутсайдером первенства в лице "Ингульца" и поражение от "Левого Берега" - 0:2. Однако, в целом, "Верес" без сомнения прогрессирует от матча к матчу, прибавляет в классе и в принципе находит на правильном векторе своего движения. Особенно нравится в последнее время атакующая линия "Вереса". Ровенчане не боятся своих визави и задают ход игры.
Эта версия "моряков", учитывая их мягко говоря посредственную игровую форму и ужасные результаты, не должна создавать проблем нынешнему "Вересу".
Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Луан, Харатин, Клец, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.
"Черноморец": последние новости
Локальный эффект от прихода Александра Кучера на пост главного тренера "моряков" был. Тем не менее, получилось выжать из этого эмоционального подъема лишь минимальную победу над черкасским ЛНЗ (1:0) под руководством Романа Григорчука, благодаря ассисту Ярослав Ракицкого, хех.
А дальше наступили суровые серые будни. И поражение от, на тот момент, представителя зоны стыков. А именно в предыдущем туре одесситы сложились перед киевской "Оболонью" Сергея Шищенко.
Да, не сказать, что "Черноморец" против "пивоваров" действовал абсолютно безнадежно. Тем не менее, если вы все-таки хотите сохранить прописку в элитном дивизионном, такие матчи нужно выигрывать вопреки всему. "Вишенкой на торте" того противостояния стал курьезный автогол нигерийского кипера одесского коллектива Аниагбосо. При этом, африканец после того эпизода исправился и сыграл довольно прилично. И в вот этом контрасте весь нынешний "Черноморец" - откровенные провалы и ошибки чередуются с относительно неплохими отрезками. Второго аспекта, конечно, сейчас ощутимо меньше.
"Неприятно проигрывать такие матчи. Возможно, не заслуживали поражения. Можем поздравить "Оболонь" с победой. Тяжелый матч получился. Забей мы первые - может, все было бы по-другому. Тоже были моменты, могли пропустить. Плюс-минус равная игра была. Надо еще прибавлять, много работать, потому что у нас еще есть шансы, и мы не будем складывать руки - я вам обещаю. Мы будем продолжать бороться дальше, потому что еще есть много игр. Да, сложный у нас календарь, но будем находить силы", - рассказал наставник одесситов после игры с "пивоварами".
Если Кучеру удастся хотя бы выровнять эту тенденцию, то его команда сможет зацепиться за элиту. Но, на данный момент, вынуждены констатировать сухой факт - "Черноморец" является аутсайдером УПЛ.
Ориентировочный состав "Черноморца": Аниагбосо, Бутко, Скиба, Ракицкий, Джарджу, Кисель, Габелок, Когут, Белошевский, Попов, Янаков.
"Верес" - "Черноморец" . Личные встречи
Довольно уникальный случай. Наши команды имеют абсолютный паритет по победам в очных поединках. При этом ровенчане и одесситы провели между собой 25 матчей в разных турнирах, в разные эпохи. Более того, другие статистические показатели тоже практически одинаковы. В частности, оба коллектива имеют идентичные разгромные победы друг над другом - по 4:0.
Статистика очных поединков:
- Победы: 10:10
- Забитые мячи: 31:33
- В среднем голов за матч: 1.24 - 1.32
- Самая большая победа: 4:0 - 0:4
"Верес" - "Черноморец" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Интересно, многие ли болельщики могли спрогнозировать, что в конце текущей кампании именно "Верес" будет идти в верхней части турнирной таблицы, а "Черноморец" - плестись в зоне вылета. Вряд ли. Однако, сейчас ситуация именно такая. И абсолютно заслуженно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|24
|16
|5
|3
|57-18
|53
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33-23
|41
|5
|Карпаты
|24
|10
|6
|8
|30-25
|36
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Колос
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|23
|6
|4
|13
|12-26
|22
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
"Верес" - "Черноморец" . Ставка и коэффициенты
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"Верес" - "Черноморец" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа ровенчан - 3:1. Учитывая текущую игровую форму, результаты и статус хозяина - "Верес" является безусловным фаворитом этой пары. Ровенчане сейчас банально лучше играют в футбол. Команда Шандрука более организована и правильно структурирована. Чего вообще нельзя (пока) сказать о подопечных Кучера.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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