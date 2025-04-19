Верес - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025

Заключительный поединок 25-го тура украинского первенства. В Ровно "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать одесский "Черноморец" Александра Кучера. Первая встреча "волков" и "моряков" в этой кампании УПЛ закончились ничьей со счетом 1:1. Тогда одесскую команду еще тренировал другой Александр - Бабич.

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25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 20-е апреля

Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Когут Олег

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"Верес": последние новости

Во второй части чемпионата ровенчане производят однозначно приятное впечатление. Да, конечно, случаются и локальные кризисные периоды. Но ведь мы в буквальном смысле говорим о вчерашнем представителе зоны стыков. А сейчас, хоть и в теории, однако "Верес" по сути претендует на еврокубки.

В частности, в весенне-зимней части УПЛ "волки" одержали сразу четыре победы. Речь идет о гостевых триумфах над криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (0:3) и луганской "Зарей" Младена Бартуловича (1:2). В свою очередь, на домашнем "Авангарде" подопечные Олега Шандрука не оставили шансов для ковалевского "Колоса" (2:1). Апофеозом в этом контексте стоит сокрушительная победа над более статусным житомирским "Полесьем" - 5:1! Да, позже подопечные Имада Ашура в определенном смысле отомстили "Вересу" и выбили ровенчан из национального Кубка (1:0) - однако, та история вообще не является показательной в общем срезе положения дел. Важнее был как раз эффект от громкого фиаско "Полесья" в УПЛ.

"Мы создали много голевых возможностей. К сожалению, много своих шансов не реализовали. Но в целом благодарен команде за победу. Эти 3 очка очень важны для нас на этом этапе чемпионата. Мы много стандартных положений нарабатываем на тренировках. Не всегда удается выполнить задуманное в игре, но сумели реализовать такой розыгрыш - забили важный гол. Этот мяч повлиял и на дальнейшее развитие игры. Отдохнем после непростого матча и в обычном ритме недельного цикла будем готовиться к воскресной домашней игре против "Черноморца", - так коуч ровенского коллектива прокомментировал победу над "Зарей" в последнем туре.

В то же время, как было сказано выше, все еще бывает трудно объяснить определенные результаты. Как вот "нули" с тотальным аутсайдером первенства в лице "Ингульца" и поражение от "Левого Берега" - 0:2. Однако, в целом, "Верес" без сомнения прогрессирует от матча к матчу, прибавляет в классе и в принципе находит на правильном векторе своего движения. Особенно нравится в последнее время атакующая линия "Вереса". Ровенчане не боятся своих визави и задают ход игры.

Эта версия "моряков", учитывая их мягко говоря посредственную игровую форму и ужасные результаты, не должна создавать проблем нынешнему "Вересу".

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Луан, Харатин, Клец, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.

"Черноморец": последние новости

Локальный эффект от прихода Александра Кучера на пост главного тренера "моряков" был. Тем не менее, получилось выжать из этого эмоционального подъема лишь минимальную победу над черкасским ЛНЗ (1:0) под руководством Романа Григорчука, благодаря ассисту Ярослав Ракицкого, хех.

А дальше наступили суровые серые будни. И поражение от, на тот момент, представителя зоны стыков. А именно в предыдущем туре одесситы сложились перед киевской "Оболонью" Сергея Шищенко.

Да, не сказать, что "Черноморец" против "пивоваров" действовал абсолютно безнадежно. Тем не менее, если вы все-таки хотите сохранить прописку в элитном дивизионном, такие матчи нужно выигрывать вопреки всему. "Вишенкой на торте" того противостояния стал курьезный автогол нигерийского кипера одесского коллектива Аниагбосо. При этом, африканец после того эпизода исправился и сыграл довольно прилично. И в вот этом контрасте весь нынешний "Черноморец" - откровенные провалы и ошибки чередуются с относительно неплохими отрезками. Второго аспекта, конечно, сейчас ощутимо меньше.

"Неприятно проигрывать такие матчи. Возможно, не заслуживали поражения. Можем поздравить "Оболонь" с победой. Тяжелый матч получился. Забей мы первые - может, все было бы по-другому. Тоже были моменты, могли пропустить. Плюс-минус равная игра была. Надо еще прибавлять, много работать, потому что у нас еще есть шансы, и мы не будем складывать руки - я вам обещаю. Мы будем продолжать бороться дальше, потому что еще есть много игр. Да, сложный у нас календарь, но будем находить силы", - рассказал наставник одесситов после игры с "пивоварами".

Если Кучеру удастся хотя бы выровнять эту тенденцию, то его команда сможет зацепиться за элиту. Но, на данный момент, вынуждены констатировать сухой факт - "Черноморец" является аутсайдером УПЛ.

Ориентировочный состав "Черноморца": Аниагбосо, Бутко, Скиба, Ракицкий, Джарджу, Кисель, Габелок, Когут, Белошевский, Попов, Янаков.

"Верес" - "Черноморец" . Личные встречи

Довольно уникальный случай. Наши команды имеют абсолютный паритет по победам в очных поединках. При этом ровенчане и одесситы провели между собой 25 матчей в разных турнирах, в разные эпохи. Более того, другие статистические показатели тоже практически одинаковы. В частности, оба коллектива имеют идентичные разгромные победы друг над другом - по 4:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 10:10

10:10 Забитые мячи: 31:33

31:33 В среднем голов за матч: 1.24 - 1.32

1.24 - 1.32 Самая большая победа: 4:0 - 0:4

"Верес" - "Черноморец" . Последние официальные матчи

"Верес":

"Черноморец":

Турнирное положение команд

Интересно, многие ли болельщики могли спрогнозировать, что в конце текущей кампании именно "Верес" будет идти в верхней части турнирной таблицы, а "Черноморец" - плестись в зоне вылета. Вряд ли. Однако, сейчас ситуация именно такая. И абсолютно заслуженно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 24 16 5 3 57-18 53 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Карпаты 24 10 6 8 30-25 36 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Верес" - "Черноморец" . Ставка и коэффициенты

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"Верес" - "Черноморец" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа ровенчан - 3:1. Учитывая текущую игровую форму, результаты и статус хозяина - "Верес" является безусловным фаворитом этой пары. Ровенчане сейчас банально лучше играют в футбол. Команда Шандрука более организована и правильно структурирована. Чего вообще нельзя (пока) сказать о подопечных Кучера.